Ruoka Akatemia välittää päättäjille tietoa suomalaisesta ruuasta – Perustettava akatemia sai arvovaltaisen suojelijan

Eduskunta on antanut TTS Työtehoseuralle rahoituksen perustaa Ruoka Akatemian. Tämä on suunnattu päättäjille, vaikuttajille ja medialle. Ruoka Akatemian tarkoitus on välittää monipuolista tietoa ja luoda keskustelua suomalaisesta ruokajärjestelmästä.

Ruoka Akatemia koostuu keskustelevasta ja jopa vastakkaisia näkemyksiä esiintuovasta seminaaripäivästä ja sitä kiinteästi tukevasta kaksipäiväisestä kenttäjaksosta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tulee Akatemian suojelijaksi.

– Elokuussa pidetään Tuusulassa ensimmäisen Ruoka Akatemian seminaaripäivä, jossa avaamme ruokajärjestelmän kokonaiskuvaa ja keskustelemme ilmastonmuutoksesta, kertoo Akatemiaa vetävä Työtehoseuran varatoimitusjohtaja Anna-Maija Kirkkari tiedotteessa.