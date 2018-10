Hollywoodista on tullut yhteydenottoja, paljastaa näyttelijä Ville Virtanen

Näyttelijä, käsikirjoittaja ja kirjailija Ville Virtanen, 57, tähdittää Sorjonen-televisiosarjaa, jonka toisen tuotantokauden jaksot alkavat tänään Yle TV1 -kanavalla.

Alkavalla kaudella Virtasen esittämä herkkä ja eriskummallinen rikostutkija Kari Sorjonen joutuu ennakkotietojen mukaan ”henkisesti koettelevan henkilökohtaisen kriisin äärelle”. Lappeenrantaan sijoittuvan palkitun rikossarjan ensimmäinen kausi on nähtävissä ulkomailla muun muassa Netflixin kautta nimellä Bordertown.

Ville Virtanen nähtiin ensimmäisen kerran valkokankaalla jo viisivuotiaana, kun hän esiintyi isänsä ohjaamassa elokuvassa. Moni muistaa hänet etenkin 1980-luvulta Hymyhuulet-sarjan Aki ja Turo -sketseistä.

Isäsi on toimittaja, kirjailija ja ohjaaja Jukka Virtanen. Onko julkkisvanhempi lapselle taakka vai hyöty?

– Pikemminkin pitää kysyä, onko vanhempi lapselle taakka vai hyöty, ja sehän riippuu lapsen ja vanhemman suhteesta. Voi kysyä myös, onko puusepän pojalle haittaa vai hyötyä siitä, jos hänestäkin tulee puuseppä. Ammatin perusasiat siinä ainakin tulee käytyä läpi etukäteen jo kotona. Julkisuus on osa näyttelijän työtä, mutta taideammatti on kuitenkin eri työtä kuin julkkiksen työ.

Akista ja Turosta tuli aikansa jättimenestys. Mikä hokema on jäänyt parhaiten mieleesi?

– Auts, töks, töks. Se oli sen parivaljakon spesiaali, joka liittyi vedätetyksi tulemiseen. Se tuli sketseissä aina, ja siitä tuli yleisesti käyttökelpoinen. Kaikki Akin ja Turon hokemat olivat muuten oikeita teinien hokemia.

Sorjonen-rikossarja on levinnyt jo yli neljäänkymmeneen maahan. Joko Hollywoodista on soiteltu sinulle?

– Tuo lukumäärä on vanhaa tietoa, se on levinnyt jo yli 180 maahan. Yhteydenottoja on tullut Hollywoodistakin, indie-puolelta, mutta ei vielä mitenkään kovin aktiivisesti. Että saa edelleen soitella.

Esität sarjassa rikostutkija Kari Sorjosta, jolla on poikkeuksellinen havainnointikyky. Miten valmistauduit rooliin?

– Valmistauduin lukemalla, keskustelemalla ja ihan vain tutustumalla hahmoon, joka oli tarjottu esitettäväkseni. Ottamalla selvää, miten hahmoni mieli liikkuu.

Sorjonen nähdään ensimmäisellä tuotantokaudella myös kokkaamassa. Mikä on sinun bravuurisi keittiössä?

– Tonnikalapasta. Olen tehnyt sitä jo neljäkymmentä vuotta. Uusi bravuuri on sahramilohikeitto.

Olet voittanut kenttäratsastuksen nuorten Suomen mestaruuden. Mikä ratsastuksessa kiehtoo?

– Siinä kiehtoo kommunikointi luonnon ja luontokappaleen eli hevosen kanssa. Hevosella on villieläimen vaistot, ja kun sellaisen eläimen saa kommunikoimaan kanssaan, se on valtavan mielenkiintoista ja opettavaista.

Asut nykyisin Ruotsissa. Mikä Ruotsissa asumisessa on parasta?

– Parasta on ystävälliset ihmiset.

Entä pahinta?

– Etäisyys ystäviin ja sukulaisiin.

Mikä on salainen paheesi?

– Keskinkertaiset mainstream-elokuvat.

Mikä on tärkein asia, jonka olet halunnut opettaa lapsillesi?

– Ole rehellinen.

Jos voisit tehdä minkä roolin tahansa, mikä se olisi?

– Jaa-a. Äkkiseltään ei nyt tule mieleen. Nyt minun pitäisi jo mennä... Sanotaan Niskavuoren Heta.