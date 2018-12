Jouluaamun ihana aamupala – katso reseptit mausteisiin ja makeisiin joululeipiin

Yksi jouluherkuttelun peruskiviä on mausteinen, makea, hedelmäinen ja pähkinäinen joululeipä. Jouluaamun ihana aamupala on paksu viipale joululeipää, jonka päällä on kunnon sipaisu joulusinappia ja viipale joulukinkkua.

Joululeipä sopii myös erinomaisesti graavatun joulukalan kanssa sekä seuraksi juustotarjottimelle.

Erityisesti hasselpähkinä, saksanpähkinä ja manteli ovat hyviä joululeivän aineksia. Ohjeiden pähkinöitä ja kuivahedelmiä voi kuitenkin muuttaa ja vaihtaa oman maun mukaisiksi, ja valkoisen vehnäjauhon voi mainiosti korvata hiivaleipä- tai grahamjauhoilla ja osittain myös ruisjauholla.

Makea ja tumma joululimppu

kaksi kappaletta

5 dl kotikaljaa, olutta tai piimää (kotikalja on paras)

50 g hiivaa

1,5 dl siirappia

0,5 dl öljyä

3 tl suolaa

1,5 dl ruisjauhoja

1 rkl pomeranssinkuorta

0,5 rkl anista

noin 10–11 dl hiivaleipäjauhoja

1. Lämmitä kotikalja kädenlämpöiseksi ja liuota siihen hiiva.

2. Lisää siirappi, öljy, suola ja ruisjauhot. Sekoita hyvin.

3. Lisää mausteet ja vehnäjauhoja vähin erin.

4. Alusta taikina hyvin ja anna kohota kaksinkertaiseksi.

5. Jaa taikina kahteen osaan ja pyöräytä ne limpuiksi uunipellille.

6. Anna kohota vielä pellillä.

7. Pistele leivät ja paista 200 asteessa 50 minuuttia.

8. Ennen kuin otat leivät pois uunista kokonaan, voitele ne vielä siirappivesiseoksella ja laita takaisin uuniin hetkeksi. Pinta muuttuu hieman tahmeaksi.

Pähkinäinen hedelmäleipä

yksi vuokaleipä

2,5 dl omenamehua tai piimää

25 g tuorehiivaa

1 tl suolaa

0,5 dl oliiviöljyä

1 dl ruisjauhoja

5–6 dl vehnäjauhoja

1,5 dl hieman rikottuja hasselpähkinöitä

1,5 dl saksanpähkinöitä

2 dl vaaleita rusinoita

1,5 dl pieniksi silputtuja, kuivattuja aprikooseja

1. Lämmitä neste kädenlämpöiseksi ja liuota siihen hiiva.

2. Lisää nesteeseen ruisjauhot ja öljy sekä suola.

3. Murskaa hieman hasselpähkinöitä ja lisää ne yhdessä saksanpähkinöiden kanssa.

4. Lisää hedelmät ja vehnäjauhot.

5. Anna taikinan kohota kaksinkertaiseksi lämpimässä paikassa.

6. Alusta taikinaa ja laita se leipävuokaan leivinpaperin päälle ja anna kohota vielä vuoassa.

7. Paista 200 asteessa tunnin verran tai kunnes pinta on kunnolla ruskistunut ja leipä on kypsä.

Karpalo–rosmariinipatonki

kolme patonkia

5 dl vehnä- tai hiivaleipäjauhoja

1 pussi kuivahiivaa

1 tl suolaa

2,5 dl kuumaa vettä

0,5 dl oliiviöljyä

2 dl kuivattuja karpaloita

1,5 dl silputtua rosmariinia

1. Mittaa kulhoon vehnäjauhot, hiiva. Sekoita.

2. Lisää vesi, joka saa kuivahiivalle olla hieman normaalia kuumempi. Sekoita.

3. Lisää suola, oliiviöljy, karpalot ja pieneksi leikattu rosmariini.

4. Anna taikinan kohota kaksinkertaiseksi.

5. Jaa taikina kolmeen osaan ja leivo palat patongeiksi.

6. Paista 225 asteessa noin 15 minuuttia.