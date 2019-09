Kurpitsa mehevöittää suklaakakun – syyssesongin koristeellisin kasvi yllättää monikäyttöisyydellään, katso reseptit

Jos Tuhkimon kurpitsakärryjen sisältö olisi käytetty ruoanlaittoon, siitä olisi syönyt takuulla kokonainen valtakunta.

Monelle mummolan kasvimaalta ja säilykepikkelsistä tuttu köynnöskasvi on syyskauden sesonkiherkku. Se on monikäyttöinen ja herkullinen raaka-aine ruoanvalmistukseen. Siitä valmistuu aamiaista, alkuruokaa, pääruokaa, mitä erilaisempia lisukkeita ja jälkiruokaa.

Erilaiset kurpitsalajikkeet eivät ole ainoastaan hyvänmakuisia vaan myös kauniita. Ne ilahduttavat myös osana syksyn sisustusta.

Kurpitsalajikkeita on erilaisia. Iso, oranssi kurpitsa, joka on tuttu näky halloween-koristeena, on säilöntäkurpitsa eli oranssikurpitsa. Jos olet kovertamassa kurpitsaa lyhdyksi, älä missään nimessä heitä sisusta hukkaan, sillä malto kannattaa hyödyntää ruoanlaitossa.

Kurpitsaa voi myös pakastaa ilman käsittelyä tai tehdä siitä esimerkiksi kurpitsasosetta. Se sopii loistavasti puuroon.

Myskikurpitsa on pisaran muotoinen ja kellertävä. Sen väri ja koko vaihtelee sadon mukaan. Sisältä oranssi myskikurpitsa soveltuu makeasta maustaan huolimatta todella erilaisiin ruokiin. Mausteet sopivat sen kanssa erinomaisesti. Kannattaa kokeilla esimerkiksi currya, inkivääriä ja chiliä.

Hokkaidokurpitsan sisus on loistavan oranssi eikä vetisty kokatessa. Se on kuivahkoa, mutta esimerkiksi pyöräyttämällä sen pannulla pekonin rasvassa saat aateloitua siihen rasvaisemman koostumuksen.

Pattypan on erittäin kaunis kurpitsalajike ja maistuu myös raakana. Sen raaste kannattaa hyödyntää suklaakakkuun. Kakusta tulee todella mehukasta.

Spagettikurpitsasta voi nimensä mukaisesti valmistaa vegaanista spagettia. Leikkaa spagettikurpitsa pitkittäissuunnassa kahtia. Lämmitä uuni 200 asteeseen. Nosta kurpitsan puolikkaat uuniin 45 minuutin ajaksi.

Koverra puolikkaista siemenet pois lusikalla. Vedä haarukalla kurpitsa suikaleiksi ja nostele ne isolla lusikalla lautaselle. Suikaleet muistuttavat koostumukseltaan riisinuudelia. Tarjoile tomaattisen pastakastikkeen kanssa. Yhdestä kurpitsasta saat kaksi annosta spagettia.

Kurpitsasuklaakakku



1,5 dl rypsiöljyä

5 dl raastettua pattypankurpitsaa (noin 800 g painoinen kurpitsa)

3 kananmunaa

2 dl sokeria

0,5 dl kaakaojauhetta (tumma)

3 dl vehnäjauhoja

2 tl kanelia

1 tl kardemummaa

1 rkl leivinjauhetta

100 g leivontamaitosuklaata

1. Lämmitä uuni 175 asteeseen. Voitele öljyllä 24-senttinen irtopohjavuoka.

2. Halkaise kurpitsa ja koverra siemenet sisältä pois. Kuori kurpitsa ja raasta se.

3. Vaahdota munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Sulata suklaa vesihauteessa ja anna jäähtyä. Sekoita kuivat aineet. Yhdistä kaikki raaka-aineet toisiinsa varovasti sekoittaen.

4. Kaada taikina vuokaan ja paista uunin alatasolla noin 45 minuuttia. Jäähdytä kakku.

5. Tarjoa vaniljakastikkeen ja suklaaraasteen kanssa.

Kurpitsamuusi

neljälle

1,5 kg myskikurpitsaa (900 g valmista sosetta)

1 sipuli

2 valkosipulinkynttä

1 cm pala tuoretta inkivääriä

1 tl currya

1 kasvisfondikuutio

2 dl kuohukermaa

250 g Koskenlaskija-sulatejuustoa

1. Lämmitä uuni 200 asteeseen. Halkaise kurpitsat ja poista siemenet. Leikkaa kurpitsat kahdeksaan osaan. Levitä palaset uunipellille ja paista 20–30 minuuttua, kunnes ne ovat kypsyneet.

2. Pilko sipuli, valkosipuli ja inkivääri pieniksi ja kuullota pannulla öljyssä.

3. Laita kattilaan kuorista irroitetut kurpitsan palat ja lisää joukkoon öljyssä kuullotetut ainekset. Soseuta sauvasekoittimella.

4. Lisää joukkoon curry, kasvisfondi, kuohukerma ja sulatejuusto. Soseuta.

Vinkki: Lisäämällä vettä saat tehtyä muusista keiton. Muista tarkistaa maku. Lisää tarvittaessa kasvisfondia.

Kurpitsainen pastakastike

neljälle

1 hokkaidokurpitsa

170 g pekonia

1,5 rkl tuoretta timjamia

2 rkl sitruunasta puristettua mehua

1 tl jauhettua mustapippuria

1 dl mozzarellaraastetta

2 dl kuohukermaa

chilikastiketta

suolaa

1. Lämmitä uuni 200 asteeseen. Laita kokonainen kurpitsa uunin ritilälle keskitasoon ja anna olla uunissa tunnin ajan.

2. Paista pekoni kypsäksi ja lisää joukkoon timjami, sitruunamehu ja mustapippuri. Sekoita ja lisää mozzarellaraaste ripotellen ja sekoittaen. Lisää myös kerma.

3. Halkaise kurpitsa ja irrota se kuorista, viipaloi ja lisää kastikkeen joukkoon. Sekoita.

4. Tarjoile pastan kanssa, mausta chilikastikkeella ja sormisuolalla makusi mukaan.