Ärsyttääkö jatkuva kuittien tyrkyttäminen? Se on esimerkki viranomaisten kyttäyksen seurauksista, valittaa ravintoloitsija

Alkoholitarkastaja tarkkaili ravintolassamme kuittipakkoa.

Harva asiakas haluaa kuittia itselleen, mutta sitä pitää tarjota jokaisen oston yhteydessä, koska haluamme noudattaa viranomaisten määräyksiä. Kuittia pitää tyrkyttää sillekin kuusitoista vuotta meillä käyneelle asiakkaalle, joka on ilmoittanut, että ei aio koskaan ottaa kuittia vastaan.

Oli ruuhkaista, ja kuitteja putoili lattialle. Seuraavaksi tarkastaja alkoi moittia, että lattialla on roskaista.

Voi helvetti! Mitä voisin tehdä, että tekisin oikein? Tällaisissa tilanteissa viranomaisten toiminta tuntuu kiusanteolta.

Ravintolan pitämiseen liittyy valtavasti paperin pyörittelyä: kirjoitetaan lomakkeita, lähetetään neljännesvuosi-ilmoituksia, tehdään raportteja, haetaan terassilupia ja yritetään järjestää asiat niin, että ne kelpaavat eri tarkastajille.

Aluksi se oli järkytys. Tuntui mahdottomalta oppia tuntemaan kaikki viranomaiset ja heidän vaatimuksensa. On paloviranomainen, terveysviranomainen, veroviranomainen ja anniskeluviranomainen. Kaikilla on omat pykälänsä ja tarkastuksensa, eivätkä kaikki asiat tunnu kovin perustelluilta.

Esimerkiksi meillä mopit nojasivat siivouskomerossa siististi seinää vasten. Sitten elintarvikealan Oiva-tarkastuksessa minulle kerrottiin, että moppien pitää roikkua seinällä – muuten ravintola ei saa Oiva-raporttiinsa leveintä hymynaamaa.

Se nauratti ja ärsytti samaan aikaan. Ruuvasimme mopeille naulat seinään ja saimme seuraavassa tarkastuksessa puhtaat paperit.

On tietysti hyvä, että asioita valvotaan ja seurataan. Sen ansiosta Suomessa voi luottaa siihen, että elintarviketurvallisuus on kunnossa.

Mutta onko kaikkea pakko kirjata koko ajan ylös? Esimerkiksi jääkaappien lämpötiloja tai ruoan jäähdytyksiä on raportoitava monta kertaa päivässä. Pitää kirjoittaa, että jotain kastiketta on jäähdytetty tämän verran, jotta luvut voidaan tarvittaessa esittää tarkastajalle. Samanlainen kastike on jäähdytetty satoja kertoja, mutta aina pitää kaivaa kynä ja paperi esille.

Se on turhauttavaa. Me hoitaisimme asian jo senkin takia, että on huonoa bisnestä aiheuttaa asiakkaille ruokamyrkytyksiä.

Terveystarkastajien kanssa tulen kuitenkin yleensä hyvin juttuun. Heillä on sellainen asenne, että autetaan yrittäjää noudattamaan sääntöjä ja säädöksiä.

Anniskeluviranomaiset ovat virkaintoisempia. Onkohan heillä jokin keskinäinen vedonlyönti siitä, kuka löytää ravintolasta virheitä? Tiedän sellaistakin tapahtuneen, että terassia on käyty mittailemassa mittanauhan kanssa ja todettu sen olevan kymmenen senttiä väärässä kohdassa.

Välillä viranomainen on myös väärässä. Joskus alkoholitarkastaja on valittanut siitä, että ravintolassa on humalaisena nuokkuva asiakas. Todellisuudessa asiakkaan pää oli painunut alaspäin, koska hän oli kirjoittamassa puhelimellaan viestiä.

Asiat ovat onneksi menossa parempaan suuntaan. Esimerkiksi uusi alkoholilaki on muuttanut anniskelua vapaammaksi.

Pahimmissa uhkakuvissa koko maan piti mennä sen vuoksi rappiolle, mutta mitä tapahtui? Ei mitään. Ravintolat ovat pidempään auki, mutta minun tietojeni mukaan ihmiset ovat alkaneet käyttäytyä loppuillasta rauhallisemmin. Heidän ei tarvitse kiirehtiä humalaan eikä stressata ravintoloiden sulkeutumisesta.

Se on lupaava merkki. Ehkä Suomessa aletaan vielä joskus luottaa ihmisiin ihan oikeasti.

Palstalla eri alojen ammattilaiset kertovat asioista, joista ei voi puhua omalla nimellä.