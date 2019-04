Yhä useampi ostaa take away -tuotteita – Yksi asia kiinnostaa kuluttajia aiempaa enemmän

Take away -tuotteiden ostajien määrä on kasvanut edelleen tasaisesti. Yhdeksän kymmenestä on ostanut take away -tuotteita viimeksi kuluneen vuoden aikana. Enemmistö on hankkinut niitä vain itselleen mutta vajaa puolet myös muille. Tuotteita ostetaan etenkin lounaaksi ja päivälliseksi. Aamiaiseksi, välipalaksi ja yöpalaksi ostaneiden osuudet ovat kuitenkin kasvussa.

Tiedot käyvä ilmi Taloustutkimuksen Take away 2018 -tutkimuksesta.

Take away on ratkaisu nopean ruokailun tarpeeseen sekä hetkiin, joina ruoanlaitto ei kiinnosta. Aiempaa useampi kiinnittää huomiota pakkauksen ympäristöystävällisyyteen.