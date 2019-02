"En voi käsittää, miten joku voi hylätä oman lihan ja veren" – Äänekoskelainen Sanna, 35, ja kaksi muuta äitiä kertovat, millaista on pyörittää perhettä yksin

Sanna Bom, 35, astui yhdeksäntoistavuotiaana elämään takki auki. Tuoreella kokilla ei ollut työpaikkaa eikä tarkkoja tulevaisuudensuunnitelmia. Hän seurusteli, mutta ei kovin vakavasti. Äitiys ei käynyt siinä elämäntilanteessa edes ajatuksissa – ei ennen kuin Bom tuli raskaaksi.

Hänen Leevi-poikansa on pian viisitoistavuotias kahdeksasluokkalainen ja käy rippikoulua.

Ensijärkytyksen jälkeen Bomille oli selvää, että hän pitää lapsen.

– Ajattelin, että jos en saa elämässä muuta aikaan, niin ainakin Leevin. En ole ikinä katunut sitä, että päätin pitää vauvan, hän sanoo.

Isä ei ollut valmis vastuuseen eikä hän ole tavannut Leeviä koskaan, vaikka Bomilla ei olisi mitään tapaamisia vastaan. Isä ei myöskään maksa elatusmaksuja.

Bom halusi, että isän nimi tulee virallisiin papereihin Leevin vuoksi, ja lopulta isyys todennettiin dna-testillä.

Aluksi Bom oli miehelle katkera, mutta ei ole ollut sitä enää pitkään aikaan.

– Tämä on miehen menetys. Leevi on mahtava tyyppi. En voi käsittää, miten joku voi hylätä oman lihan ja veren.

Vuodet ovat koulineet äidistä ja pojasta tiukan tiimin. Luottamussuhde on vahva, ja Leevistä on kasvanut fiksu ja kohtelias nuorimies. Sanna Bom sanoo, että kaksikko on kasvattanut toinen toistaan, mutta äidin auktoriteettiasemasta ei ole epäselvyyttä.

– Siinä, ettei kukaan jaa kanssani kasvatusvastuuta, on hyvät ja huonot puolensa. Olisi helpompaa, jos arjessa olisi toinen aikuinen tukena, mutta toisaalta saan kasvattaa Leevin niin kuin haluan ja tehdä kaikki päätökset. Onneksi minulla on vahva sukulaisten ja ystävien tukiverkko, johon voin tiukoissa paikoissa nojata.

Leevillä on kuusi kummia, joista jokainen on mukana perheen elämässä. Heitäkin tärkeämpiä ovat Sannan Mailis-äiti ja Matti-isä sekä hänen kaksi isoveljeään Marko ja Jari.

– Enot pitävät Leeville herrasmieskoulutusta. Moni asia menee enojen sanomana paremmin perille kuin äidin suusta. Niin kuin vaikka se, että vessanpöntön renkula pitää aina laskea alas, Bom nauraa.

Pappa on Leevin miespuolinen luottohenkilö. Hän opetti käsistään taitavan Leevin jo pienenä puuhommiin, ja lauantaisaunassa he puhuvat niistä mieltä kaihertavista asioista, joista Leevi ei halua kertoa äidilleen. Isänpäiväkortit Leevi vie aina papalle.

Yhden aikuisen taloudessa rahan riittäminen painaa toisinaan mieltä. Äänekoskelainen Sanna Bom on ollut kahdeksan vuotta vakituisessa työssä Lidlissä, mutta työ on osa-aikainen. Siksi hän täyttää joka kuukausi myös ”liiton lappuja” työttömyyskorvausta saadakseen. Lisäksi rahaa tulee asumis- ja elatustuesta sekä lapsilisästä.

Myös Bomin vanhemmat auttavat taloudellisesti tarpeen tullen.

– Hallituksen kiky-sopimus rokottaa pahasti osa-aikaista pienituloista. Voisin hakea toimeentulotukea, mutta uskon, että joku muu tarvitsee sitä rahaa enemmän. Luonto ei anna periksi jäädä kotiin ja yhteiskunnan elätiksi, vaikka tienaisin kotona varmasti saman rahan kuin nyt.

Leeville äiti ei koskaan puhu rahaongelmista, mutta teini ymmärtää realiteetit. Esimerkiksi ulkomaille matkustaminen on äidille taloudellisesti mahdotonta, mutta Marko-eno on vienyt Leevin jo muutaman kerran Kreikkaan lomanviettoon. Tällä hetkellä säästetään mopokorttiin.

– Meillä rikkaus tulee pienistä asioista. Siitä, että lähdetään kesällä rannalle viltti ja eväät mukana. Tai vietetään kahdestaan elokuvailta, ostetaan herkkuja ja hullutellaan. Koen olevani hyväosainen.

Vaikka Bom elää elämäänsä Leevin ehdoilla, hän ei koe jääneensä mistään paitsi. Omat haaveet, kuten ulkomaille töihin lähteminen, ovat hyllyllä siihen saakka, että Leevi on omillaan.

– Kun Leevi muuttaa pois kotoa, olen vielä melko nuori ja voin tehdä vielä vaikka mitä. Olemme eläneet yhdessä värikästä elämää. En vaihtaisi sitä mihinkään.

Yksinhuoltajavuosinaan Bom on tapaillut miehiä, seurustellutkin. Kaikille seurustelukumppaneille hän on tehnyt alusta saakka selväksi, että Sannaa ei ole ilman Leeviä. Tarjolla on koko paketti tai ei mitään. Siitä ei ole koskaan tullut ongelmaa.

– En etsi Leeville isää. En tarvitse sellaista. Meillä on kaikki hyvin.

Isä ja lapsi -perheiden osuus vain noin 14 prosenttia

Yhden vanhemman perheitä on Suomessa liki 120 000, mikä on runsas viidennes kaikista lapsiperheistä. Luku on kaksinkertaistunut 1970-luvulta. Lapsia yksinhuoltajaperheissä elää noin 190 000.

Vaikka yksinhuoltajuus on yleistynyt viime vuosikymmeninä, yksinhuoltajia on ollut aina, sanoo perhehistoriaan paneutunut tutkija Tiina Miettinen Tampereen yliopistosta.

– Esimerkiksi Hämeen ja Uudenmaan alueella kaksitoista prosenttia 1700–1800-luvulla syntyneistä lapsista oli aviottomia. Siellä korostui väestön köyhyys. Ei ollut varaa avioitua, kun ei ollut mitään, millä perheen elättäisi, hän toteaa.

Naimattomat äidit olivat siis käytännössä yksinhuoltajia.

Nykyisinkin yksinhuoltajaperheen huoltaja on yleensä äiti. Isä ja lapsi -perheiden osuus yksinhuoltajaperheistä on noin 14 prosenttia.

Maatalousyhteiskunnan aikaan oli suorastaan katastrofi, jos alempisäätyinen mies jäi yksin lasten kanssa. Lapsille oli löydettävä nopeasti hoitaja, jotta mies pääsi töihin. Miehillä suruaika olikin puolison kuoltua puoli vuotta, naisilla vuosi.

Jos nainen jäi yksinhuoltajaksi, ei tilanne ollut sen parempi, sillä yleensä mies oli perheessä ainoa elannon tuoja. Mikäli mies sattui olemaan esimerkiksi köyhä käsityöläinen, ei naiselle jäänyt lainkaan omaisuutta miehen kuoltua. Se ei varsinaisesti ollut valtti avioliittomarkkinoilla. Naimisiin oli silti parasta päästä, koska sosiaaliturvaa ei ollut.

Asiat olivat toisin, jos kuollut oli rikas isäntä. Leskivaimo saattoi hyvinkin pyörittää tilan viljelyä ja käyttää valtaa.

Vanhat tarinat ja elokuvat kertovat usein piioista, jotka maatalon isäntä on pannut paksuksi. Miettisen mukaan totuutta on väritetty. Suurin osa aviottomista lapsista syntyi nuorten ”sutinan” seurauksena. Koska ehkäisyä ei ollut, raskaaksi tuleminen oli tuurissaan.

– Miehet saattoivat 1800-luvulla vaatia naiselta ”seksiä tai suhde oli tässä”. Se oli hyvin tavallista, Miettinen sanoo.

Siihen aikaan lapsia kuoli paljon, eniten köyhässä säädyssä. Raskauksia myös yritettiin keskeyttää esimerkiksi elohopealla ja yrteillä. Epätoivoiset äidit jopa murhasivat lapsiaan, vaikka rangaistus lapsenmurhasta oli kuolemantuomio.

– Usein lasten väitettiin kuolleen synnytyksessä.

Yksinhuoltajaäitien oli tehtävä töitä synnytykseen saakka, eikä sen jälkeenkään voinut jäädä lepäämään. Usein apuun tulivat äidin vanhemmat tai muu suku.

– Ihmiskunnalla on valtava kiitollisuudenvelka isoäideille, Miettinen naurahtaa.

"Välillä toivoin, että auto ajaisi päälleni, jotta saisin levätä"

Emilia Alasaarella, 31, on pian vuoden täyttävä tytär Maija ja rintasyöpä. Syöpä leikattiin muutama viikko sitten, eikä Alasaari voi nyt nostaa vauvaa. Siksi apuna on Maijan oheishuoltaja, Emilian 55-vuotias äiti Anne.

Mummo huolehtii tytön hoitoon aamulla ja kotiin oman työpäivänsä jälkeen. Hän myös asuu Emilian ja Maijan luona niin kauan, että Emilia pääsee kunnolla tolpilleen.

Maijan isä tapasi tytärtään viimeksi joulukuun alussa. Lapsen ja isän tapaamiset ovat olleet satunnaisia. Mies on tunnustanut tyttärensä, mutta huoltajuus on yksin Emilialla, eikä isä maksa elatusmaksuja.

Maija oli toivottu lapsi. Emilia Alasaari oli seurustellut Maijan isän kanssa puolisen vuotta, kun he päättivät tehdä vauvahaaveesta totta – etenkin miehellä oli kiire saada jälkikasvua nopeasti. Naimisiinmenostakin puhuttiin, vaikkei yhdessä asuttukaan.

Yllätyksekseen Alasaari tuli raskaaksi heti.

Pariskunta hehkui onnea pari päivää, mutta yhtäkkiä mies tarvitsi aikaa ajatella ja vetäytyi. Viikon hiljaisuuden jälkeen Emilia Alasaari vaati tietää, missä mennään. Mies ilmoitti, ettei ole tulossa takaisin.

Syöpädiagnoosin Emilia Alasaari sai viime heinäkuussa, kun Maija oli viiden kuukauden ikäinen. Ensin patti kainalossa ja muhkurat rinnoissa laitettiin imetyksen piikkiin, mutta tarkempi tutkimus paljasti totuuden.

– Ensin ajattelin, että mulla on syöpä ja mä kuolen. Mitä Maijalle tapahtuu, mihin Maija joutuu? Alasaari sanoo ja alkaa itkeä.

Pian diagnoosin jälkeen hän teki hoitotestamentin. Anne-mummosta tulee Maijan kasvattiäiti, jos Emilia kuolee.

– Se on ihan kauhea ajatus. Eihän äidin pitäisi joutua hautaamaan omaan lastaan.

Nyt näyttää siltä, että aggressiivinen syöpä on saatu kukistettua. Se vaati yksitoista kertaa sytostaattihoitoa. Kolmen viikon välein annetut hoidot veivät huonoon kuntoon aina viikoksi kerrallaan – sattui ja väsytti.

Edessä ovat vielä viiden viikon sädehoitojakso ja tablettisytostaatit. Kun sytostaatit aloitetaan, Alasaari joutuu ottamaan Maijan pois hoidosta infektioriskin takia.

– Jos tablettisytoista tulee yhtä huono olo kuin suonensisäisistä sytoista, enkä saa apua kuin äidiltäni, tapan itseni, hän toteaa.

Emilia Alasaari sanoo, ettei häntä enää olisi ilman Maijaa. Vauva on saanut hänet rämpimään hoitojen läpi siitäkin huolimatta, että Maijan refluksiongelmat ovat osaltaan verottaneet yöunia.

– Välillä toivoin öisin, että seinän läpi ajaisi auto päälleni, jotta saisin levätä.

Alasaari on pyytänyt lastenhoito- ja muuta apua kotikaupungiltaan Seinäjoelta mutta kokee, ettei ole saanut sitä riittävästi. Syksyllä kaksi kaupungin perhetyöntekijää kävi siivoamassa ja hoitamassa Maijaa kaksi kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Muuten Alasaaren oli pärjättävä omillaan.

– Tein olohuoneeseen ”sytopedin”. Siinä pystyin itse makaamaan ja pitämään Maijaa silmällä. Onneksi hän ei vielä silloin juuri liikkunut.

Alasaari on paljon oman äitinsä varassa, mistä hän tuntee jatkuvaa syyllisyyttä. Myös hänen kolme veljeään ovat kuljettaneet ajokortitonta siskoaan asioille, ja toinen pikkuveljistä on luvannut opettaa hänet lähiaikoina ajamaan.

– Jos äiti ei auttaisi, joutuisin pelkäämään, että Maija otetaan huostaan. Minulle ehdotettiin, että muuttaisin 25 kilometrin päähän Ylistaroon lastensuojeluyksikköön Maijan kanssa, mutta siinä olisi mennyt kaikki itsenäisyys.

Emilia Alasaari toivoo, että isä haluaisi tulevaisuudessa tavata tytärtään, luoda tähän suhteen. Olihan mies mukana synnytysvalmennuksessa ja synnytyksessäkin.

Isän ja Maijan piti tavata syksyllä kerran viikossa Seinäjoen perhekeskuksen tiloissa, mutta Alasaaren mukaan isä tuli paikalle vain muutaman kerran.

– Uskon, että hänestä voisi tulla hyvä isä. Onhan hänessä jotain hyvää, koska olen häneen aikoinaan rakastunut. Lastenvalvojan mielestä on parempi vaihtoehto, että isä tapaa Maijaa edes joskus kuin ettei tapaisi ollenkaan. Minusta on kuitenkin väärin raahata tyttö tapaamisiin turhan takia.

Alasaari pelkää, että jos hän ei veisi Maijaa sovittuihin tapaamisiin – tulipa isä paikalle tai ei –, hänen katsottaisiin hankaloittavan isän ja lapsen suhdetta. Sitä hän ei halua.

– Haluan, että voin sanoa Maijalle myöhemmin, että olen tehnyt kaikkeni isäsuhteen eteen.

”Isä voi tavata poikia, kun hän vapautuu vankilasta”

Elizabeth Fleming, 25, asuu kolmestaan poikiensa Deanin, 7, ja Danten, 3, kanssa. Arkiaamuisin hän laittaa Deanin englanninkieliseen kouluun ja vie Danten läheiseen päiväkotiin.

Sen jälkeen hän lähtee Tampereen Legioonateatteriin, joka tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa ilmaisupainotteisessa työpajassa. Se on Flemingille mieluista tekemistä, sillä hän haaveilee pääsevänsä opiskelemaan Tampereen yliopiston näyttelijäkoulutukseen. Illat menevät ruoanlaitossa ja lasten kanssa touhutessa.

Päivät ovat pitkälti toistensa kaltaisia.

Fleming on perheen ainoa huoltaja, eikä lähellä ole tukiverkkoa. Puhelimen päässä tukea tarjoaa entinen äitipuoli.

Hän myöntää, että arki on raskasta, usein tylsääkin, mutta rakkaus lapsiin vie yli huonoista hetkistä.

– Kun saan pojat nukkumaan, molemmat näyttävät ihan enkeleiltä, vaikka he olisivat hetkeä aiemmin tapelleet hermostumiseeni asti.

Deanin ja Danten isä on vankilassa huumeisiin liittyvistä väkivaltarikoksista, mutta vaikka ei olisikaan, hän ei kuuluisi perheeseen.

– Hänellä ei ole minkäänlaista kykyä ottaa vastuuta. Hän ei ole missään vaiheessa osannut olla isä, vaikka olisi halunnutkin. Olen ajatellut, että kun hän vapautuu vankilasta vuoden loppupuolella, hän voi tavata poikia valvottuna. Kotiimme en häntä enää halua, Fleming sanoo.

Flemingistä tuli äiti kaksi viikkoa 18-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen. Kuukausi ennen kuin tuli raskaaksi hän oli ajatellut, että ei ehkä koskaan halua äidiksi.

Raskaus oli vahinko. Odottaminen alkoi viikon seurustelun jälkeen.

Ennen äitiyttä Flemingin elämä oli rosoista. Hän oli hetken lastenkodissa, kun välit vanhempiin olivat poikki. Hän liikkui porukassa, jossa oli normaalia esimerkiksi polttaa kannabista. Deanin isä käytti kovempia huumeita.

Deanin syntymä oli Flemingille herätys aikuisuuteen, vaikkei hän solahtanut äitiyteen kivuttomasti. Ensimmäiset kahdeksan kuukautta hän asui vauvansa kanssa ensikodissa. Kun hän muutti omilleen, Deanin isä ei asunut virallisesti samassa asunnossa, mutta pyöri kuvioissa.

– Löysin kotimme lattialta lasten isän pudottaman ekstaasitabletin. Kun sossu (sosiaalitoimiston työntekijä) kuuli siitä, hän määräsi, ettei isä saa olla enää kanssamme kotona.

Fleming kertoo, että sen jälkeen kun hän yritti salaa järjestää isän ja Deanin tapaamisen, hänen äitinsä määrättiin lapsen oheishuoltajaksi. Fleming ja hänen äitinsä muuttivat Ouluun, Dean asui isoäidin luona. Puoli vuotta myöhemmin Fleming sai lapsen huoltajuuden takaisin.

– Vaikka ero lapsesta tuntui pahalta, se oli silloin parempi niin. Olen äidilleni hyvin kiitollinen.

Kaikesta huolimatta Elizabeth Fleming halusi saman miehen kanssa toisen lapsen. Hän ajatteli, että sillä tavoin pojilla on edes jotain yhteistä. Se ei muuttanut mitään miehen isyydessä.

– Meillä oli alun perin samat unelmat ja arvot. Haaveilimme ydinperheestä, mutta jäin yksin. En voi kuitenkaan olla katkera. Sainhan pojat, hän sanoo.

Eniten Fleming kaipaa muiden aikuisten seuraa, sosiaalista elämää. Koska hän on kotoisin pääkaupunkiseudulta, Tampereella ei ole kaveripiiriä. Välit entisiin kavereihin ovat loitontuneet, sillä Fleming on ystäväpiirin ainoa äiti.

Hän on pyytänyt lastensuojelusta tukiperhettä, jotta saisi välillä hengähdystauon. Kun hän viimeksi toi asian esiin, pyyntöön suhtauduttiin hänen mukaansa nuivasti.

– Yksi sossuista sanoi, että ”todellisuus on tämä, että kyllä sä vähän joudut hoitamaan omia lapsiasi”. Se tuntui pahalta.

Tällä hetkellä uusi seurustelusuhde tuntuu kaukaiselta ajatukselta. Fleming ei osaa kuvitella, että toisi vieraan miehen kotiinsa.

– Olen iloinen siitä, että voin tehdä päätöksiä itse kyselemättä kenenkään toisen mielipidettä.

Taloudellisesti Elizabeth Fleming kokee elävänsä kelvollista elämää. Työttömyyskorvaus, lapsilisät, Kelan maksama elatustuki ja asumistuki riittävät välttämättömään.

– Onneksi rahaa tulee pitkin kuukautta. Joskus kun rahat ovat loppuneet, olemme syöneet viikon kaapeista löytyviä kuivaruokia. Silläkin pärjää. Saan asua lämpimässä kodissa ja syödä hyvää ruokaa, en tarvitse muuta.

Fleming haaveilee toisinaan muuttavansa isänsä kotimaahan Skotlantiin, mutta hän tietää, että siellä yhteiskunnan tukiverkko ei toimisi Suomen tavoin. Työttömänä kahden lapsen äitinä olisi vaikea pärjätä.

Perheen vaatteet Fleming ostaa kirpputoreilta, kirjat divareista. Hyväntekeväisyysyhdistys Hope auttaa lasten hankinnoissa, ja sen kautta pojat saivat muun muassa joululahjoja.

– Vaikka talous on tiukka, olen todennut, että stressaaminen ei auta. En halua uhriutua. Olen tehnyt valintani itse ja tekisin samat valinnat uudestaankin. Olen ehdottomasti enemmän onnellinen kuin onneton.

”Ihan kuin ajateltaisiin, että yksinhuoltajien kuuluu olla pienituloisia”

Yksinhuoltajilla menee taloudellisesti huonosti, ja heidän asemansa on koko ajan heikentynyt. Tilastokeskuksen mukaan yksinhuoltajien tilanne oli jopa 1990-luvun laman jälkeen merkittävästi parempi kuin nyt.

Suomalaiset on jaettu tulojen mukaan viiteen eri luokkaan. Pienituloisimpaan viidennekseen sijoittuu 40 prosenttia yksinhuoltajista, kun 1990-luvulla luku oli 20 prosenttia. Suurituloisimpaan viidennekseen yksinhuoltajista kipuaa vain viisi prosenttia. Kahden huoltajan perheiden tilanne sen sijaan on pysynyt tasaisena.

Yhden Vanhemman Perheiden liiton toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo on huolissaan yksinhuoltajien heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta. Hän pitää yksinhuoltajien pienituloisuutta nykyajan sortona.

– Pienituloisuudelle ei tehdä mitään, vaan sen sallitaan jatkuvan. Ihan kuin ajateltaisiin, että yksinhuoltajien jotenkin kuuluu olla pienituloisia, hän sanoo.

Yksi syy yksinhuoltajaperheiden talouskurjimukseen on korkea työttömyysaste, joka on kaksi kertaa suurempi kuin muun väestön. Vielä 25 vuotta sitten yksinhuoltajaäidit olivat työelämässä useammin kuin muu väestö.

Silloin yksinhuoltajilla oli varaa esimerkiksi matkustella. Heljä Sairisalon mukaan tällä hetkellä puhutaan taloudellisesta selviytymisestä ja töihin pääsemisestä.

– Tuntuu, että yksinhuoltajia suorastaan ajetaan pois työmarkkinoilta. Hoivapalvelut ovat heikentyneet, ja se sattuu kaikkiin lapsiperheisiin mutta ehkä eniten juuri yhden vanhemman perheisiin.

Yksinhuoltajien bruttotuloista neljännes muodostuu saaduista tulonsiirroista, kuten lapsilisistä, asumistuesta ja toimeentulotuesta. Ero on merkittävä verrattuna kahden huoltajan talouksiin, joissa tulonsiirtojen osuus on noin 12 prosenttia.

Yhden Vanhemman Perheen Liitto muistuttaa periaateohjelmassaan, että yksinhuoltajaperheet ovat haavoittuvaisin kotitaloustyyppi. Taloudellisten ongelmien lisäksi perheen ja työn yhteensovittaminen, vastuun kantaminen yksin, vapaa-ajan vähäisyys, uupumus ja yksinäisyys ovat raskas taakka.