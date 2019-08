Unohda hetkeksi juusto ja makkara – Leivän päällä maistuvat nyt kasviksista tehdyt tahnat ja levitteet

Kasvipohjaisten tahnojen ja levitteiden kysyntä on kasvanut kasvisruokavalion suosion myötä. Ne antavat väriä ja täyteläistä makua leivälle.

– Vegaaniryhmässä juuri hihkuttiin, kun punajuurilevite oli tullut kauppoihin, kertoo laillistettu ravitsemusterapeutti Leena Putkonen.

Levitteiden valmistaminen onnistuu myös kotona. Hyvänä apuna toimii monitoimikone tai sauvasekoitin. Voit tehdä kerralla isompia annoksia ja ujuttaa mukaan omia suosikkimakujasi.

Esimerkiksi hummus on leivän päällä maukasta ja helppo valmistaa kotikeittiössäkin. Se säilyy jääkaapissa muutaman päivän, ja sitä voi myös pakastaa.

Putkosen mukaan etenkin juustot, kinkku ja meetvursti kannattaisi korvata kasviksilla säännöllisesti tai edes toisinaan.

– Ne sisältävät paljon kovaa, tyydyttynyttä rasvaa, joka kohottaa veren kolesteroliarvoja, Putkonen muistuttaa.

Lihan ja juuston tilalla voi kokeilla vaikkapa marinoitua sipulia ja herkkusieniä.

Sipuli antaa leivälle voimakasta makua ja sisältää muun muassa flavonoideja.

Sienet taas ovat erinomainen vaihtoehto lihalle. Ne ovat kevyttä ravintoa eivätkä sisällä gluteenia, jolloin ne sopivat myös keliaakikon ruokavalioon. Silloin toki myös leivän tulee olla gluteenitonta.

Sienissä on myös tärkeitä vitamiineja ja kivennäisaineita.

Juuston korvikkeeksi sopii esimerkiksi kylmäsavustettu tofu, josta saa näppärästi myös kevyen majoneesin.

Suomen leipäkulttuuri on maailman rikkaimpia, ja suomalaiset syövät paljon leipää. Putkosen mukaan viljatuotteiden syöminen jossain muodossa on suositeltavaa. Kuidun lisäksi niissä on B-ryhmän vitamiineja ja magnesiumia.

Täysjyväviljaa sisältävät tuotteet ovat myös raudan lähde.

– Erityisesti kasvissyöjien olisi tärkeää huomioida riittävä raudan saanti, Putkonen sanoo.

Paahdettu porkkanatahna



500 g porkkanoita

2 tl öljyä

1 tl savustettua paprikajauhetta

1 tl kurkumaa

1 tlk valkopapuja

3 rkl tahinia

3 rkl sitruunamehua

0,5 tl suolaa

1 tl cayennepippuria

1. Kuori porkkanat ja viipaloi ne noin puolen senttimetrin paksuisiksi kiekoiksi. Sekoita niihin öljy ja paprikamauste sekä kurkuma. Levitä pellille ja paista 200 asteessa noin 25 minuuttia tai kunnes ne ovat pehmeitä.

2. Anna porkkanoiden jäähtyä ja soseuta ne sauvasekoittimella tasaiseksi tahnaksi.

3. Lisää joukkoon valutetut pavut sekä loput raaka-aineet ja soseuta ne tasaiseksi massaksi.

Paahdettu punajuurihummus



3 punajuurta

1 rkl öljyä

1 tlk kikherneitä

2 valkosipulinkynttä

3 rkl sitruunamehua

2 rkl oliiviöljyä

0,5 tl suolaa

0,5 tl mustapippuria

(0,5 tl cayennepippuria)

1. Kuori punajuuret ja paloittele ne pieniksi kuutioiksi. Lisää kuutioiden sekaan öljy ja laita pellille. Anna paahtua uunissa 25 minuuttia tai kunnes ne ovat pehmenneet.

2. Soseuta jäähtyneet punajuuret sauvasekoittimella tasaiseksi.

3. Raasta valkosipulinkynsi ja lisää se punajuurten sekaan loppujen aineksien kanssa. Sekoita tasaiseksi massaksi. Jos haluat siihen hieman potkua, lisää lopuksi sekaan puoli teelusikallista cayennepippuria.

Tofumajoneesi



300 g pehmeää tofua

2 rkl sitruunamehua

0,5 tl suolaa

1 tl cayennepippuria

2 rkl öljyä

1 valkosipulinkynsi

1. Soseuta tofu ja sitruunamehu sauvasekoittimella.

2. Lisää sekaan suola, cayennepippuri, öljy ja raastettu valkosipulinkynsi ja sekoita tasaiseksi massaksi.

Marinoidut punasipulit



3 keskikokoista punasipulia

2 rkl juoksevaa hunajaa

0,5 tl rosépippuria

0,5 tl suolaa

0,5 dl punaviinietikkaa

1 dl öljyä

1. Leikkaa punasipuli renkaiksi.

2. Paina rosépippurit kädellä rikki. Laita kulhoon hunaja, pippurit, suola, punaviinietikka ja öljy. Sekoita.

3. Lisää punasipuli ja sekoita. Anna tekeytyä jääkaapissa kelmun alla vähintään parin tunnin ajan, mieluiten yön yli.

4. Ennen tarjoilua kaada nesteet pois ja nostele haarukalla leivän päälle.

Marinoidut herkkusienet



200 g herkkusieniä

2 valkosipulinkynttä

0,5 dl tuoretta persiljaa

2 cm punaista chiliä

0,5 tl suolaa

2 rkl hunajaa

0,5 tl mustapippurirouhetta

0,5 dl balsamicoa

1 dl basilikanmakuista oliiviöljyä

1. Pyyhi sienistä mullat ja viipaloi ne kuuteen osaan, isot sienet kahdeksaan.

2. Raasta valkosipulinkynnet, pilko chili ja persilja.

3. Laita tyhjään kulhoon suola, hunaja, mustapippuri, balsamico ja öljy. Sekoita ne keskenään ja lisää valkosipuli, chili ja persilja. Sekoita.

4. Lisää viipaloidut herkkusienet ja sekoita. Anna marinoitua jääkaapissa kelmun alla vähintään parin tunnin ajan, mieluiten yön yli.

5. Ennen tarjoilua kaada nesteet pois ja nostele lusikalla leivän päälle.