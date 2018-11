Kaaliperheen violetti kaunotar svengaa kinkun ja laatikoiden kanssa – katso joulupöydän maistuvat punakaalireseptit

Kaaliperheen violetti kaunotar, punakaali, tuntuu häviävän nykyajan joulutarjoilusta. Mausteinen punakaalipata sopii kuitenkin mainiosti laatikoiden ja kinkun seuraksi.

Punakaali on kaikin puolin hieno ja hyvin ravinteikas kasvis. Sen maku on hieman makeampi ja maukkaampi kuin valkoisen sisarensa. Punakaalissa on rautaa, C-vitamiinia, kalsiumia ja lilan värinsä ansiosta tärkeitä flavonoideja, antosyaaneja.

Punakaali soveltuu samoihin ruokalajeihin kuin valkokaalikin. Siitä saa myös kauniin ja maukkaan salaatin.

Mausteinen punakaalipata

riittää 4–6:lle

1 keskikokoinen punakaali

3–5 salottisipulia tai pientä punasipulia

1 valkosipulinkynsi

0,5 tl neilikkaa

0,5 tl kanelia

0,5 tl maustepippuria

ripaus muskottipähkinää

suolaa ja mustapippuria

2 rkl ruokosokeria tai intiaanisokeria

2 rkl jotakin marjahyytelöä: esimerkiksi karpaloa, puolukkaa, punaherukkaa, mustaherukkaa

3 rkl punaviinietikkaa

50 g voita sulatettuna

1. Poista punakaalista päällimmäiset lehdet ja halkaise se. Leikkaa punakaali lohkoiksi ja irrota lehdet toisistaan. Murskaa valkosipuli.

2. Sekoita käsin kaikki ainekset isossa astiassa. Kertakäyttökäsineet ovat tässä tilanteessa hyvä apuväline.

3. Laita ainekset pataan kannen alle ja kypsennä 150 asteessa pari tuntia.

4. Joulunmakuinen punakaalipata maistuu erityisen hyvältä rasvaisen possunlihan kanssa, esimerkiksi kinkun tai grillatun makkaran.

Punakaali–pekonipata

riittää 4–6:lle

muutama pekonisiivu

1 punakaali

1 punasipuli

1 hapan omena, esimerkiksi Granny Smith

1,5 dl punaviiniä

suolaa ja mustapippuria

1. Poista punakaalista päällimmäiset lehdet ja halkaise kaali neljään osaan. Leikkaa punakaali ohuiksi siivuiksi.

2. Silppua sipuli ja leikkaa pekoni pieneksi silpuksi.

3. Paista pekonisilppu ensin pannulla rapeaksi omassa rasvassaan.

4. Lisää sekaan sipulisilppu ja kuullota hetki.

5. Lisää siivutettu punakaali, paloiteltu omena ja punaviini.

6. Kypsennä pataa miedolla lämmöllä, kunnes punakaali tuntuu lähes kypsältä.

Punakaalisalaatti

puolikas isohkoa punakaalia tai pieni kokonainen punakaali

1–2 appelsiinia

1 persimoni

1 dl keltaisia rusinoita

Kastike:

1 dl oliiviöljyä

2 rkl punaviinietikkaa

suolaa ja mustapippuria

1 tl sokeria

1. Leikkaa punakaali hyvin ohuiksi siivuiksi. Voit myös höylätä punakaalia juustohöylällä.

2. Leikkaa appelsiinit kalvottomiksi viipaleiksi.

3. Sekoita kastikkeen ainekset ja kaada kastike punakaalisuikaleiden päälle ja sekoita hyvin. Kaali saa tällä tavoin hetken pehmetä ja maustua.

4. Lisää tarjoiluvaiheessa appelsiinilohkot, persimoniviipaleet ja keltaiset rusinat.

Vinkki: Kun keität punakaalia, lisää keitinliemeen etikkaa, sitruunamehua tai punaviiniä. Hapan neste säilyttää punakaalin kauniin värin.