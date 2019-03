Huippukokin alkutaipaleella kattilat saattoivat lentää keittiössä – "Nykyisin olen aika rauhallinen", Top chef -kokki Anssi Kantelinen sanoo

Huippukokki Anssi Kantelinen, 33, teki lapsena mummin kanssa ruokaa. Ukin kanssa hän kävi kalalla, verkoilla ja onkimassa. Maaningan mökillä oli kasvimaa, ja metsämailla marjastettiin sekä kerättiin sieniä.

Kantelinen näki lapsuudessaan ruuan elinkaaren pellosta pöytään asti.

– Siitä varmasti on peräisin raaka-aineiden arvostaminen. Ammatti tuli tavallaan itsestään, Kantelinen sanoo.

Isänsä kanssa Kantelinen kävi paljon ulkona syömässä. Kerran he menivät Helsingissä ravintolaan.

– Tilasin polleana jonkun chateaubriandin ranskalaisilla.

Kokki toi annoksen pöytään päässään korkea, valkoinen kokinhattu. Vähän päälle kymmenvuotiaan Kantelisen elämässä se oli yksi niistä hetkistä, jolloin hän tiesi haluavansa isona kokiksi.

– Ei ole kyllä sellaista hattua, hän sanoo ja nauraa.

Suomen kansalle Anssi Kantelinen tuli tutuksi tv-ruudusta. Ensimmäisen kerran hän osallistui Top chef -kilpailuun vuonna 2012. Tuolloin Kantelinen putosi ensimmäisenä. Aika loppui kesken, ja possu jäi raa’aksi.

– Keittiö ei ollut tuttu, ja käytössä olivat uudet laitteet.

Kisasta putoaminen oli Kanteliselle iso pettymys. Ohjelman päätuomari, kokki Hans Välimäki ja tuotantoyhtiö halusivat kuitenkin ottaa Kantelisen mukaan kisaan uudelle kaudelle.

– Hans sanoi, että harmitti paljon, kun hän oli kuitenkin nähnyt minussa potentiaalia. Hän halusi antaa toisen mahdollisuuden.

Mukaan lähtemistä Kantelinen mietti pitkään. Viimein puolison luottamus ja usko Kantelisen kykyihin käänsivät hänen päänsä. Kantelinen sijoittui finaalissa toiseksi.

Vuonna 2015 Kantelinen osallistui vielä kolmannen kerran reality-kamppailu Top chef -duelsiin. Ohjelmassa kilpaili aiempien kausien parhaita kilpailijoita sekä muita suomalaisia keittiömestareita. Se päättyi Kantelisen voittoon.

Yhtäkkiä savolaispoika tunnistettiin kaduilla. Kantelinen ei vieläkään tiedä, miten suhtautua, kun tuntemattomat ihmiset kutsuvat häntä nimellä ja alkavat jutella.

Kisaan lähteminen ja menestyminen poikivat uusia mahdollisuuksia ja työkeikkoja. Se näkyi Kantelisen sanoin ihan kaikessa.

– Oli kyllä ehdottomasti sen arvoinen keikka, Kantelinen sanoo Top chef -matkastaan.

Voiton jälkeen hän avasi yhdessä puolisonsa Anna Marttisen kanssa ravintola Urbanin Kuopioon. Pariskunnan kalenteri on täynnä puoli vuotta eteenpäin. Sinne kirjataan myös vapaat ja lomat.

– Ennen Urbania teimme varmaan enemmän töitä kuin nykyään. Halusimme paikan, joka mahdollistaa meille myös muuta elämää. Uusioperhe, johon kuuluu neljä lasta, koira ja rintamamiestalo, saavat nyt myös oman aikansa.

Urbanin alkutaipaleella saattoivat kattilat lentää keittiössä. Enää niin ei tapahdu.

– Nykyisin olen aika rauhallinen. Tekemiseen on tullut rentoutta, eikä enää tarvitse jännittää.

Henkilökunnan kesken hyvä yhteishenki on tärkeää, Kantelinen muistuttaa.

– Jos on toisen kanssa keittiössä pitkiä päiviä, siinä oppii tuntemaan toisen todella hyvin. Työkavereista tulee erittäin hyviä ystäviä ja osa ravintolaperhettä.

Kantelisen mukaan ihmisillä saattaa toisinaan olla liiankin ruusuisia kuvia työstä ravintolan keittiöstä.

– Se on kuitenkin myös pitkälti siivoamista, putsaamista ja tiskaamista. Hyvin fyysisiä ja pitkiä päivä.

Kanteliselle ruoka on elämäntapa.

– Jos tätä työnä miettisi, niin hulluksi varmaan tulisi, hän sanoo ja nauraa taas.

Vapaa-ajallaan hän haluaa ottaa etäisyyttä ruoanlaittoon ja käy usein lasten kanssa ulkona syömässä.

– Välillä on pakko päästä siitä hommasta vapaalle. Eivät talonmaalaritkaan jaksa aina maalata taloja.

Kantelisen perheessä syödään myös perusruokia, esimerkiksi hernekeittoa.

Kokemuksien jakaminen ja makumuistojen antaminen ovat Kanteliselle tärkeitä asioita. Ravintolan keittiössä tehdään joskus perinneruokia uudella tavalla. Annokset tuovat asiakkaiden mieleen muistoja kauan sitten nautitusta ruoasta. Yksi palkitsevin kiitos on se, että ruoka herättää asiakkaassa niin voimakkaan makumuiston, että hänelle palaa mieleen jokin unohtunut hetki ruoan äärellä.

Kantelisen omat makumuistot vievät Maaningan mökille.

– Kaikki ne itse kasvatetut kasvikset, joissa on puhdas maku.

Matka ruoan parissa on ollut Kanteliselle kasvattava ja vaiheikas kokemus.

Top chef -kilpailun voitto antoi Kanteliselle varmuutta tehdä asiat omalla tyylillä, joka on saanut vaikutteita ranskalaisesta keittiöstä. Tosin Kantelinen matkustaa myös paljon maailmalla ja etsii sieltä uusia ruokia ja tyylejä.

– Minulla on aina ollut äärimmäisen paljon kunnianhimoa ja on totta kai vieläkin. Haluan saavuttaa jotakin. En tiedä, mitä. On vahva halu mennä koko ajan eteenpäin, työssä laadullisesti ja itse henkisesti.

Joulukuussa Kuopiossa avautui pitseria Blocco, jonka Kantelinen perusti yhdessä vaimonsa sekä Vararengasravintoloiden toimitusjohtajan Mika Hämäläisen ja kiekkolegenda Kimmo Timosen kanssa.

Kantelinen ja Marttinen ovat olleet suunnittelemassa kummankin ravintolan sisustusta.

– Jos joskus voisi vaikka suunnitella ravintoloita. Olisiko se sitä, mitä isona tekisi? Kantelinen tuumailee.

Ravintola Urbanin lihapullat

Noin 12 isoa lihapullaa

20 g gluteenitonta korppujauhoa

1 dl lihalientä

1,2 kg naudan jauhelihaa, jossa on 20 prosenttia rasvaa

1 kananmuna

1 tl jauhettua mustapippuria

15 g hienoa merisuolaa

1. Sekoita korppujauhot ja lihaliemi, anna turvota noin kymmenen minuuttia.

2. Sekoita loput ainekset korppujauhoseokseen. Muotoile isoiksi lihapulliksi.

3. Ruskista pinta nopeasti kuumalla pannulla. Paista 150-asteisessa uunissa, kunnes lihapullien sisälämpötila on 66 astetta, eli noin 30 minuuttia.

4. Sammuta uuni ja anna pullien vetäytyä uunissa noin 15 minuuttia.