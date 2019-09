Kahvia juodaan, mutta teetä nautitaan – näin valmistat teen oikeaoppisesti, katso myös reseptit herkkukattaukseen

Kahvia juodaan mutta teetä nautitaan, tiivistää teehetken olemuksen jyväskyläläisen Teeleidin yrittäjä Anne Savela.

– Tee on nautintoaine. Istukaa rauhassa alas juomaan sitä, Savela neuvoo.

Samaa painottaa Juvalla sijaitsevan Teahouse of Wehmais -teehuoneen yrittäjä, teesommelier Anna Grotenfelt-Paunonen.

Koska tee on tehty nautittavaksi, sitä kannattaa juoda ilman stressiä juuri sellaisena kuin itse haluaa.

Joitakin perusasioita teen valmistuksessa on hyvä kuitenkin ottaa huomioon, jotta juoman makua ei vahingossa tule pilanneeksi.

Oikealla lämpötilalla, teen määrällä ja haudutusajalla pääsee pitkälle. Irtoteen käyttäjän kannattaa valita myös riittävän suuri siivilä, jotta teelehdet pääsevät avautumaan kunnolla ja antamaan parhaan mahdollisen maun.

Ohjelämpötilat ja -haudutusajat on yleensä merkitty teepakkaukseen.

– Suosituksista on hyvä lähteä liikkeelle. Sen jälkeen voi tehdä itse kokeiluja ja testata, mistä pitää. Joku saattaa esimerkiksi pitää paljon suositusta vahvemmasta teestä, Anna Grotenfelt-Paunonen opastaa.

Kun teehetken haluaa nostaa uudelle tasolle, sen voi kasvattaa iltapäiväteeksi.

Tarjolla on silloin kannuun haudutetun teen lisäksi erilaisia pieniä suolaisia ja makeita herkkuja. Suolaisia ja makeita vaihtoehtoja on hyvä olla tarjolla kolme tai neljä kumpaakin.

– Iltapäivätee on tarkoitettu kaikille aisteille: se näyttää kauniilta sekä tuoksuu ja maistuu hyvältä. Skonssit ovat ehdoton vaatimus iltapäiväteelle. Niiden kanssa tarjoillaan hilloa, kermavaahtoa ja vaikkapa lemon curdia, Anne Savela kertoo.

Iltapäiväteellä ei pidä olla kiire minnekään – se on yhtä lailla sosiaalinen tapahtuma kuin ruokailuhetki.

Savela kehottaa panostamaan myös tarjoiluastioihin: teekannuun ja posliinisiin kuppeihin. Tällöin jo kattaus viestii juhlavuudesta ja erityisestä hetkestä.

Perinteisesti iltapäiväteelle valitaan vahvaa mustaa teetä, esimerkiksi Assamia, Ceylonia tai maustetuista teesekoituksista Earl Greytä.

Syynä on se, että tarjolla on samanaikaisesti monia erilaisia, osin tuhtejakin makuja. Vahvan makuinen musta tee ei jää tarjoiluiden jalkoihin, toisin kuin esimerkiksi hennolle valkoiselle teelle voi käydä.

– Asiakkaat paljon kyllä toivovat iltapäiväteelle myös esimerkiksi vihreää teetä, eikä sekään ole väärin. Ei ole synti myöskään lisätä teehen makeutusta tai tilkkaa maitoa, Anne Savela kannustaa.

Maustamaton musta intialainen tai srilankalainen tee on tuttu valinta iltapäiväteelle myös siksi, että kyseiset maat ovat entisiä Ison-Britannian siirtomaita. Siksi niissä tuotettua teetä on ollut saatavilla Englannissa, josta iltapäiväteekulttuuri on lähtöisin.

Teen parituksessa ruuan kanssa voi mennä paljon iltapäiväteetarjoilua pidemmällekin.

Anna Grotenfelt-Paunonen kannustaa kokeilemaan erilaisia teelaatuja myös lämpimien ruokien kanssa.

– Kasvissosekeiton kanssa sopii valkoinen tai vihreä tee, lihan, chilin tai muiden vahvojen makujen kanssa esimerkiksi Lapsang Souchong, kalan kanssa Earl Grey ja kermaisten jälkiruokien kanssa vaikkapa Assam, hän listaa.

Makupareja teen ja ruuan välille löytyy yhtä lailla kuin viinin ja ruuan kanssa. Myös juustotarjoiluun voi valita vaihteeksi juomaksi teen.

– Teetä voi käyttää myös ruuanlaitossa, esimerkiksi leivonnassa, marinoinnissa, savustuksessa ja maustamisessa, Grotenfelt-Paunonen sanoo.

Suomalaiset ovat teen kuluttajina Savelan ja Grotenfelt-Paunosen mukaan ennakkoluulottomia ja kokeilunhaluisia.

Mustan teen lisäksi niin vihreä kuin valkoinen tee ovat jo arkipäivää. Uudempia tuttavuuksia ovat esimerkiksi keltainen tee ja fermentoitu Puerh-tee.

– Suomen ruokakulttuuri on muuttunut, ja nyt yleisesti huomioidaan ruuan lisäksi myös juoma. Se näkyy niin teessä kuin pienpanimoissakin, Grotenfelt-Paunonen summaa.

Katkarapukolmioleivät

16 kappaletta

170 g kypsiä katkarapuja

100 g kurkkua

100 g maustamatonta tuorejuustoa

1 rkl sitruunanmehua

1 tl hunajaa

8 isoa viipaletta paahtoleipää

1. Jos käytät pakastekatkarapuja, sulata ne siivilässä. Jos käytät säilykekatkarapuja, valuta niistä neste ja huuhtele vedellä. Pilko katkaravut hakkelukseksi.

2. Raasta kurkku ja purista siitä ylimääräinen neste pois.

3. Sekoita katkaravut ja kurkku tuorejuuston joukkoon. Mausta sitruunanmehulla ja hunajalla.

4. Levitä täytettä neljän paahtoleipäviipaleen päälle. Laita toiset leivät kanneksi ja kääri täytetyt leivät folioon. Anna leipien vetäytyä jääkaapissa painon alla muutama tunti tai yön yli.

5. Leikkaa leivistä reunat pois ja leikkaa jokainen leipä neljään osaan, jolloin saat yhteensä 16 pientä kolmioleipää.

Kinkkusormileivät

12 kappaletta

1 dl persiljaa

100 g maustamatonta tuorejuustoa

100 g palvikinkkua

8 isoa viipaletta paahtoleipää

1. Pilko persilja pieneksi silpuksi ja sekoita se maustamattomaan tuorejuustoon.

2. Levitä tuorejuustoa jokaiselle leipäviipaleelle. Laita kinkkuviipale kahden tuorejuustolla voidellun leivän väliin. Kääri leivät folioon ja anna niiden vetäytyä jääkaapissa painon alla muutama tunti tai yön yli.

3. Leikkaa leivistä reunat pois ja leikkaa jokainen leipä kolmeksi suorakaiteen malliseksi palaksi.

Tuulihattutaikina

40 pientä (halkaisija 2 cm) tai 20 isoa (halkaisija 4 cm) tuulihattua

2 dl vettä

100 g voita

0,5 tl suolaa

1 tl sokeria

2 dl vehnäjauhoja

4 kananmunaa

1. Laita uuni kuumentumaan 220 asteeseen.

2. Mittaa kattilaan vesi, voi, suola ja sokeri. Keitä, kunnes voi on sulanut.

3. Ota kattila liedeltä ja lisää jauhot. Sekoita voimakkaasti, kunnes taikina on tasainen.

4. Laita kattila takaisin kuumalle levylle ja jatka vatkaamista pari minuuttia.

5. Ota kattila pois liedeltä, tee taikinaan kuoppa ja riko siihen kananmuna. Sekoita voimakkaasti, kunnes taikina on tasaista. Toista tämä vaihe, kunnes olet lisännyt kaikki neljä kananmunaa.

6. Laita taikina pursotinpussiin ja pursota leivinpaperilla vuoratulle pellille tasakokoisia kekoja. Tasoita taikinahuiput, jotta ne eivät pala.

7. Paista 20 minuuttia, älä avaa uunin luukkua paiston aikana. Jäähdytä tuulihatut ritilän päällä.

Lohitäyte tuulihatuille

riittää 20 isoon tuulihattuun

200 g lämminsavulohta

2,5 dl kuohukermaa

1 rkl tilliä

0,5 tl suolaa

1. Möyhennä kylmäsavulohi haarukalla massaksi.

2. Vaahdota kerma ja hakkelusta tilli. Lisää kermavaahtoon kylmäsavulohi, tilli ja suola. Vatkaa sekaisin tasaiseksi massaksi.

3. Laita massa pursotinpussiin ja täytä tuulihatut.

Suklaatäyte tuulihatuille

riittää 40 pieneen tuulihattuun

2,5 dl kuohukermaa

150 g tummaa suklaata

1. Vaahdota kerma. Sulata 100 g suklaata mikrossa ja rouhi loput 50 grammaa pieniksi paloiksi.

2. Lisää kermavaahtoon huoneenlämpöinen suklaasula ja suklaarouhe.

3. Laita massa pursotinpussiin ja täytä tuulihatut.

Miniskonssit

noin 20 kappaletta

125 g kylmää voita

6 dl vehnäjauhoja

2 tl leivinjauhetta

1 tl suolaa

1 rkl sokeria

1 kananmuna

2 dl täysmaitoa tarjoiluun hilloa ja kermavaahtoa

1. Sekoita kuivat aineet suuressa kulhossa.

2. Raasta jääkaappikylmä voi raastimen suurimmalla terällä kuivien aineiden joukkoon. Sekoita voi ja kuivat aineet sormin keskenään, mutta jätä voi nokareiksi taikinaan.

3. Sekoita erillisessä kulhossa keskenään kananmuna ja maito.

4. Tee taikinan keskelle kuoppa ja kaada kananmuna-maitoseos siihen. Sekoita, kunnes taikina on yhtenäistä. Älä vaivaa taikinaa liikaa.

5. Painele taikina jauhotetulla alustalla noin kolmen sentin paksuiseksi levyksi. Painele levystä pyöreitä kiekkoja esimerkiksi kuohuviinilasilla.

6. Paista 225 asteessa noin 15 minuuttia. Tarjoile hillon ja kermavaahdon kanssa.

Mureat hilloviipaleet

noin 20 kappaletta

200 g huoneenlämpöistä voita

1 dl sokeria

2 kananmunaa

4 dl vehnäjauhoja

1 tl vaniljasokeria

1 tl leivinjauhetta

200 g paistonkestävää mansikkamarmeladia

koristeluun raesokeria

1. Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää joukkoon yksi kananmuna ja jatka vatkaamista, kunnes taikina on tasaista.

2. Sekoita kuivat aineet erillisessä kulhossa keskenään ja lisää taikinaan.

3. Jaa taikina kahteen osaan ja muotoile siitä uunipellille kaksi leveää tankoa. Jätä leviämisvaraa tankojen väliin.

4. Sekoita toisen kananmunan rakenne rikki lasissa ja voitele tangot sillä.

5. Painele kummankin tangon keskelle syvä ura marmeladia varten. Levitä marmeladi uriin. Ripottele reunoille raesokeria.

6. Paista 175 asteessa noin 15 minuuttia.

7. Leikkaa kypsät pötköt heti uunista tultua viipaleiksi ja jätä jäähtymään pellille.

Vadelmaleivokset

12 kappaletta

Pohjaan:

3 kananmunaa

1,5 dl sokeria

1,5 dl perunajauhoja

Mousseen:

0,5 litraa eli noin 250 g pakastevadelmia

1 rkl vettä

200 g maustamatonta tuorejuustoa

2,5 dl kuohukermaa

1 tl vaniljasokeria

1 sitruunan kuori

1 rkl vadelmamehutiivistettä

4 liivatelehteä

Kiilteeseen:

2 liivatelehteä

1 dl vadelmamehutiivistettä

1,5 dl vettä

0,5 dl sokeria

koristeluun 125 g karhunvadelmia

1. Vatkaa kananmunat ja sokeri vaahdoksi. Lisää joukkoon perunajauhot. Kaada taikina neliskanttiseen (noin 20 x 30 cm) paistovuokaan ja paista 175 asteessa noin 15 minuuttia.

2. Painele pohja haarukalla littanaksi heti, kun se on tullut uunista. Jätä jäähtymään.

3. Mittaa kattilaan vadelmat ja yksi ruokalusikallinen vettä. Kuumenna kiehuvaksi ja jätä jäähtymään.

4. Laita neljä liivatelehteä likoamaan kylmään veteen. Vatkaa tuorejuustoa ja kuohukermaa kulhossa, kunnes ne ovat jämäkkää vaahtoa. Lisää joukkoon jäähtynyt vadelmasose, raastettu sitruunan kuori ja vaniljasokeri.

5. Kuumenna kattilassa yksi ruokalusikalinen vadelmamehutiivistettä kiehuvaksi. Puristele liivatelehdistä ylimääräinen vesi pois ja lisää mehuun. Sekoita ja lisää ohuena nauhana koko ajan vatkaten moussevaahtoon. Kaada jäähtyneen kakkupohjan päälle ja laita jääkaappiin jähmettymään ainakin neljäksi tunniksi.

6. Laita kaksi liivatelehteä likoamaan kylmään veteen. Mittaa kattilaan vadelmamehutiiviste, vesi ja sokeri. Kiehauta ja lisää joukkoon liivatelehdet. Jätä jäähtymään, kunnes seos on huoneenlämpöistä.

7. Kaada huoneenlämpöiseksi jäähtynyt vadelmamehuseos jähmettyneen moussen päälle ja anna jähmettyä jääkaapissa ainakin pari tuntia.

8. Siisti leivoslevyn reunat. Leikkaa levy pitkältä sivulta neljään tasakokoiseen osaan ja lyhyeltä sivulta kolmeen tasakokoiseen osaan. Koristele jokainen leivos karhunvadelmilla ja tarjoile.