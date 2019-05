Valmistujaiskakun voi tilata nykyään myös kotikokilta – Essi Heikkinen on hankkinut noin vuoden ajan lisätienestiä leipomalla

Koska tekeillä oleva valmistujaiskakku menee räväkälle nuorelle naiselle, se on koristeltu donitseilla, tikkareilla, marenkiruusuilla ja vaaleanpunaisella kreemillä. Tällaisen tai muun omaperäisen juhlakakun voi tilata perusleipomon sijasta nykyään myös Essi Heikkisen kaltaiselta kotileipurilta.

Kotikeittiön taitureiden asema muuttui hetki sitten entistä laillisemmaksi, kun elintarviketurvallisuutta valvova Ruokavirasto antoi maaliskuussa uuden ohjeen. Uusi tulkinta mahdollistaa sen, että vähäriskisinä pidettyjen pullien ja kuivakakkujen lisäksi nyt myös helposti pilaantuviksi katsottuja täyte- ja voileipäkakkuja saa myydä kuka tahansa.

Tarkemmin ohje sanoo, että niin sanottu elintarvikehuoneistoilmoitus pitää tehdä vasta kun kakkuja valmistaa yli 12 kertaa vuodessa. Aiemmin täytekakkujen myynnissä liikuttiin usein harmaalla alueella, vaikka kuntien elintarvikeviranomaisilla ei juuri olekaan voimavaroja valvoa kotileipureiden tekemisiä.

– Olemme ajatelleet, että jos ravintolatoimintaa saa harjoittaa 12 kertaa vuodessa, niin ehkä myös kylmäsäilytystä edellyttäviä leipomotuotteita voisi valmistaa yhtä monta kertaa, selittää ylitarkastaja Tuula Koimäki Ruokavirastosta.

Siskonsa juhliin donitsikakun viime viikonlopuksi loihtinut Essi Heikkinen on kaupitellut kakkujaan nyt reilun vuoden ajan. Heikkinen toimii Kotileipomo Mymmeli -nimellä, hänellä on yrittäjän Y-tunnus ja hän on leiponut rahaa vastaan jopa kokonaisen hääkakkubuffetin.

Orimattilassa upeassa vanhassa hirsitalossa asuva sisustusrakentaja ja koulun iltapäivätoiminnan ohjaaja pitää kakkujen tilausmyyntiä silti edelleen vain lisätienestiä tuovana harrastuksena. Muutama viikko sitten hän ilmoitti Mymmelin Facebook-sivulla, että ei ota toistaiseksi uusia kakkutilauksia vastaan, vaan keskittyy nyt järjestämään pop up -kahviloita kotonaan.

Heikkinen on miettinyt myös toista suuntaa eli tuotannon kasvattamista, mikä vaatisi elintarvikehuoneistoilmoituksen tekoa.

– Tavallaan toimin jo siihen liittyvien ohjeiden mukaisesti, mutta minulla ei ole sitä virallista elintarvikehuoneistoa.

Samaan aikaan Lahden Nastolassa Jenni Häkli on pian tekemässä elintarvikehuoneistoilmoituksen, ja hän saanut tarvittaviin muutostöihin apua myös kaupungin viranomaisilta.

– Hehän hyvin auliisti neuvovat, mitä kannattaa tehdä. Minulle tarkastaja sanoi, että laita vaikka pohjapiirros, niin hän katsoo, mitä on järkevää tehdä.

Häklin omakotitalon alakertaan on nyt juuri valettu betonilattia. Tilasta tulee eräänlainen kevytversio ammattileipomosta kunnollisine pintoineen, uuneineen ja vesipisteineen.

Muutokset ovat mahdollisia, koska talossa pukkaa muutenkin remonttia. Erillinen keittiötila myös helpottaa toimintaa selvästi: ei tarvitse pelätä esimerkiksi sitä, että joku käy sormeilemassa asiakkaille meneviä tuotteita.

– Nyt kun leivon keittiössä, minunhan pitää sanoa lapsille, että ”nyt ei ole tänne asiaa ja nämä ovat asiakkaalle, pysykää loitolla”. Kun on erillinen tila, niin perhe voi elää omaa elämäänsä helpommin, Häkli sanoo.

Häkli kuuluu toistaiseksi erittäin harvinaiseen joukkoon.

Tuotteitaan ulos myyvien kotileipurien määrää ei tunnu tietävän kukaan, mutta elintarvikehuoneistoilmoituksen tehneiden määrä sentään tiedetään eri kunnissa.

Esimerkiksi Suomen suurimmassa kaupungissa Helsingissä ilmoituksen tehneitä kotileipureita on vaivaiset 16 kappaletta, ja ilmoituksia tulee vain muutamia vuodessa.

– Monet eivät tiedä, että tällaista lainsäädäntöä on, ja että pitää tehdä tällainen ilmoitus, sanoo Helsingin kaupungin elintarviketarkastaja Tiina Paavola.

Paavolan mukaan osa kotileipureista ottaa yhteyttä itse ja osalta aletaan kysellä toiminnasta sen jälkeen, kun joku kuluttaja on ottanut kaupunkiin yhteyttä.

Ilmoituksen tehneitä pyydetään käymään toimistossa joka kolmas vuosi, ja tapaamisessa käydään läpi muun muassa omavalvontasuunnitelma. Samalla varmistetaan myös, että kotileipurit ovat perillä esimerkiksi allergiaa aiheuttavista ainesosista.

– Osa ilmeisesti leipoo jonkin aikaa ja sitten muuttaa joko ihan oikeisiin leipomotiloihin tai lopettaa, Paavola tietää.

