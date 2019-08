Etsit siis asiakaspalvelijaa? Tarkoitat tietenkin Customer Experiences Specialistia

Customer Success Manager -harjoittelija

Tapahtumalippuja myyvä verkkoalusta Liveto hakee tiimiinsä uutta Customer Success Manager -harjoittelijaa. Tittelikin sen kertoo, että Customer Success Managerin tavoitteena on auttaa asiakkaidensa tapahtumia menestymään. Työpaikkailmoituksen mukaan Manager-harjoittelijan tehtäviin kuuluu ”tarjota parasta mahdollista asiakaspalvelua tapahtumajärjestäjille”.

Store Manager

Myymäläpäälliköt ovat so last season, nyt haetaan Store Managereita (suom. myymäläpäällikkö). Naistenvaateketju Zizzi etsii Store Managereita myymälöihinsä Lempäälään, Espooseen ja Seinäjoelle. Lastenvaatebrändi Polarn O. Pyret hakee Store Manageria Espooseen, ja vaateketju Gina Tricotilla on paikka auki Vaasassa.

Kenelle tehtävä sitten sopii? Työpaikkailmoituksen mukaan Zizzin Store Managerit ovat ”rohkeita ja omaavat can do -asenteen”. Gina Tricotin arvoja taas ovat ”Passion & Commitment, Teamwork, Smartness sekä Challenge”.

Customer Experiences Specialist

Telia etsii Customer Experiences Specialistejä (suom. asiakaskokemuksen asiantuntija) ratkomaan asiakkaiden ”arkipäiväisiä teknisiä haasteita” monipuolisesti sähköpostin, puhelimen ja chatin välityksellä. Työnkuvasta huolimatta specialisti ei välttämättä tarvitse teknistä erityisosaamista, työpaikkailmoituksessa luvataan, vaan hänen on mahdollista kehittyä asiakaspalvelun ja loppukäyttäjätuen ammattilaiseksi työnteon myötä.

Vice President of Sales

Helsinkiläisessä ohjelmistoyritys Add­searchissä on vapaana Vice President of Salesin tehtävä (suom. myynnin varajohtaja). Vice Presidentejä työskentelee myös muun muassa Alkossa, Tikkurilalla ja Postissa. Tikkurilan viestintäjohtaja Tapio Pesolan mukaan presidenttien ja managerien tarkoituksena on kertoa yrityksen hierarkiasta.

– Tuskin kukaan esittelee itseään Vice Presidentiksi. Yleensä meillä kerrotaan oma nimi ja vastuualue, Pesola sanoo.

Purchasing Trainee

Lidl hakee trainee-ohjelmaansa ”tulevaisuuden talenttia”, Purchasing Traineeta. Ohjelman aikana Purchasing Trainee eli ostoharjoittelija perehtyy kokonaisvaltaisesti ostajan työhön. Yhdessä kokeneiden ostajien kanssa hän vastaa esimerkiksi ostokäyttäytymisen ja trendien analysoinnista, valikoiman hallinnasta ja kehittämisestä, hinnoittelusta sekä tuoteneuvotteluista.

IT Junior Support

Hoivapalveluyritys Attendo Oy tarvitsee IT Junior Supportia eli nuorempaa it-tukihenkilöä. Junior Support työskentelee it-tuen Helpdeskissä, ja hänen tehtävänään on tukea käyttäjiä näiden päivittäisissä ongelmissa koskien esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja sähköpostia. Junnulevelin hommaan ei haeta alan ammattilaista, vaan Junior Support voi olla myös työuransa tai opiskelujensa alkuvaiheessa.

Tactical Marketing Specialist

Kwork Innovationilla on auki Tactical Marketing Specialistin (suom. taktinen markkinointiasiantuntija) paikka. Specialisti vastaa yrityksen mainonnasta ja sosiaalisen median sisällöistä. Specialistin taktiseen markkinointityöhön kuuluu blogin kirjoittamista, somen ja verkkosivujen päivittämistä, haastattelujen sekä live- ja Youtube-videoiden tekemistä samoin kuin hakukoneoptimointia.

Hienostelunhalua ja laiskuutta

Sen lisäksi, että työpaikkailmoituksilla haetaan työntekijöitä, niillä rakennetaan yrityksen imagoa. Firmoissa saatetaan ajatella, että englannin kieli kuulostaa hienommalta kuin suomi, pohtii Kotimaisten kielten keskuksen eritysasiantuntija Marianne Laaksonen. Silloin kehittäjä voi muuttua developeriksi ja harjoittelija traineeksi, vaikka työtehtävä pysyisi ennallaan.

Suomen kieli kyllä taipuisi yritysmaailman tarpeisiin, Laaksonen toteaa. Esimerkiksi it-alan sanastoa on suomennettu, mutta specialistit, supportit ja analytistit pitävät pintansa.

– Enemmänkin kyse on yritysten asenteista. Ei välttämättä ole viitsitty keksiä suomenkielisiä vastineita, jos työpaikalla työtehtävistä puhutaan englanninkielisillä nimikkeillä.

Englanninkieliset ammattinimikkeet venyvät helposti pitkiksi sanahirviöiksi. Suomenkielisen tekstin sekaan heitetyt monisanaiset vieraskieliset tittelit myös hankaloittavat lukemista. Laaksonen muistuttaa, ettei tittelissä tarvitse mainita kaikkea. Sen mitä asiantuntija tekee, voi kertoa muillakin tavoin.