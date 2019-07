Mustikan satokausi alkoi, mutta tarkista metsän tarjonta ennen kuin päätät piirakkataikinan koon

Mustikan satokausi on aluillaan. Etelä-Suomessa on jo saatu ensimmäiset marjat poimittua piirakoihin ja myös toripöydille. Asiakkaat ovat kyselleet ravintorikasta ja maukasta metsien aarretta jo parin viikon ajan.

Tänä vuonna mustikoita saa vähän etsiä, tutut mättäät eivät ole yhtä sinisinä kuin hyvinä vuosina. Jos mielessä siintää mustikkapiirakka, kannattaa ensin käydä metsässä ja vasta sitten laittaa taikina tulemaan sen mukaan, paljonko mustikkaa kertyi.

Arktiset Aromit ry veikkaakin tämän kesän sadosta keskinkertaista. Mustikan on arveltu kärsineen viime kesän helteistä.

Osa poimii puolikypsinä

Näin kauden alussa litrahinta esimerkiksi Lahden torilla on seitsemän euroa litralta, ja myyntiin asti marjaa kertyy melko niukasti.

Siellä missä mustikkaa on, ovat kerääjät valmiina. Osa ei edes malta odottaa sadon kypsymiseen saakka, vaan poimurit viuhuvat jo puolikypsillä mättäillä.

Osa marjatiloista on lähettänyt mansikanpoimintaan palkatun väen metsän puolelle. Mansikkasato alkaa hiipua, joten osa kerääjistä on siirretty mustikoiden keruuseen.

Satotilanteen näkee netistä

Oman kotiseudun tai mökkipitäjän sadon kypsymistä voi seurata vaivattomasti netissä. Osoitteessa mustikkaan.fi on sivusto, joka ennustaa sadon kypsymisen ja hakuja voi tehdä paikkakuntakohtaisesti. Kyseessä on sovellus, joka on Innofactorin Hackathon-päivän lopputuote.