Bob Erkkilä on kuollut – lue uusintana reportaasi hänen kotiseudustaan, jossa rakastetaan jääkiekkoa, pelätään Jumalaa ja käytetään liikaa metamfetamiinia

Amerikansuomalaisia käsitelleessä Sunnuntaisuomalaisen reportaasissa esiintynyt michiganilainen Bob Erkkilä on kuollut. Erkkilä tunnettiin kotiseudullaan jääkiekkoguruna. Hänen kotikaupunkinsa joukkue Calumet Wolverines piti viime viikonlopun ottelussaan hiljaisen hetken Erkkilän muistolle ja jakoi Facebook-sivullaan Sunnuntaisuomalaisen kannen, jossa 73-vuotias Erkkilä esiintyi. Wolverines voitti Erkkilän muisto-ottelun 7–2.

Toimittaja Heikki Kärki ja valokuvaaja Mikko Vähäniitty tapasivat Bob Erkkilän ja muita calumetilaisia viime keväänä. Julkaisemme nyt uudelleen Kärjen ja Vähäniityn Amerikkalainen unelma -reportaasin. Se on julkaistu alun perin Sunnuntaisuomalaisessa 6.5.2018.

Amerikkalainen unelma

Bob Erkkilä asuu maailman tiheimmässä ulkosuomalaisten yhteisössä. Siellä rakastetaan jääkiekkoa, pelätään Jumalaa ja käytetään liikaa metamfetamiinia.

Teksti: Heikki Kärki, Keweenaw Peninsula, kuvat: Mikko Vähäniitty

There will be blood, meille luvattiin ennen ottelun alkua. Tulette näkemään verta.

Se on totta.

Valkopaitaisen vierasjoukkueen kiekkoilija makaa jään pinnassa taklauksen jälkeen. Mies pyyhkäisee veren kasvoiltaan pelipaitaansa, kampeaa itsensä pystyyn ja luistelee ontuen vaihtoaitioon. Matkalla pelaaja jupisee jotakin tuomarille.

Yleisössä syntyy kohinaa. Vieressäni päätykatsomossa seisova perheenäiti havahtuu kaukalon tapahtumiin. Nainen hätistelee lapset katsomon takana sijaitsevalle leikkitasanteelle. Sitten hän kiljaisee taklauksen kohteeksi joutuneelle:

– Turpa kiinni lerppakulli! Tämä ei ole nössöjen peli!

Rivoudet kaikuvat historiallisessa miljöössä.

Olemme maailman vanhimmassa yhtäjaksoisesti käytössä olleessa jäähallissa, vuonna 1913 valmistuneessa Calumet Colosseumissa. Calumetin pikkukaupunki sijaitsee Michiganin osavaltiossa, aivan Yhdysvaltojen pohjoisrajalla.

Käynnissä on jääkiekon vanhimmaksi kutsuttu ottelupari, ”The World’s Oldest Hockey Rivalry”. Ensimmäisen kerran Calumet Wolverines ja Houghtonin kaupungin Portage Lake Pioneers kohtasivat ammattilaissarja IHL:ssä joulukuussa 1904. Vuodesta 1939 ne ovat mitelleet ­alueen mestaruudesta, Gibson Cupista.

Kaupungit sijaitsevat 25 kilometrin päässä toisistaan. Niiden keskinäisissä kohtaamisissa on totuttu kuumiin tunteisiin.

– 1970-luvulla nainen hyppäsi katsomosta kaukaloon ja hakkasi pelaajaa taskulampulla, Calumet Wolverinesin valmentaja Bruce Coppo, 73, kertoo.

Coppo pelasi ensimmäiset ottelunsa Colosseumissa 1950-luvulla. Hänen mukaansa kiihkein vihamielisyys joukkueiden välillä on vähentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen, koska pelaajat ja kaupunkien asukkaat tuntevat nykyisin toisensa paremmin.

Mentaliteetti on silti vanhan pohjoisamerikkalaisen jääkiekkokoodiston mukainen. Jokainen mailanisku kostetaan, taka-askelia ei oteta, maalinedustan irtokiekot aiheuttavat aina ylimääräisen kärhämän, tuomarin vihellyksen jälkeen soitetaan suuta vastustajalle.

– Tällaista se on aina. Me rakastamme hakata Calumetin pelaajia, he rakastavat hakata meitä, Portage Laken maalivahti Phil Mattila sanoo pelin jälkeen.

Calumet voittaa ensimmäisen ottelun 5–4. Kaukalosta poistuva Portage Laken Cody Sivonen sättii kovaan ääneen tyttöystäväänsä, joka kehtaa häiritä miestä tappion jälkeen.

Ottelusarja ratkeaa kahdella voitolla. Calumet on hävinnyt sen yhdeksän vuotta peräkkäin, joten joukkue juhlii äänekkäästi jäähallin käytävillä.

– Minulla on ystäviä Houghtonissa, mutta vihaan heitä pari kertaa vuodessa kolmen tunnin lätkäpelin ajan, Coppo sanoo.

Myös Houghton ylpeilee kiekkohistoriallaan.

Kaupunki on ”ammattilaisjääkiekon syntymäpaikka”, jonne alettiin 1900-luvun alkuvuosina houkutella pelaajia rahalla. Portage Lake Pioneers oli maailman ensimmäinen kiekkojoukkue, joka maksoi kaikille pelaajilleen säännöllistä palkkaa.

Se tuotti tulosta. Keväällä 1904 Houghtonissa juhlittiin maailmanmestaruutta, kun Pioneers voitti Montreal Wanderersin ottelusarjassa, jolla haluttiin ratkaista maailman paras jääkiekkojoukkue. Wanderersista tuli myöhemmin yksi NHL:n perustajaseuroista.

Suomi aloitti pelinsä jääkiekon MM-kisoissa eilen lauantaina. Kun silmäilen Houghtonin jäähallissa sijaitsevaa museota, MM-turnaus tuntuu nuorelta tapahtumalta. Kisoja on pelattu vuodesta 1930, Suomi oli ensimmäisen kerran mukana 1939. Ensimmäistä maailmanmestaruutta piti odottaa vuoteen 1995.

Tällä seudulla suomalaiset olivat jääkiekon huipulla lähes sata vuotta aiemmin.

Calumet Colosseum sijaitsee yli 6 500 kilometrin päässä Suomesta, mutta kaukalossa vilisee tutun näköisiä sukunimiä: Erkkilä, Harju, Turunen, Riipi...

Olemme ajaneet kahdeksan tunnin matkan Chicagosta Calumetiin. Matkan aikana kerrostalot vaihtuivat ensin viljapeltoihin, sitten havumetsiin. Miljoonakaupungit muuttuvat pikkukaupungeiksi, sitten kyliksi ja autiotaloiksi.

Perillä tekee mieli sanoa olevansa keskellä ei mitään. Calumetin kaupungissa asuu 700 ihmistä, ympäröivässä Houghtonin piirikunnassa 36 000. Ihmisiä on harvemmassa kuin Keski-Suomessa tai Pohjois-Savossa.

Kaikista maailman paikoista juuri täältä löytyy tihein ulkosuomalaisten yhteisö. Esimerkiksi Espanjan ”suomalaiskaupungissa” Fuengirolassa noin kuusi prosenttia asukkaista on suomalaisia, Houghtonissa suomalaiset ovat suurin väestöryhmä. Viimeisimmän tilaston mukaan 32,5 prosenttia piirikunnan asukkaista oli suomalaistaustaisia.

Suomalaisuutta ei voi olla huomaamatta.

Talojen pihoilla liehuu siniristilippuja, näyteikkunat vilisevät suomalaisia nimiä. On Komulaisen vakuutustoimistoa ja Riston rautakauppaa. Matkalla Calumetiin ohitamme Kaleva Cafen, Finlandia-yliopiston, suomalaisen kulttuurikeskuksen ja Suomi-kotileipomon.

Tienviitat opastavat Liminkaan, Tapiolaan, Rauhalaan ja Nisulaan. Hancockin keskustassa katukyltit on kirjoitettu suomeksi: Quincy Street on Valtakatu.

Vastaantulijoista lähes jokainen tuntuu olevan vähintään osin suomalainen. On kolmannen, neljännen ja viidennen sukupolven amerikansuomalaisia, monella joku isovanhemmista on kotoisin Suomesta.

Alueen asukkaat ovat innostuneet geenitesteistä ja esittelevät mielellään niiden tuloksia. Calumet Wolverinesin kapteenin Jeff Erkkilän, 30, avopuoliso Misty Brouillette, 29, väläyttää baaritiskillä leveän jenkkihymyn. Sitten hän näyttää puhelimestaan tuloksen geenitestistä, jonka mukaan Brouillette on 97-prosenttisesti suomalainen – Möttösten sukua.

Finlandia-yliopiston apulaisprofessori Hilary-Joy Virtanen, 40, on tutkinut vuosia amerikansuomalaisuutta. Hänen mukaansa oman taustan tutkiminen on kaikille siirtolaisille tyypillistä.

– Amerikassa kukaan ei ole ”amerikkalainen”, joten ihmiset ovat kiinnostuneita etnisestä taustastaan. He kokevat, että sukujuuret on asia, jota pitää vaalia ja ilmaista.

Myös intohimo jääkiekkoa kohtaan muistuttaa Suomesta. Mutta vain muistuttaa.

– Suomalaiset luulevat, että lätkä on Suomessa iso asia. Tähän seutuun verrattuna se ei ole mitään, sanoo Pasi Lautala, 40, joka muutti vuonna 1996 Tampereelta Houghtoniin.

Urheilullisesti Gibson Cupin ottelu vastaa kenties Suomen kolmatta sarjatasoa. Parhaat pelaajat pärjäisivät Mestiksessä, osalle sopiva taso olisi työpaikan höntsävuoro. Pelaajat puhuvat avoimesti ”kaljaliigasta” ja siemailevat ottelun jälkeen pukukopissa olutta.

Silti jäähallin parkkipaikka täyttyy tuntia ennen pelin alkua ja ottelu selostetaan paikallisradioon. Illalla baarissa kaupunkilaiset kertaavat ottelun tapahtumia pelaajien kanssa.

– Ihmiset tulevat hulluiksi, jos häviämme, Jeff Erkkilä sanoo.

Suurin osa alueen vanhemmista vie poikansa ja tyttönsä jääkiekon pariin 3–4-vuotiaina, jo esikoululaisilla on neljät harjoitukset viikossa. Junioreiden lätkäpeli vetää tuhannen katsojan jäähallin täyteen.

– Koko elämä pyörii jääkiekon ympärillä. Kaikki pelaavat jääkiekkoa, katsovat sitä ja ovat mukana seuratoiminnassa, kolmen lapsen isä Jesse Patrick sanoo jäähallin edustalla.

Samalla kun Patrick kertoo olevansa viidennen sukupolven amerikansuomalainen, hän puhaltaa kämmeniinsä. Maaliskuun viimeisen päivän iltana ulkona on pakkasta, laskettelukeskuksen rinteet ovat täydessä toiminnassa ja pikkutiet lumen peitossa.

– Jääkiekon suosion salaisuus? Olisikohan sillä jotain tekemistä tämän hemmetin kylmän talven kanssa.

Ensimmäisellä kerralla se kuulostaa kummalliselta.

Vietnamin sodan veteraanien pilottitakkiin pukeutunut Paul Heinonen, 70, puhuu jäähallin aulassa ystävilleen periamerikkalaisella nuotilla. Kun Heinonen esitellään meille, hän vaihtaa kieltä. Tervehdys kuulostaa lähes tyylipuhtaalta suomelta, joskin ä-kirjaimet soivat hiukan een kuuloisina.

– Hyvää päivää, mitä kuuluu?

Sitten Heinonen nauraa ja on poistuvinaan paikalta. Hän haluaa käyttää kerralla koko suomen kielen repertuaarinsa.

– No niin, hei vain. Näkemiin.

Heinonen ei ole koskaan käynyt Suomessa mutta kuuluu niihin amerikansuomalaisiin, jotka oppivat kielen lapsuudenkodissaan. Heinosen isovanhemmat muuttivat Tampereelta 1900-luvun alussa maanviljelijöiksi Pohjois-Michiganiin ja puhuivat lapsilleen suomea.

Myös Heinosen vanhemmat käyttivät suomea kotikielenä, mutta kun Paul meni kouluun, häntä käskettiin puhumaan vain englantia. Lopulta hän omien sanojensa mukaan ”menetti äidinkielensä”.

– Kun olin kagara, puhuin suomea perfect. Now enää piggusen, Heinonen juttelee.

Puhetta on hauska kuunnella. Heinonen livauttelee yhä englannin väliin suomenkielisiä sanoja. Alkoholismista kärsinyt amerikansuomalainen huippujääkiekkoilija Rodney Paavola ”used to drink too much paukku”. Hankalilla sukulaisilla on puolestaan tapana ”jankka jankka all the time”.

Laivojen matkustajalistojen mukaan pelkästään vuosina 1893–1914 Yhdysvaltoihin lähti noin 265 000 suomalaista, joista 65 prosenttia oli miehiä.

Muuttoliike koetteli erityisesti Pohjanmaata. Yli puolet ennen vuotta 1914 muuttaneista lähti Vaasan läänistä. Nykyisin Yhdysvalloissa asuu noin 650 000 ihmistä, joilla on tieto suomalaisista sukujuuristaan.

Suurin osa suomalaissiirtolaisista asettui pohjoisiin osavaltioihin, joissa ilmasto ja luonnonolosuhteet ovat Suomen kaltaisia. Vilkkaimpia suomalaisyhteisöjä alettiin kutsua ”pesäpaikoiksi” (nesting places). Niiden maine levisi muun muassa sanomalehtien välityksellä ja houkutteli lisää suomalaisia samoille seuduille.

Tiiviimmät pesäpaikat syntyivät Michiganin osavaltioon, jossa asui vuonna 1930 yli 70 000 ensimmäisen tai toisen polven amerikansuomalaista.

Suomalaiset asettuivat etenkin pohjoisen ”ylemmän niemimaan ylemmälle niemimaalle” Keweenawiin, jonka he ristivät virheellisesti ”Kuparisaareksi”. Alueen kylät ja kaupungit sopivat suomalaissiirtolaisille monella tavalla. Kuparikaivokset tarjosivat työtä ilman koulutusta tai kielitaitoa, luonto mahdollisti kotimaassa opittujen maanviljelystaitojen hyödyntämisen, uskonnolliset yhteisöt siirtyivät muuttajien mukana Suomesta.

Ja kuten monet tapaamamme amerikansuomalaiset muistuttavat: heidän isovanhempiensa aikaan asiat olivat Suomessa huonosti. Oli pakko lähteä etsimään amerikkalaista unelmaa.

Carol Winqvistin isoisä lähti Rovaniemeltä kolmen veljensä kanssa kuparikaivoksille.

– Suomessa ei ollut töitä, Amerikassa oli. Niin yksinkertaista se oli, Winqvist sanoo.

Etenkin iäkkäät amerikansuomalaiset keskustelevat mielellään siirtolaisuuden historiasta.

Toiset muistelevat, kuinka Suomessa kärsittiin venäläisten tyranniasta. Toiset puhuvat puutteesta ja nälänhädästä. Tarinoita Suomessa syödystä pettuleivästä ja -puurosta kerrotaan useampaan kertaan.

Mutta kun katsoo Calumetin hiljaista kylänraittia, hylättyjä kaivosrakennuksia ja autiotaloja, on pakko kysyä: tältäkö se amerikkalainen unelma näyttää?

– Jokaisen amerikkalainen unelma on erilainen, pankissa työskentelevä kiekkoisä Jesse Patrick sanoo.

– Mutta minä olen onnellinen. Minun esivanhempani tekivät oikein.

Hilary-Joy Virtanen ajattelee toisin. Hänen isovanhempansa muuttivat Michiganiin 1800-luvun lopussa Keuruulta ja Turun seudulta. Virtanen varttui yksinhuoltajaperheessä ja joutui lapsuudessaan elämään sosiaaliturvan varassa. Yhdysvalloissa se oli vaikeaa ja häpeällistä.

– Suomessa on onnistuttu rakentamaan hyvinvointivaltio. Täällä köyhyys on suuri ongelma – myös amerikansuomalaisten keskuudessa, Virtanen sanoo.

Toisaalta yli sadan vuoden takaisten päätösten seurauksia on mahdoton tietää. Virtanen pohtii, että kenties hänen Amerikkaan muuttaneet kommunistisukulaisensa olisivat kuolleet Suomen sisällissodassa.

Monet vakuuttavat, että elämä pohjoisen syrjäkylissä on mukavaa. On neljä vuodenaikaa, luontoon liittyviä harrastuksia ja yhteisöllisyyttä.

Calumet Wolverinesin paras puolustaja Josh Harju, 23, on valmistunut rakennusinsinööriksi Houghtonissa sijaitsevasta Michiganin teknillisestä yliopistosta. Hän korostaa olevansa onnekas, kun on saanut asua koko elämänsä lähiseuduilla. Houghton on valittu yhdeksi Amerikan sadasta parhaasta pikkukaupungista, koska se on rauhallinen, turvallinen ja edullinen.

– Tämä on hieno paikka, jos haluaa elää yksinkertaista elämää, Paul Heinonen sanoo.

Bob Erkkilä istuu kotinsa olohuoneessa ja luettelee rauhallisesti vuosilukuja, tapahtumia ja ihmisten nimiä.

Erkkilää, 73, kutsutaan pikkutarkan muistinsa takia ”jääkiekon guruksi”, joten häntä on pyydetty kertomaan meille alueen historiasta.

Tavallaan tarinat ovat surullista kuultavaa. Alue tuotti joidenkin lähteiden mukaan parhaimmillaan 90 prosenttia maailman kuparista. Kupari toi sinne kymmenen kertaa enemmän vaurautta kuin vuosien 1848–55 ”kultaryntäys” Kaliforniaan.

Vuonna 1890 Calumetissa asui 30 000 ihmistä, kaupungissa oli 80 ravintolaa ja 50 kirkkoa.

– Nyt on vaikea löytää edes yhtä hyvää kauppaa, Bobin vaimo Virginia Erkkilä, 74, nauraa.

Komea menneisyys saa Calumetin vaikuttamaan kolkolta. Kuparirahoilla rakennettiin jäähalli, komeita liiketaloja ja näyttävä kaupunginteatteri. Myös Erkkilöiden omakotitalo on peräisin kuparibuumin ajoilta, noin vuodelta 1910.

Kuparikaivosten kannattavuus heikkeni ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja alamäki kiihtyi 1930-luvun lamassa. Lopullisesti kaivokset suljettiin 1960-luvun lopulla. Paikallisten mukaan kuparia on maaperässä edelleen, mutta se on liian syvällä, että sen kaivaminen olisi kannattavaa.

Kun ainoa merkittävä elinkeino katosi, asukasluku puolittui 1900-luvun loppuun mennessä. Bob Erkkilä kertoo, että Keweenawin niemimaan kylien on vuosikymmenten ajan ennustettu muuttuvan aavekaupungeiksi.

Osin niin on käynytkin. Esimerkiksi läheisessä Centralin kylässä asui 1900-luvun alussa 1 200 ihmistä, viimeisimmässä väestölaskennassa asukkaita oli yksi.

Kokonaisuutena seutu pitää kuitenkin pintansa. Väkimäärä on pysynyt 2000-luvulla suurin piirtein ennallaan.

– Amerikansuomalaiset ovat sitkeitä ja pystyväisiä. Ne, jotka oikeasti haluavat asua täällä, löytävät tavat tulla toimeen, Bob Erkkilä sanoo.

Erkkilän kahvikupissa lukee: ”On vaikeaa olla nöyrä, kun on suomalainen.”

Etenkin alueen vanhemmat ihmiset vaikuttavat ylpeiltä suomalaisuudestaan. Bob Erkkilä hölskyttää kahvimu­kiaan ja alkaa kehua amerikansuomalaisten ahkeruutta. Hän muistaa isovanhemmillaan olleen tapana kaataa kahvi ensin kupin aluslautaselle ja ryystää siitä suuhun.

– Kahvi jäähtyi nopeammin ja päästiin palaamaan takaisin töihin. Mikään muu kansallisuus ei tehnyt samoin!

Amerikansuomalaiset ovat Erkkilän mukaan tunnettuja myös rehellisyydestään. Hänen nuoruudessaan Pohjois-Michiganissa puhuttiin paljon siitä, että Suomi maksoi kaikki sotakorvauksensa Neuvostoliitolle.

Lisäksi suomalaiset sopeutuivat elämään ”maassa maan tavalla”. Kuparikaivoksilla monen piti vaihtaa nimensä, koska suomalaiset sanat olivat amerikkalaisille työnjohtajille liian vaikeita. Virginia Erkkilän isovanhemmat olivat Portaankorvia, heistä tehtiin Andersoneja. Sukunimi otettiin Antti-isän etunimestä.

Calumetilaiset toistelevat tarinaa, jonka mukaan kupariteollisuus oli aikoinaan niin merkittävää liiketoimintaa, että Calumet oli ehdolla osavaltion pääkaupungiksi. Historioitsijoiden mukaan tarina on myytti, joka kuvastaa ihmisten kaipuuta menneeseen loistoon.

Amerikansuomalaisilla on muutenkin taipumusta elää menneessä. Ihmiset korostavat vaalivansa suomalaisuutta, mutta käsitettä ”suomalaisuus” ei ole juuri päivitetty. Moni kertoo suomalaisuuden tarkoittavan saunassa käymistä sekä pullan, leipäjuuston ja pannukakun syömistä.

– Ihmiset tulivat Suomesta 1900-luvun alussa ja alkoivat noudattaa silloisia perinteitä. Niistä on pidetty kiinni, apulaisprofessori Hilary-Joy Virtanen sanoo.

Virtanen on tapaamistamme amerikansuomalaisista ainoa, joka on vieraillut Suomessa. Hänen mukaansa Pohjois-Michiganin suomalaiset yllättyisivät, jos näkisivät, miten Suomessa nykyisin eletään.

Vanha suomalaisuus näkyy kulttuurissa, tavoissa ja asenteissa. Paul Heinosen mukaan lapset kasvatetaan tiukalla kurilla. Avoliitossa asuvat Jeff Erkkilä ja Misty Brouillette saavat kuulla ”elävänsä synnissä”.

Muutoksiin suhtaudutaan keskimäärin nihkeästi. Pasi Lautala kertoo yrittäneensä esittää bändinsä kanssa myös ”modernimpaa suomalaista musiikkia”, kuten Juice Leskistä ja Yölintua. Se oli iäkkäämmille amerikansuomalaisille liikaa.

– Meille tehtiin selväksi, että sillä musiikilla ei keikkaa tipu. Ihmiset haluavat kuulla aina saman sottiisin.

Myös poliittiset näkemykset ovat konservatiivisia. Presidentti Donald Trumpia kannustavat ”Make America Great Again” -kyltit koristavat useiden talojen pihoja. Kun käymme vierailulla Hancockin entisen pormestarin Dave Wiitasen luona, hän esittelee kirjaa, jonka nimi on ”Hyviä syitä äänestää demokraatteja”. Kaikki kirjan sivut ovat tyhjiä.

Toisaalta Pohjois-Michiganissa Trumpin talouspolitiikan käänteet tuskin häiritsevät. Alueella on kärsitty sata vuotta lamasta, joten uudet tuontitullit eivät tunnu enää missään.

En ole koskaan ollut yhteisössä, jossa keskustelu kääntyy näin usein uskontoon. Jopa jääkiekko-ottelun jälkeen pukukopissa puhutaan siitä, kuka on menossa kirkkoon seuraavana aamuna – tosin vaikuttaa siltä, että pelaajat vitsailevat.

Alueella on paljon uskonnollisia yhteisöjä. Pelkästään Amerikan lestadiolainen kirkko on jakaantunut yhdeksään eri haaraan. Haastatteluiden ulkopuolella meille kerrotaan, että kaikki uskonnolliset ryhmät eivät tule toimeen keskenään. Toisia ärsyttää ”lestadiolaisten kaikkitietävä asenne”, toisia taas katolilaisten vapaamielisyys.

Paul Heinonen kertoo aiheuttaneensa 1960-luvulla Romeo ja Julia -tilanteen, kun hän meni naimisiin katolilaisen slovenialaisnaisen kanssa. Se oli ensimmäinen kerta, kun joku hänen lestadiolaisesta seurakunnastaan avioitui ulkopuolisen kanssa. Osa kirkon jäsenistä ei enää suostunut puhumaan Heinosen kanssa.

Silti Heinonen on monen muun tavoin huolissaan siitä, että kirkossa käyminen on vähentymässä.

– En välitä, mihin uskot, mutta ihmisen pitää uskoa johonkin. Se opettaa moraalin ja antaa tarkoituksen.

Kirkossa käyminen ei ole ainoa asia, jonka iäkkäät amerikansuomalaiset kokevat muuttuneen huonompaan suuntaan.

Harold Heikkisen, 80, mukaan ihmiset ovat töykeämpiä kuin hänen nuoruudessaan ja seutu on turvattomampaa. Aikoinaan Heikkisellä oli tapana jättää harja oven eteen merkiksi siitä, ettei ole kotona. Enää hän ei uskalla tehdä samaa.

– Täällä on ihmisiä, jotka käyttävät sellaista hyväkseen.

Mitä pidempään amerikansuomalaisten kanssa keskustelee, sitä useammin esiin nousee huumeongelma. Calumetissa sama toistuu kerrasta toiseen: haastateltava madaltaa ääntään ja alkaa puhua metamfetamiininarkkareista, huumetaloista ja huumausainerikollisuudesta.

Aluksi pidän sitä vanhusten horinana. Suomalaisittain tuntuu oudolta, että syrjäisellä niemimaalla sijaitsevaan 700 asukkaan kaupunkiin toimitettaisiin kovia huumeita.

Lopulta on pakko uskoa. Tähtipuolustaja Josh Harju kertoo, että hänen veljensä on poliisi ja että alueelle on perustettu vastikään huumeyksikkö.

– Täällä metamfetamiinista saa parhaan katteen koko osavaltiossa. Siksi sitä kuljetetaan näin syrjään, Harju sanoo.

Calumet Wolverines häviää ottelusarjan toisen kamppailun 1–4, ja pelaajat lähtevät baariin ”juomaan suruunsa”. He pyytävät meitä mukaan.

Wolverinesin markkinointipäällikkö Michael J. Babcock varoitti ennen matkaamme, että alueen amerikansuomalaiset eivät ole erityisen avoimia puhumaan itsestään. Suomalaisuus näkyy kuulemma edelleen varautuneisuutena ja kykynä ”mukavaan hiljaisuuteen”.

– Helpointa on juottaa heille pari olutta ennen haastatteluja, Babcock arvioi.

Tavallaan Babcock on oikeassa. Suomeen verrattuna ihmiset ovat muutenkin avuliaita ja puheliaita, mutta tuopin äärellä keskustelut muuttuvat intensiivisemmiksi. On isäntien vuoro esittää kysymyksiä. ”Millä sarjatasolla voisin pelata Suomessa?” ”Voiko Suomessa ajaa tukkirekkaa?” ”Mitkä ovat suomalaisten pahimmat terveysongelmat?”

Kenties kyse on vieraanvaraisuudesta, kenties kasvaneesta kiinnostuksesta sukujuuria kohtaan. Amerikansuomalaisten keskuudessa sanotaan, että siirtolaisten kolmas sukupolvi haluaa muistaa sen, minkä toinen sukupolvi unohti. Pelaajat ovat tyypillisesti viidettä sukupolvea, heille Suomi tuntuu edustavan kiinnostavaa eksotiikkaa.

Illan aikana moni kyselee suomalaisesta alkoholinkäytöstä. Bob Erkkilä on aiemmin kertonut, että amerikansuomalaisilla on maine, jonka mukaan he juovat joko liikaa tai eivät juo ollenkaan.

Kerron, että myös Suomessa on paljon humalahakuista juomista. Jeff Erkkilä hörppää oluttaan ja saa koko seurueen nauramaan:

– Olen aina ajatellut, että tämä tuntuu jotenkin kotoisalta.

Viikkoa myöhemmin Calumet päättää vuosikymmenen tappioputkensa ratkaisevassa, kolmannessa ottelussa. Joukkueen kapteeni Jeff Erkkilä tekee kypärätempun, ja Wolverines voittaa 7–2.

Viideltä ottelun jälkeisenä aamuna pelaajien kantapaikka Luigi’s Bar kommentoi voittoa Facebookissa: ”Joukkue on täällä juhlimassa, jos joku haluaa liittyä seuraan.”