Keskitalven miedosti tuliset kasvispadat lämmittävät – katso ohjeet

Kylmänä talvipäivänä ruoalta kaipaa värejä ja lämpöä.

Molempiin toiveisiin vastaavat täyteläiset kasvispadat ja -kastikkeet, joihin chili tai savupaprika tuovat mietoa poltetta.

Punainen currykastike valmistuu lähes samassa ajassa kuin sen kanssa tarjottava riisi kypsentyy. Currytahna antaa kastikkeelle herkullisen maun, joka ei muistuta lainkaan jauheena myytävää currymaustetta.

Ruoan mausteisuutta voi muokata oman maun mukaisesti lisäämällä kastikkeeseen halutessaan chiliä jo keittämisvaiheessa.

Tofu tuo proteiinia kasviscurryyn. Jos kastikkeeseen haluaa lihaa, kana toimii hyvin punaisen curryn makujen kanssa.

Perinteinen egyptiläinen ruoka koshari vaatii enemmän aikaa kuin kasviscurry mutta on vaivan arvoista.

Linsseistä, riisistä ja makaronista koostuva pohja on täyttävää talviruokaa. Tomaattikastike tuo ruokaan tulisuutta, ja annoksen kruunaavat päälle ripoteltavat rapeat sipulirenkaat.

Ensimmäisellä tarjoilukerralla kosharin voi koota valmiiksi annoksiksi lautasille tai yhdelle isolle tarjoiluastialle kerroksittain. Jos ruokaa jää yli, kaikki ainesosat voi sekoittaa yhteen ja tarjoilla seuraavilla kerroilla katuruokatyyliin yhtenäisenä ruokana.

Myskikurpitsapataa puolestaan voi hyvin tehdä kerralla ison annoksen, sillä se vain paranee lämmitettäessä. Padan voi syödä joko sellaisenaan tai tarjoilla riisin kanssa.

Myskikurpitsapadan resepti on muunnelma brittiläisen Leon-pikaruokaketjun keittokirjassa olevasta kasvispadasta. Leon on terveellistä pikaruokaa tarjoileva ketju, jonka ruokalistalla on paljon värejä. Alkuperäiseen reseptiin on lisätty savupaprikaa, joka antaa ruoalle mukavan taustapoltteen.

Punainen curry

4 annosta

1 rkl öljyä

1 rkl inkivääritahnaa

2 valkosipulinkynttä

100 g punaista currytahnaa

8 dl kookosmaitoa

1 punainen paprika

1 kesäkurpitsa (200–300 g)

5 kaffirlimen lehteä

1 rkl kalakastiketta

270 g tofua

1 rkl fariinisokeria

kourallinen thaibasilikaa

1 mieto punainen chili

4 cm pala inkivääriä

3 dl jasmiiniriisiä

1 tl suolaa

1. Kuumenna öljy kattilassa, lisää inkivääritahna ja murskatut tai raastetut valkosipulinkynnet sekä currytahna. Paista keskilämmöllä muutama minuutti.

2. Lisää kookosmaito. Pilko paprika ja kesäkurpitsa isohkoiksi paloiksi ja lisää kastikkeeseen. Lisää joukkoon kaffirlimen lehdet ja keitä 10 minuuttia.

3. Laita jasmiiniriisi kypsentymään pakkauksen ohjeen mukaisesti.

4. Lisää currykastikkeen joukkoon kalakastike ja fariinisokeri. Kuutioi tofu ja lisää kastikkeeseen. Keitä vielä viisi minuuttia.

5. Lisää kastikkeeseen thaibasilika.

6. Viipaloi chili ja suikaloi inkivääri ohuiksi tikuiksi. Lisää ne kastikkeen päälle ja tarjoile keitetyn jasmiiniriisin kanssa.

Koshari

6 annosta

Rapeaan sipuliin:

1 iso sipuli

0,5 tl suolaa

0,75 dl perunajauhoja

1 dl rypsiöljyä

Tomaattikastikkeeseen:

1 rkl öljyä

1 pieni sipuli

4 valkosipulinkynttä

1 tl jauhettua korianteria

1 tl chilihiutaleita

400 g tomaattimurskaa

400 g paseerattua tomaattia

1 rkl valkoviinietikkaa

1 tl sokeria

suolaa

mustapippuria

Kosharin pohjaan:

1 dl belugalinssejä (kuivattuja)

1 rkl öljyä

2 dl pitkäjyväistä riisiä

1 tl suolaa

0,5 tl mustapippuria

0,5 tl jauhettua korianteria

4 dl kiehuvaa vettä

2 dl makaronia

1 purkki tai pakkaus (noin 250 g) säilykekikherneitä

1. Viipaloi iso sipuli ohuiksi renkaiksi ja ripottele joukkoon suola. Pyörittele renkaat perunajauhoissa ja paista pannulla kuumennetussa öljyssä noin vartti, kunnes sipulirenkaat ovat ruskeita. Kääntele renkaita välillä. Siirrä ruskeat sipulit jäähtymään leivinpaperille.

2. Hienonna pieni sipuli ja valkosipulinkynnet. Kuullota sipuleita isolla paistinpannulla öljyssä, kunnes ne ovat läpikuultavia. Lisää joukkoon korianteri ja chilihiutaleet.

3. Lisää kuullotettuihin sipuleihin tomaattimurska ja paseerattu tomaatti. Kiehauta ja lisää joukkoon valkoviinietikka ja sokeri sekä mausta suolalla ja mustapippurilla. Jätä tomaattikastike hautumaan matalalle lämmölle.

4. Huuhtele linssit ja keitä ne puolikypsiksi. Huuhtele linssit keittämisen jälkeen kylmällä vedellä, jotta kypsyminen loppuu.

5. Kuumenna öljy kattilassa ja lisää raaka riisi. Lisää joukkoon puoliraa’at linssit, suola, pippuri ja korianteri sekä 4 desilitraa kiehuvan kuumaa vettä. Jätä kypsymään miedolle lämmölle kannen alle ja keitä sillä välin makaroni al denteksi.

6. Lisää linssi-riisiseokseen makaronit ja huuhdellut säilykekikherneet. Tarkista suola ja lisää tarvittaessa mausteita.

7. Kokoa koshari annoksiksi: laita pohjalle linssi-riisi-makaroniseosta, laita päälle tomaattikastiketta ja ripottele pinnalle rapeita sipuleita.

Myskikurpitsapata

4 annosta

1 rkl öljyä

3 banaanisalottisipulia

3 valkosipulinkynttä

400 g myskikurpitsaa

1 punainen paprika

1 tl jauhettua kuminaa

1 tl savupaprikaa

1 tl paprikajauhetta

200 g maissia (säilykkeenä tai pakasteena)

4 tomaattia

2,5 dl kasvislientä

1 purkki tai pakkaus (noin 250 g) kidneypapuja

päälle tuoretta korianteria

1. Kuumenna öljy padassa tai kattilassa. Hienonna sipulit ja valkosipulinkynnet ja kuullota öljyssä.

2. Kuutioi myskikurpitsa ja lisää sipuleiden joukkoon. Paista noin viisi minuuttia.

3. Leikkaa paprika isohkoiksi paloiksi ja lisää pataan tai kattilaan. Lisää mausteet ja paista viitisen minuuttia.

4. Lohko tomaatit. Lisää maissit ja tomaattilohkot ruokaan. Kaada joukkoon kasvisliemi ja keitä hiljalleen, kunnes kurpitsat ovat kypsiä. Tarkista välillä, että padassa riittää nestettä, ja lisää tarvittaessa vettä.

5. Lisää lopuksi joukkoon huuhdotut kidneypavut ja kuumenna hetki. Koristele tuoreella korianterilla. Tarjoile sellaisenaan tai riisin kanssa.