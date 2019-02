"Oho, vähän lipsahti" – Vauhtia riittää, kun pikkukokit valtaavat keittiön

Miten saada myös suomalainen ruoka pysymään lautasella nykyisessä tortilla- ja korianteriviidakossa? Yksi keino on tehdä se houkuttelevaksi myös lapsille. Ja miten se sitten tehdään? Otetaan lapset mukaan ruoanlaittoon.

Nykyisen koulujen opetussuunnitelman mukaan kotitaloutta opetetaan kaikille yhteisenä oppiaineena seiskaluokalla, jolloin oppilaat ovat 13–14-vuotiaita. Se jälkeen kotitaloutta voi opiskella valinnaisaineena. Tätä nuoremmille kokeille kodin ulkopuolisia mahdollisuuksia ruoanlaiton opetteluun on tarjolla melko vähän.

Yksi vaihtoehto on Marttojen 7–12-vuotiaille suunnatut pikkukokkikurssit. Kaksi tuntia kestävässä kokkaustuokiossa valmistetaan ateriakokonaisuus ja leivotaan yhdessä. Lopuksi siivotaan jäljet ja syödään hyvin kauniisti katetussa pöydässä.

Pikkukokkikursseilla valmistetaan sekä tavallista kotiruokaa että lasten omia suosikkeja. Keski-Suomen Marttojen helmikuisessa keskiviikkoillassa kaksitoista lasta valmisti lihapullia, perunasosetta ja mustikkapiirakkaa.

– Oho, vähän lipsahti, tirskuvat Ella-Maria Koskela, Eevi Rossi ja Linnea Kauppi.

Tyttöjen työnä on perunamuussin teko, ja maitoa lorahti vähän isommalla kädellä. Kotitalousneuvoja Tuija Elomäki tarkistaa tilanteen ja toteaa, että "ei hätää, se on just hyvä". Vuoro vaihtuu lennossa, sillä jokainen tytöistä haluaa päästä käyttämään sähkövatkainta.

– Nyt mä vatkaan!

Kun muussi on valmis, kone sammutettu ja vispilät irrotettu, heleä ääni kysyy:

– Voiks nää nuolla?

Ei nyt sentään. Tiskejä varten opetuskeittiössä on tehokas kone, josta varsinkin pojat ovat innoissan.

– Miltä kuulostaa tiskikone, joka pesee parissa minuutissa? kysyy Mikael Salonen toimittajalta ja kuvaajalta. Samalla hän jo nostelee puhtaita astioita tottuneesti pois koneesta.

Kotitalousneuvoja Elomäki kertoo, että pikkukokki-illoissa pääpaino on ruoan valmistamisessa. Sen ohessa jutellaan luontevasti esimerkiksi kasvisten syönnin tärkeydestä, mutta varsinaisia teoriaopintoja ei ole.

– Ainoa isompi periaate meillä on se, että keittiön tulee olla siisti ennen kuin syödään. Tiskaamme, katamme pöydän servietteineen ja syömme yhdessä pöydän ääressä, joten tärkeitä taitoja opetellaan luontevasti tekemisen lomassa.

Emil Eklund ja Noel Haagensen pohtivat lempiruokiaan samalla, kun raastavat porkkanoita. Emil pitää kanawokista, jonka tekeminen on kuulemma aika helppoa. Noelin listan kärjessä on ruoka, jossa on kasviksia ja lihaa.

– Jos haluan nopeasti jotain, teen vaikka makaronilaatikkoa.

Julia Kärnä ja Veera Laine ovat serkuksia, joille maistuvat tortillat. Tyttöjen mielestä parasta niissä on chilikastike. Julia listaa suosikeikseen myös sydänsämpylät. Molempien mielestä parasta on kuitenkin, kun saa kokata pääruokia – niissä on enemmän tekemistä.

Pikakysely osoittaa, että lihapullista pitävät melkein kaikki. Myös perunamuussi saa äänestyksessä ison kannatuksen. Kun työt on tehty, pikkukokit pääsevät pöydän ääreen.

Seuraavat ohjeet ovat neljälle–viidelle ruokailijalle.

Pikkukokkien lihapyörykät

1 prk kermaviiliä

1 pss sipulikeittoa

0,5 dl korppujauhoja

1 kananmuna

450 g jauhelihaa

1. Laita uuni lämpiämään 225 asteeseen.

2. Sekoita keskenään kermaviili, sipulikeittoainekset ja korppujauho.

3. Anna seoksen turvota noin 10 minuuttia.

4. Lisää seokseen kananmuna ja jauheliha.

5. Sekoita tasaiseksi massaksi.

6. Kostuta ensin kädet kylmässä vedessä ja sitten vasta pyöritä taikinasta pyöryköitä.

7. Asettele lihapullat lähekkäin uunipellille leivinpaperin päälle. Paista noin 15 minuuttia.

Perunasose

7–8 perunaa

vettä

1 tl suolaa

noin 2 dl kuumaa maitoa

1. Pese, kuori ja paloittele perunat.

2. Keitä perunoita vähässä, suolalla maustetussa vedessä 20–25 minuuttia.

3. Kaada vesi pois. Soseuta perunat hyvin sähkövatkaimella tai perunasurvimella.

4. Lisää joukkoon maito pienissä erissä hyvin sekoittaen, kunnes sose on sopivan notkeaa. Lämmitä sose tarvittaessa ennen tarjolla laittoa.

Porkkana-mandariiniraaste

1 kg porkkanoita

1 prk mandariinisäilykettä

1. Pese ja raasta porkkanat.

2. Valuta mandariinit, ota neste talteen.

3. Lisää mandariinilohkot raasteen joukkoon ja hiukan nestettä. Sekoita varovasti.

Mustikkapiirakka

Pohja:

100 g margariinia tai voita

1 dl sokeria

1 kananmuna

2,5 dl vehnäjauhoja

1 tl leivinjauhetta

Täyte:

4 dl tuoreita mustikoita tai 2,5 dl pakastemustikoita (sekoita jäisiin marjoihin 2–3 tl perunajauhoja)

2 dl kermaviiliä

1 kananmuna

0,5 dl sokeria

1 tl vaniljasokeria

1. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen ja voitele piirakkavuoka.

2. Sekoita jauhot ja leivinjauhe keskenään.

3. Vaahdota rasva ja sokeri.

4. Lisää vaahtoon kananmuna ja jauhoseos.

5. Levitä taikina voidellun piirakkavuoan (halk. 24 cm) pohjalle ja reunoille.

6. Levitä marjat pohjan päälle.

7. Sekoita täytteen ainekset ja levitä marjojen päälle.

8. Paista noin puoli tuntia.