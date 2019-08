Suomalaisia herkkuja ei kannata unohtaa tapaspöydästä – Ahvenet ja kantarellit sopivat suupaloihin erinomaisesti

Kun kalareissulta tarttuu mukaan tuoreita ahvenia tai sieniretkellä keräät koppaan kantarelleja, voit hyödyntää tuoreet, kotimaiset raaka-aineet tapaksia valmistaessasi.

Tapakset vievät makujen mukana Espanjaan tai oikeastaan ihan minne vain. Alun perin espanjalaiset tapakset ovat syntyneet monen eri maan aineksia ja vaikutteita yhdistelemällä.

Tapaksista pidetään nykyisin joka puolella maailmaa, sillä niiden syöminen on hyvin sosiaalinen tapahtuma ja pienet suupalat on helppo syödä.

Myös suomalaiseen suuhun ne sopivat erinomaisesti, ja yhdessä koettu tapashetki kokoaa porukan pöydän ääreen nauttimaan rennolla tavalla.

– Espanjalainen ruoka on suosittua Suomessa. Tänäkin vuonna pääkaupunkiseudulle on auennut taas uusia espanjalaisia ravintoloita, kertoo helsinkiläisen Tapas Barcelonan keittiöpäällikkö Juha Laine.

Tapaksiin kuuluu laaja kattaus makuja. Ne sisältävät lihaa, mereneläviä, kasviksia, oliiveja, sieniä, pähkinöitä ja yrttejä.

Laine sanoo, että espanjalainen ruoka maistuu suomalaisille, koska se on täyteläistä ja siinä on makua ja lämpöä. Tapaksissa on myös pientä tulisuutta ja valkosipulia sekä mausteisuutta, joka on tunnetusti suomalaisten mieleen.

Laine uskoo tapasten suosion perustuvan siihen, että yhdellä kerralla voi ottaa paljon erilaisia pieniä annoksia ja sitä kautta saada illallisen, jossa on paljon erilaisia makuja.

– Pöytäseurueeseen voidaan ottaa monenlaisia annoksia, joita kaikki voivat maistella. Niistä syntyy sosiaalinen ja yhteisöllinen illallinen.

Se voi sisältää Laineen mukaan esimerkiksi marinoituja kasviksia, mausteista makkaraa, hyviä leikkeleitä, täyteläisiä espanjalaisia juustoja ja kylkeen punaviiniä.

Myös tapaksien suomalaisversiolle on annettu oma nimensä. Silloin, kun tapakset pohjautuvat suomalaiseen ruokaperinteeseen, niitä voidaan kutsua nimellä sapas.

Sapakset valmistuvat kotimaisista raaka-aineista, kuten kalasta, marjoista, vihanneksista, juureksista sekä sienistä. Ne toimivat täydellisenä osana niin arjen ruokahetkissä kuin juhlien päätähtenä.

Kantarelliruisnapit

20 kantarellia

1 tl öljyä tai nokare voita

suolaa

100 g Oliivi ja yrtit -tuorejuustoa

20 maustamatonta ruisnappia

6 ruohosipulin vartta

1. Lisää rasva ja sienet pannulle ja paista, kunnes kantarellien väri on kauniin kullanruskea.

2. Lisää kantarelleihin kevyt suola ja anna niiden jäähtyä.

3. Laita noin teelusikallinen tuorejuustoa ruisnappia kohden ja nostele jäähtyneet kantarellit ruisnappien päälle.

4. Silppua ruohosipuli ja ripottele silppu nappien päälle.

Carpaccio

150 g naudan sisäfilettä

2 rkl sitruunanmehua

1 tl suolaa

1 tl mustapippurirouhetta

1 rkl oliiviöljyä

30 g parmesaania

1. Kääri naudan sisäfilee tuorekelmuun ja nosta se puoleksi tunniksi pakastimeen.

2. Leikkaa siitä terävällä veitsellä hyvin ohuita viipaleita ja asettele lautaselle.

3. Ripottele päälle sitruunanmehu sekä mausta suolalla ja pippurilla ja pirskota öljyä päälle.

4. Raasta päälle parmesaania.

5. Tarjoile rucolan kanssa. Lisää sormisuolaa tarvittaessa.

Ahvenet

4 ahvenfileetä

1 tl suolaa

1 rkl öljyä tai nokare voita

1 tl roseepippuria

50 g mätiä

ketunleipiä koristeluun

1. Ripottele kalan pintaan kevyesti suolaa.

2. Kuumenna pannu ja lisää rasva. Paista kaloja molemmin puolin noin kahden minuutin ajan.

3. Nosta ahvenfileet varovasti lautaselle ja ripottele pinnalle suolaa, roseepippuria ja mätiä.

4. Koristele ketunleivillä.

Kesäkurpitsakierteet

1 keskikokoinen kesäkurpitsa

oliiviöljyä

1/2 tl suolaa

1/2 tl sitruunapippuria

100 g pehmeää vuohentuorejuustoa

1/3 ruukku ruohosipulia

1 pieni valkosipulinkynsi

1/2 pieni punasipuli

1. Leikkaa kesäkurpitsa noin parin sentin levyisiksi pitkiksi suikaleiksi. Voit käyttää apuna myös juustohöylää.

2. Paista suikaleita oliiviöljyssä molemmin puolin hetki. Nostossa apuna toimii terävä haarukka.

3. Nosta suikaleet paiston jälkeen talouspaperin päälle. Mausta pinta suolalla ja sitruunapippurilla.

4. Sekoita vuohentuorejuusto, pilkottu ruohosipuli, raastettu valkosipulinkynsi ja pilkottu punasipuli.

5. Pyöritä noin sentin halkaisijaltaan olevia palloja ja laita kesäkurpitsasuikaleen alkupäähän. Lopuksi pyöritä kesäkurpitsat rullalle.

Leipä

1/2 pkt tuorehiivaa

3,5 dl vettä

3 rkl oliiviöljyä

1,5 tl suolaa

1 rkl hunajaa

2–3 valkosipulinkynttä

7 dl vehnäjauhoja

Leivän sisään

5 kirsikkatomaattia

4 mustaa oliivia

3 valkosipulinkynttä

1 tl timjamia kuivattua

Koristeluun

14 kirsikkatomaattia

7 oliivia

pari oksaa rosmariinia

1. Liota hiiva kädenlämpöiseen veteen. Sekoita joukkoon oliiviöljy, suola ja hunaja sekä raastettu valkosipuli.

2. Lisää jauhoja vähitellen vaivaten, taikina saa jäädä hieman löysäksi.

3. Anna taikinan kohota peitettynä puolisen tuntia.

4. Kaada ja levitä taikina oliiviöljyllä voidellulle leivinpaperille, reunalliseen uunin kestävään vuokaan tai uunipellille. Peitä liinalla ja anna kohota vielä puolisen tuntia.

5. Kuumenna uuni 250 asteeseen. Pilko kirsikkatomaatit ja oliivit. Raasta valkosipuli. Sekoita ne ja timjami taikinaan. Muotoile halkaisijaltaan noin 20 senttiä oleva leipä.

6. Paina kokonaiset kirsikkatomaatit leivän pintaan.

7. Paista leipää noin 15 minuuttia, kunnes se on kullankeltainen.

8. Pirskottele päälle oliiviöljyä ja nosta päälle oliivit ja tuoretta rosmariinia ja ripottele kevyesti suolaa.

Savupaprikamantelit

2 rkl öljyä

1 rkl hunajaa

150 g kuorittuja manteleita

1 tl suolaa

1 tl savustettua paprikamaustetta

1. Laita kuumalle pannulle öljy ja hunaja, sekoita joukkoon mantelit. Paista sekoittaen minuutin ajan.

2. Lisää joukkoon suola sekä savustettu paprikamauste ja anna paistua parin minuutin ajan.

3. Kaada leivinpaperin päälle erilleen, anna jäähtyä ja jähmettyä.

Marinoidut oliivit

24 maustamatonta vihreää oliivia

1 rkl öljyä

2 valkosipulinkynttä

1. Valuta oliiveista vesi.

2. Raasta tai pilko valkosipuli ja sekoita se öljyn ja oliivien kanssa.

Alkoholiton sangria

1 litra

1/2 sitruunan mehu

1/2 appelsiinin mehu

0,5 l alkoholitonta punaviiniä

4 dl sitruunalimonadia

1. Purista sitrushedelmien mehu kannuun. Lisää myös hedelmän toisesta puolikkaasta jäänyt hedelmäliha lohkoina kannuun.

2. Kaada sekaan viini. Anna maustua jääkaapissa noin tunti.

3. Kaada sekaan kylmä sitruunalimonadi ja jäitä.