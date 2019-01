Tv:ssä keskiviikkona: Bloginpitäjän vinkeistä uutta twistiä kokkaukseen – Anne-Maria Pesonen kehittelee ruoka-ohjetta viikkokausia ennen kuin kelpuuttaa sen julki

Rapeat sämpylät pitäisi pyöräyttää. Siispä kännykkä käteen ja googlaamaan. Ja löytyyhän näitä ohjeita, Kotikokki, Myllyn Paras, Valio – sekä lukematon määrä ruokabloggaajia.

Yksi suosituista bloggaajista on Halssilassa asuva insinööri Anne-Maria Pesonen, 38. Hän on kolmen leikki- ja kouluikäisen lapsen äiti, joka harrastuksekseen pitää Stoorissa Lumikumpu-blogia. Sen luetuimpia postauksia ovat ruoka- ja erityisesti leivontaohjeet.

– Lukijat toivovat enemmän ruokaohjeita. Sen sijaan leivontaohjeita luetaan ahkerimmin. Leipoessa ohjeita tarvitsee lukea tarkemmin, kun taas ruokareseptit ovat helpompi muistaa kerran luettuaan, hän arvelee. Suosituimmat ovat sämpyläresepti, yhden raaka-aineen pizzapohja sekä raakakaakaosta ja avokadosta tehty suklaavanukas.

Hän on huomannut myös, että perinteisiä ruokaohjeita luetaan enemmän, mutta toivomuksia tulee eniten erikoisruuista. Myös gluteenittomat ja vegaaniohjeet ovat lukijoiden mieleen.

Pesonen nähdään 23. tammikuuta lähetettävässä MTV3:n Makumuistoja -ohjelmassa. Siinä hän valmistaa äitinsä syntymäpäivälahjaksi savukalakeittoa.

Pesosen ruuanlaittoinnostus on mummon ja äidin peruja.

– Äidin ja mummon laittamat ruuat ovat aina parempia kuin itse laittamat. Vaikka he seisoisivat vieressä vahtimassa, en ikinä osaisi laittaa yhtä hyvää ruokaa. Se on kai jokin tunnejuttu.

Blogin pitämisen hän aloitti kolme vuotta sitten.

– Suosittelin Stoorin blogialustaa ystävälleni, mutta kävikin niin, että hain sinne itse.

Blogimaailma oli ollut hänelle siihen asti vieras. Hän ei ollut edes lukenut muiden postauksia. Vielä nykyäänkin hänen reseptiohjeidensa pohjana ovat pääosin joko äidin ja mummon vanhat reseptit tai kirjaston ruokakirjat.

Pesosen mukaan ruokareseptien kehittely on hyvää vastapainoa päivätyölle.

Hän saattaa kokeilla kolmekin viikkoa samaa ruokaa pienillä vivahteilla ennen kuin on niin tyytyväinen makuun ja rakenteeseen, että kelpuuttaa sen julkaistavaksi.

– Lapset ovat välillä huomauttaneet, että eikö syötäis jo jotain muuta.

Hän on välittänyt myös muiden kehittämiä reseptejä sivuillaan, kenties lisäten niihin jonkin oman "twistin".

Pesosten viiden hengen perheessä syödään paljon kasvisruokia. Lasten herkkua ovat äidin tekemät pinaattiletut. Anne-Maria Pesonen sanoo hurahtavansa aika ajoin tiettyihin mausteesiin tai yrtteihin ja kokeilevansa niitä kaikkiin ruokiin. Nyt on menossa oreganon ja piparmintun valtakausi. Piparminttu on maistunut hyvin muun muassa lihapullissa.

Ruokaohjeiden lisäksi hän jakaa DIY- eli "itse tehden" -vinkkejä.

Bloginpidon motiivina on halu jakaa hyvät ideat toisille, eivät yhteistyökumppaneiden lahjat tai raha. Kaupallisia kumppaneita hänellä on pari vuodessa. Välillä blogi on julkaisualusta Stoorin luetuimpien joukossa, mistä tulee pieni palkkio.

– Saan kirjoittaa, mihin aidosti uskon. Sitä paitsi, jos saisin lahjoja, voisi tulla tunne, että on pakko kirjoittaa ja mainostaa tuotteita, hän arvioi.

Pesosen mukaan blogireseptit edustavat sitä samaa kuin aiemmin lapuille kirjoitetut reseptit, joita vieraat ovat pyytäneet illan emännältä.

Mikä on reseptiikan seuraava uusi vaihe?

– Yhä enemmän ruokaohjeet menevät nettiin. Voi olla, että kun on laatimassa kauppalistaa ruokasovelluksessa, netti tarjoaa sulle viereen kesäkurpitsareseptin.

Kombuchasta tuli muotijuoma

Vihreän teen ystävänä tunnetun ruokablogisti Anne-Maria Pesosen keittiössä valmistui syksyllä ensimmäinen erä kombuchaa eli hiilihappoista teejuomaa. Se valmistetaan fermentoimalla maitohappobakteerista. Suositulla trendijuomalla on kuitenkin pitkät perinteet.

– Kun vein mummolleni maistiaisen, hän muisti juoman lapsuudestaan nimellä volgansieni, Pesonen sanoo.

Maitohappobakteerikasvustoa lasipurkkeineen voi ostaa kaupasta. Hieman simalle maistuva kylmä kombucha voisi Pesosen mukaan olla ravintoloissakin alkoholiton vaihtoehto.

Itse tehden teejuoma valmistetaan keittämällä ensin teetä ja sokeria sekä lisäämällä seokseen maitohappobakteeriyhdyskunta. Parin viikon aikana sen päälle syntyy uusi kasvusto, scopy. Kasvusto otetaan pois, juoma pullotetaan, maustetaan ja lisätään hieman sokeria. Juomaan muodostuu hiilihappoa, kun pulloja säilytetään muutaman päivän ajan huoneenlämmössä ennen jääkaappiin siirtämistä.

Vatsalle hyvää tekevää juoma käy lapsillekin.

Pesonen on maustanut kompuchaa tyrnillä, piparmintulla sekä talvisen mausteisella inkivääri-neilikka-kaneli-maustepippuri-sekoituksella.