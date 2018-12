Pottu on ilmastotietoisen valinta – näin valmistuvat hasselbackanperunat, aloo gobi ja muut herkulliset perunaruoat

Se on nyt kaikkien huulilla: peruna. Ilmastotietoiset ruokailijat jättävät riisin väliin, pasta on hieman sitä parempi vaihtoehto, mutta peruna on paras. Trenditietoisetkin tietävät, että peruna on taas muodikas, ja sen suosio alkaa nousta jälleen.

Kotimainen peruna ansaitseekin kunnian palautuksen. Se on edullinen raaka-aine, siinä on ravintoaineita ja siitä saa oivallista ruokaa, oli kyseessä sitten lisäke, salaatti tai lämmin ruoka. Eikä perunan tarvitse aina kulkea käsi kädessä ruskean kastikkeen kanssa.

Ravintoloissa on ilahduttavasti alettu tarjota muitakin perunalisäkkeitä kuin uppopaistettuja ranskalaisia, lohkoperunoita tai ristikkoperunoita, joissa ei ole mitään muuta kuin höttöä ja rasvaa. Paistetut perunat, gratinoidut perunat ja maustetut perunasoseet ovat päässeet friteerauskauden jälkeen taas lautasille.

Tutustu perunaan. Se on paljon muutakin kuin kuorineen keitetty.

Hasselbackanperunat

8 kiinteää perunaa

100 g voita

1 tl suolaa

ripaus valkopippuria

4 rkl korppujauhoja

voiteluun voita

1. Pese perunat hyvin. Leikkaa perunoihin tiheästi viiltoja. Tavoitteena ovat parin millimetrin levyiset siivut. Jos tulee paksumpia, ei se mitään. Älä leikkaa loppuun asti, jätä viimeinen sentti viiltämättä, muuten perunat eivät pysy kasassa.

2. Voitele uunivuoka ja laita perunat vuokaan viilletty puoli ylöspäin. Sivele perunoille huoneenlämpöistä voita, mausta suolalla ja valkopippurilla ja lopuksi ripottele päälle korppujauhoja.

3. Paista uunissa 225 asteessa noin 40–45 minuuttia.

Omenainen perunasalaatti

n. 500 g perunoita

ripaus suolaa ja pippuria

1–2 omenaa

1 punasipuli

2–3 maustekurkkua

tai 10–15 cocktailkurkkuja

2 rkl kaprista

(vihreitä oliiveja)

Kastike:

1 dl oliiviöljyä

2 rkl valkoviinietikkaa tai sitruunamehua

2 tl sinappia

ripaus suolaa ja valkopippuria

1. Keitä perunat kuorineen. Kuori perunat ja paloittele pieniksi kuutioiksi. Mausta suolalla ja pippurilla.

2. Kuori ja paloittele omenat, hienonna punasipuli. Paloittele kurkut. Lisää kaikki aineet perunoiden joukkoon ja sekoita.

3. Sekoita kastikkeen ainekset keskenään. Kaada perunasalaatin päälle ja anna maustua hetki ennen tarjoilua. Kastike saa olla maistettaessa melko kirpeää, sillä perunat imevät itseensä paljon makua.

Aloo gobi

1 sipuli

3 rkl ruokaöljyä

pieni kukkakaali

4 perunaa

0,5 tl suolaa

2 dl kasvislientä fondista

3 dl ruokajogurttia

Masala:

1 rkl juustokuminaa eli jeeraa

3 valkosipulinkynttä

2 tl tuoretta inkivääriä raasteena

2–3 chiliä

3 rkl sitruunamehua

kourallinen tuoretta korianteria

1 rkl sinapinsiemeniä

1 rkl jauhettua korianteria

2–3 tl kurkumaa

1. Kuumenna öljy pannulla ja kuullota sipuli kullankeltaiseksi. Jauha masalan ainekset morttelissa. Lisää mausteseos sipulin joukkoon ja pyörittele tasaiseksi. Lisää öljyä, jos seos tuntuu kuivalta.

2. Kuori ja kuutioi perunat, lisää ne pannulle. Lisää kasvisliemi, sekoita ja anna kypsyä noin 10 minuutin ajan.

3. Lisää paloiteltu kukkakaali. Sekoita ja anna hautua kannen alla, kunnes perunat ovat kypsiä. Lisää tarvittaessa hieman vettä.

4. Lopuksi lisää jogurtti, kuumenna hetki. Viimeistele annos tuoreella korianterilla.

Lihaperunasoselaatikko

1 kg jauhoisia perunoita

2–3 dl maitoa

50 g voita

400 g naudan jauhelihaa

nokare voita paistamiseen

1 tl suolaa

ripaus mustapippuria

paprikajauhetta

2 kananmunaa

pinnalle korppujauhoa

1. Kuori perunat ja keitä kypsiksi. Survo perunat, lisää joukkoon maito ja voi. Lisää kananmunat. Mausta suolalla. Voit jättää soseen aika löysäksi.

2. Paista jauheliha, mausta suolalla, mustapippurilla ja paprikajauheella.

3. Kokoa: nostele vuokaan vuorotellen muusia ja jauhelihaa. Ripottele pinnalle korppujauhoa. Paista 200 asteessa noin 45 minuuttia eli kunnes pinta ruskistuu.

Vinkki: jos perunasosetta jää yli, tee siitä vaikkapa perunapiirakoita.

Perunapiirakat

1,5 dl vettä

0,5 tl suolaa

3–4 dl ruisjauhoja

n. 5 dl perunasosetta

voiteluun

maitoa ja voita

(tai vettä ja voita)

1. Laita kulhoon kylmä vesi, lisää suola. Sekoita joukkoon ruisjauhoja niin, että saat napakan taikinan.

2. Leivo taikina tangoksi, paloittele kymmeneen osaan. Pyörittele jauhotetulla pöydällä palat palloiksi ja kauli ne ohuiksi ja pyöreiksi.

3. Levitä piirakkapohjalle perunasosetta ja rypytä painamalla sormella reunasta. Tee pyöreitä piirakoita.

4. Nosta jauhotetulle pellille ja paista 250 asteessa noin 15 minuuttia eli kunnes piirakoiden pinta on kauniin ruskea.

5. Lämmitä kattilassa maito ja voi. Voitele seoksella piirakoiden reunat ja halutessasi myös pohja. Anna piirakoiden vetäytyä leivinliinan alla hetki ennen tarjoilua.