Eve Hietamies lopetti uransa keskustelupalstojen ilkeilyn takia ja elokuva hänen romaanistaan vedettiin pois valkokankaalta – "En ole mielentilassa, että hirveästi naurattaisi"

Eve Hietamiehen romaani Yösyöttö kuvattiin elokuvaksi vuonna 2017. Sympaattinen komedia kertoo tuoreesta isästä Antti Pasasesta, joka jää kaksin vastasyntyneen vauvansa kanssa ja yrittää luovia uudessa elämässään.

Teos sai valtavasti julkisuutta, sillä sen filmatisointi johti taloudelliseen välienselvittelyyn kahden elokuva-alan suuryrityksen, Solar Filmsin ja Finnkinon, välillä.

Elokuvan tuottaja, Solar Filmsin omistaja Markus Selin turhautui Suomessa lähes määräävää markkina-asemaa nauttivan Finnkinon tulonjakovaatimuksiin. Hän päätti viime hetkellä vetää Yösyötön pois elokuvateatterijätiltä.

Ratkaisu oli ennenkuulumaton, sillä kaupallisen elokuvan levittäminen Suomessa ilman Finnkinoa vaikutti täysin älyvapaalta ratkaisulta – myös Hietamiehen mielestä.

– Aluksi luulin, että koko uutinen on jotain aprillia. Kun tuottaja vahvisti asian, ensimmäinen reaktioni oli, että miksi juuri tämä elokuva, Hietamies muistelee.

Solar Filmsin tuottama ja Nordisk Filmin levittämä komedia päätyi Finnkinon hallitsemissa isoissakin kaupungeissa pyörimään pieniin arthouse-teattereihin, joissa yleisö yhtyi protestiin.

Näytökset laajenivat tilapäissaleihin, joita pystytettiin kaikkialle kerhotaloista kirkkoihin. Esimerkiksi Lappeenrannassa, jossa ei ollut esityksiä lainkaan, paikallinen bussiyritys alkoi kuljettaa katsojia Imatralle elokuvanäytöksiin.

Yösyöttö keräsi lopulta melkein 200 000 katsojaa, mitä voidaan pitää yleisömenestyksenä.

Yösyötön matka elokuvakankaille oli kivikkoinen jo ennen tulonjakokiistaa. Eri tuotantoyhtiöt olivat jo pari vuotta pallotelleet ideaa edestakaisin niin paljon, että kun Solar Films otti Eve Hietamieheen yhteyttä, kirjailija oli jo luovuttanut. Lopulta tuotantoyhtiö sai kuitenkin Hietamiehen vakuutettua, ja elokuva toteutui.

– Kun kaiken tällaisen jälkeen kävi vielä niin, että kaksi päivää ennen ensi-iltaa elokuva vedettiin pois näytössaleista, se aiheutti minussa aikamoisen reaktion, Hietamies muistelee turhautumistaan.

Elokuvan menestystä saattoi auttaa se, että hiljattain ennen Yösyöttöä Finnkino oli nauttinut kyseenalaista julkisuutta muistakin syistä.

Lappeenrannassa yritys oli ostanut perinteikkäät Kino-Aulan ja Nuijamiehen. Molemmat teatterit lopetettiin vain kolme kuukautta kaupan jälkeen. Kauniista vanhoista teattereista oli haaveiltu suojelukohteita, mutta uusi omistaja ehti purkaa niiden tilat.

Kirjailija ei ole kuitenkaan jäänyt märehtimään ajatusta, että hänen luomiensa hahmojen ja heistä kertovan elokuvan suosio saattoi olla pelkkää protestia.

– Seurasin silloin todella paljon keskustelua, jota Yösyötöstä ja sen kohtalosta käytiin verkossa. Joillekin kyse saattoi olla protestistakin, mutta enimmäkseen ihmiset halusivat nähdä nimenomaan sen elokuvan, Hietamies toteaa.

Yösyötön jatko-osaa Tarhapäivää kuvataan parhaillaan. Se saa ensi-iltansa loppusyksystä. Tämän jälkeen Hietamiehen trilogiasta on kuvaamatta vielä yksi osa, Hammaskeiju.

Kirjailija ei ota tässä vaiheessa kantaa siihen, tehdäänkö kolmannesta osasta elokuvaa lainkaan. Soutamista ja huopaamista on tapahtunut sarjan kohdalla jo niin paljon, että ennustaminen ei kannata. Ennen Yösyötön kirjoittamista Hietamies oli kerran jo lopettanut jopa koko kirjailijan uransa.

– Menin hölmönä googlaamaan oman nimeni, ja se ihmisten ilkeys oli niin hirveää, etten halunnut enää jatkaa kirjailijana, hän perustelee silloista ratkaisuaan.

Hän päätti kirjoittaa Yösyötönkin alun perin salaa vain omaksi ilokseen. Teosta ei pitänyt julkaista ollenkaan.

Lopulta kuitenkin hänen äitinsä, kirjailija Laila Hirvisaari, löysi käsikirjoituksen vahingossa ja junaili sen kustantajalle. Näin Hietamiehen kirjailijan ura sai monen vuoden tauon jälkeen jatkoa.

Tällä kertaa Hietamies on ehtinyt ilmoittaa, etteivät Pasasten hahmot seikkaile enää uusissa romaaneissa. Tätäkin lausuntoa hän alkaa hiljalleen kyseenalaistaa.

– Minulla on ollut eräs ihan toiseen aiheeseen liittyvä kirja työn alla jo vuosia. Mutta aina kun yritän kirjoittaa sitä, Antti Pasanen tulee väliin.

Hahmo on hänen mielestään kuin takiainen: se ei jätä rauhaan.

– Hän pyörii mielessäni nytkin joka ilta ja on ilmoittanut minulle, ettei välttämättä ollut fiksu temppu toitottaa kaikissa lehdissä, että edellinen kirja oli viimeinen.

Työn alla vuosia ollut romaani on kokenut synnytysvaikeuksia osittain senkin takia, että Hietamies joutui vuosi sitten onnettomuuteen pudottaessaan lumia kotitalonsa katolta. Kirjoittaminen on ollut vaikeaa, koska Hietamiehen selkä ei vieläkään kestä pitkää istumista. Päivätyöhönsä aikakauslehti Avun toimittajana hän on päässyt hiljalleen jo palaamaan, mutta pitkäaikainen kirjaprojekti saa luvan yhä odottaa.

– Sen kirjan pitäisi olla hauska, enkä ole vielä tällä hetkellä siinä mielentilassa, että asiat hirveästi naurattaisivat.

Vaikka Hietamies on aiemmin yrittänyt Pasasista eroon, hän myöntää, että kirjoissa on mukana paljon henkilökohtaista. Tarinat kertovat vanhemmuuden vaikeuksista, ja tapahtumat ovat mukailleet hyvin pitkälti hänen oman äitiytensä aikajanaa.

Hietamiehellä on nyt 13-vuotias poika, jonka kasvamisesta Pasasten kommellukset ovat saaneet inspiraatiota. Ennen lapsen syntymää kirjoitettu romaani Puolinainen puolestaan käsitteli lapsettomuutta. Kirjailija on kokenut elämänsä aikana peräti yhdeksän keskenmenoa ennen kuin äitiys viimein toteutui.

– Puolinainen oli minulle ihan silkkaa terapiaa, kun yritin tehdä lasta. Yösyötön piti aluksi olla Puolinaisen jatko-osa, jossa lapsi vihdoinkin syntyy, mutta sitten kohtasin muskarissa tilanteen, joka muutti ideaa, Hietamies kertoo.

Pasasen hahmon taustalla on todellinen tapahtuma.

– Vastapäätäni muskarissa istui porukan ainoa mies, jonka vaikeita ilmeitä aloin seurata äitien ja vauvojen seassa. Kun laululeikit loppuivat, 20 naista alkoi imettää ja se mies pakeni paikalta kauhun vallassa. Silloin syntyi Antti Pasanen.

Hietamies alkaa hiljalleen hyväksyä, että ennustaminen ei kannata, vaan antaa kirjojen syntyä, jos ne ovat syntyäkseen. Vaikka näppäimistö on viilentynyt jo hyvän aikaa, alitajunta työskentelee kuitenkin.