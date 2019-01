Ihan tavallinen raiskaus – eduskunta ei kokoonnu, presidentti ei huolestu, poliisille ei kerrota

Sen piti olla ihan tavallinen ilta. Tai ei, sen piti olla parempi.

Mikael, 23, odotti paljon. Hänen oli tarkoitus tavata Emilia.

Mikaelilla ei mene hirveän hyvin. Ammattikoulu loppui, töitä ei ole. Viikonloput kuluvat kaverien kanssa notkuessa. Joskus viikotkin.

Joskus on rahaa, joskus ei. Jos on, Mikael menee baariin.

Siellä hän törmää Emiliaan, 19. Tämä on juhlimassa omaa asuntoa. Ensimmäinen opiskelijakämppä, pois vanhempien jaloista.

Tule joskus käymään, Emilia sanoo. Katsotaan vaikka joku leffa.

Mikael aikoo mennä.

Toisin kuin viime aikoina paljon julkisuutta saaneista tapauksista voisi päätellä, suomalaisen seksuaalirikollisuuden valtavirta ei ole järjestäytynyttä eikä ulkomaalaisten tekemää. Siihen ei liity poliisioperaatioita, eduskuntaryhmät eivät pidä kriisikokouksia, eikä presidentti ota kantaa.

Tavallisin suomalainen raiskaus tapahtuu uhrin omassa kodissa. Tekijänä on tuttava, johon uhri luottaa. Sekä uhri että raiskaaja ovat keskimäärin hyvin nuoria ja usein humalassa.

Uhrille tilanne on usein äkillinen ja järkyttävä. Suuri enemmistö suomalaisista seksuaalirikoksen uhreista jää yksin. Valtaosa rikoksista ei edes tule koskaan poliisin tietoon.

– Niin sanotut puskaraiskaukset ovat erittäin harvinaisia. Huomattava osa on erilaisia deittiraiskauksia. Niihin liittyy usein paljon kommunikaatiokatkoksia ja asenteellisuutta: voidaan esimerkiksi ajatella, että nainen suostuu seksiin tullessaan miehen asuntoon, sanoo rikosoikeuden professori Terttu Utriainen.

Yli kolmannes vuonna 2017 poliisin tietoon tulleiden raiskausten uhreista oli alaikäisiä. Kaksi kolmasosaa oli alle 25-vuotiaita.

Syyllisiksi epäillyistä runsas puolet oli alle 25-vuotiaita, joka kymmenes oli alaikäinen.

– Uhri kokee usein syyllisyyttä ja häpeää. Ympäristössä olevat henkilöt saattavat jopa vahvistaa näitä tunteita, sanoo raiskauskriisikeskus Tukinaisen kehittämispäällikkö Riitta Silver.

Noin 99 prosenttia raiskaajista on miehiä. Toissa vuonna uhreista 97 prosenttia oli naisia.

Raiskaaja ei tilastojen valossa ole kuka tahansa keskivertomies.

Tilastot ja tutkimukset kertovat raiskaajille yhteisistä piirteistä vähän, mutta jotakin on pääteltävissä. Keskimääräisellä raiskaajalla ei itselläänkään mene erityisen hyvin. Hän on todennäköisesti pienituloinen, mahdollisesti työtön tai opiskelija.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin mukaan raiskauksesta epäiltyjen sosioekonominen asema on selvästi keskimääräistä alhaisempi. Sama näkyy Tilastokeskuksen luvuissa. Niiden mukaan toissa vuonna seksuaalirikoksista epäillyistä työttömiä oli lähes viidennes, työvoiman ulkopuolella olevia ja eläkeläisiä toinen viidennes. Opiskelijat muodostivat epäillyistä neljänneksen. Työssä käyviä oli vain 28 prosenttia.

Miltei puolella epäillyistä verotettavat tulot jäivät vuodessa alle 10 000 euron. Hyvätuloisia, yli 40 000 euroa ansaitsevia, oli epäillyistä harvempi kuin joka kymmenes.

Emilia laittaa Mikaelin tuomat siiderit jääkaappiin. Niitä on riittävästi.

Emilia avaa tölkin. Hän kertoo, miten vapauttava olo on nyt, ensimmäisessä omassa asunnossa. Voi kutsua kylään kenet haluaa, ei tarvitse kuunnella vanhempien valitusta. Voi ottaa siideriä, jos siltä tuntuu.

Mikael jaksaa kuunnella. Mikael on luotettava. Mikael antaa Emilian valita elokuvankin.

Emilia katsoo elokuvaa. Mikael katsoo Emiliaa.

Tekijä ja uhri ovat ennestään tuttuja yli puolessa raiskausrikoksista, arvioi seksuaalirikosoikeuteen erikoistunut hovioikeudenneuvos Timo Ojala.

– Valtaosassa tapauksista teko tapahtuu yksityisasunnossa tai muussa yksityisessä tilassa, kuten hotellissa, jossa tekijä ja uhri ovat olleet viettämässä aikaa, Ojala toteaa.

Usein tilanteeseen liittyvät päihteet. Toissa vuonna selvitettyjen raiskausten epäillyistä noin neljäsosa oli humalassa tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. Todellisuudessa päihteiden voi olettaa liittyvän tapauksiin useamminkin, sillä kaikki tapaukset eivät suinkaan tule heti poliisin tutkittavaksi. Myöhemmin päihteidenkäyttö ei välttämättä enää tule esille.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin mukaan vähintään kolmannes sekä uhreista että tekijöistä on raiskauksen tapahtuessa humalassa. Tuomioistuimiin päätyneistä tapauksista miltei puolessa uhri on ollut humalassa raiskauksen aikana.

Ulkomaiden kansalaisia kaikista seksuaalirikoksista epäillyistä oli toissa vuonna noin joka viides. Ulkomaalaisten osuus korostuu erityisesti raiskausrikoksissa, joissa heidän osuutensa epäillyistä oli 27 prosenttia.

Ulkomaalaisten joukosta nousee esiin vain yksi kansallisuus: irakilaiset. Maan kansalaisia on noin puolet seksuaalirikoksista epäillyistä ulkomaalaisista. Loput ulkomaalaistaustaiset epäillyt edustavat eri kansallisuuksia varsin laajalla kirjolla.

Toissa vuonna poliisin tietoon tulleista seksuaalirikoksista yhdeksässä prosentissa epäilty oli irakilainen. Raiskauksissa irakilaisten osuus oli 12 prosenttia, lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä 7 prosenttia ja muissa seksuaalirikoksissa 6 prosenttia.

Irakilaisten epäiltyjen osuuden korostuminen on viime vuosien ilmiö. Vuoteen 2014 saakka irakilaisten osuus oli 1–2 prosentin luokkaa. Vuonna 2014 osuus kasvoi neljään prosenttiin ja on sen jälkeen ollut kasvussa.

Professori Terttu Utriaisen mukaan vastaava ilmiö nähtiin Ruotsissa jo 1970-luvulla, jolloin ulkomaalaisten osuus maassa kasvoi ensimmäistä kertaa tuntuvasti. Tuolloinkin moni maahanmuuttaja tuli kulttuurista, jossa seksuaalisuuteen suhtauduttiin konservatiivisesti ja naisen asema oli miehelle alisteinen.

– Monille syntyi vääränlainen käsitys vapaasta seksistä. Kesti aikansa, ennen kuin he alkoivat ymmärtää, että vaikka naiset liikkuvat ja käyttäytyvät vapaasti, heitä ei voi kohdella miten vain, Utriainen sanoo.

Yhteistä monille raiskaajille on se, että he ovat taitavia tunnistamaan uhrin haavoittuvuudet ja käyttämään niitä hyväkseen. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kehittämispäällikön Riitta Silverin mukaan tekijä saattaa käyttää hyväkseen uhrin luottamusta hyvinkin härskisti.

– Teot tulevat usein yllätyksenä. Uhri on voinut aiemmin keskustella tekijän kanssa aivan normaalisti, eikä ole ollut mitään syytä olla varuillaan, Silver kuvailee.

Hänen mukaansa jotkut tekijät hakevat helpoksi kokemiaan uhreja – esimerkiksi sellaisia naisia, joilla on takanaan jokin traumaattinen tapahtuma tai kriisi: aiempi seksuaalinen hyväksikäyttö, parisuhdeväkivalta tai avioero.

– Uhri on voinut jopa itse uskoutua tekijälle, Silver sanoo.

Elokuva loppuu. Nyt, Mikael ajattelee.

Emilia haukottelee. Hän on huomaamattaan juonut enemmän kuin luuli.

Mikael suutelee Emiliaa.

– Hei mitä sä teet, Emilia sanoo ja kääntyy pois.

Hän haluaa vain nukkumaan. On paha olo.

Mikael on pettynyt ja suuttunut. Tätähän se juuri halusi, miksi se muuten olisi hänet tänne pyytänyt! Aikoiko se vain juoda siiderit ja heittää hänet ulos?

Humalainen suuttumus rikkoo estot. Mikael ei ole mies, jota naiset voivat pitää pellenään.

Mikael suutelee Emiliaa väkisin. Hän työntää Emilian selälleen sohvaa vasten eikä päästä pois.

Emilia vastustelee ponnettomasti. Mikaelin paino estää häntä huutamasta, suusta tulee vain kirahteluja.

Hän tuntee, kuinka Mikaelin kädet tunkeutuvat vaatteiden alle. Hame työntyy syrjään, alushousut repeytyvät, ja sitten sisään työntyy kipu. Emilia kirkuu, mutta se ei saa Mikaelia lopettamaan.

Uhri ei Riitta Silverin mukaan välttämättä tunne oikeuksiaan hyvin, mutta raiskaaja tuntee omansa sitäkin paremmin. Uhrit tarvitsevat psyykkistä tukea ja tietoa.

– Miltei kaikki raiskaajat kiistävät teon. Tyypillinen selitys on, että kaikki on tehty yhteisymmärryksessä tai että tekijä on jopa houkuteltu tekoon. Hän on siis pikemminkin itse uhri, Silver kuvailee.

Hänen mukaansa tekijät myös tyypillisesti vähättelevät raiskauksen uhrille aiheuttamia psyykkisiä seurauksia. Tilanne halutaan usein kääntää niin, että uhri on päästään sekaisin ja tehnyt rikosilmoituksenkin vain sen vuoksi. Tavallista on myös se, että tekijä painostaa uhria olemaan tekemättä rikosilmoitusta tai perumaan ilmoituksensa.

Silver muistuttaa, että poliisitutkinnassa uhrilla on velvollisuus puhua totta, tekijällä ei. Seksuaalirikoksen uhrien tukena rikosprosesseissa toimivat osaavat jo hyvin ennakoida, millaista uhria syyllistävää tekstiä epäillyn kuulustelukertomuksessa on.

– Käymme näitä asioita uhrien kanssa läpi jo etukäteen. Hyvään valmisteluun kuuluu uhrin vahvistaminen, jolloin tekijöiden kertomukset jäävät omaan arvoonsa.

Seksuaalirikosten yleisyyttä on erittäin vaikea arvioida. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin yksi arvio on, että poliisin tietoon tulee vain noin 10–20 prosenttia raiskauksista. Raiskauskriisikeskus Tukinaiseen yhteyttä ottaneista uhreista noin puolet ei ole tehnyt ilmoitusta poliisille.

Kansallisessa rikosuhritutkimuksessa noin 1–2 prosenttia väestöstä ilmoittaa kokeneensa seksuaalista väkivaltaa tai ahdistelua. Tämä tarkoittaa noin 50 000–100 000:tta suomalaista.

Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä lisääntyy. Heti vuosituhannen vaihteen jälkeen tietoon tuli noin 1 500 seksuaalirikosta vuodessa. Nyt määrä on yli kaksinkertainen.

Tällä viikolla julkaistujen tuoreimpien tilastojen mukaan poliisille ilmoitettiin viime vuonna 3 720 seksuaalirikosta. Määrä kasvoi edellisvuodesta liki 14 prosentilla, mikä tarkoittaa 450 ilmoitusta edellisvuotista enemmän.

Raiskauksia ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli kumpiakin ilmi vuosituhannen alussa noin 500 vuodessa. Uusimpien tilastojen mukaan viime vuonna raiskauksia ilmoitettiin 1 338 ja lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä 1 363.

Huikeasti kasvaneet luvut eivät tarkoita rikosten todellisen määrän lisääntymistä. Sekä poliisin että seksuaalirikollisuuden asiantuntijoiden arvio on, että ilmoitusten määrän kasvu johtuu lisääntyneestä ilmoitusherkkyydestä. Yhä useampi tapahtunut raiskaus tai muu seksuaalirikos ilmoitetaan nykyään poliisille.

Tähän saakka peruslinja on ollut, että mitä törkeämpi teko, sitä todennäköisemmin se on tullut julki. Tämä johtuu muun muassa siitä, että törkeän rikoksen uhri on tarvinnut useammin lääkärin hoitoa saamiinsa vammoihin.

Nykyisin poliisille ilmoitettavissa teoissa on aiempaa suurempi osuus suhteellisen lieviä tekoja.

– Juttumäärät ovat lisääntyneet erityisesti seksuaalirikosten lievemmässä päässä. Tämä viittaa siihen, että ilmoitus tehdään nyt aiempaa herkemmin myös lievemmissä tapauksissa, hovioikeudenneuvos Ojala arvioi.

Sitä, kuinka moni tapaus jää edelleen tulematta poliisin tietoon, ei varmuudella tiedetä. Selvää on, että valtaosa jää pimentoon.

Kaikki on ohi nopeasti. Mikael paiskaa oven kiinni takanaan ja kiroaa pilalle mennyttä iltaa.

Se nainen pilasi kaiken. Miksi sen piti suututtaa hänet?

Kun suuttumus haalenee, häpeä hiipii mieleen. Eihän tämä mikään kaunis tapaus ollut.

Kenelleköhän Emilia tästä puhuu? Valehtelee tietysti kaiken. Kunhan ei sentään menisi poliisille valehtelemaan.

Sillä eihän tämä sentään mikään rikos ollut.

Asenteet ovat muuttuneet, arvioi professori Terttu Utriainen. Hän näkee, että käsitys yksilön oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeudesta omaan kehoonsa on vahvistunut.

– Seksuaalinen ahdistelu oli aiemmin maan tapa, eikä sitä pidetty minään. Nyt sitä ei enää suvaita.

Poliisille tehtyjen ilmoitusten määrää lisäävät myös lainmuutokset. Yksi tuoreimmista muutoksista on se, että seksuaalisesta ahdistelusta tuli rangaistava teko vuonna 2014. Erityisen suuri muutos on Ojalan mukaan tapahtunut lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ilmoittamisessa.

– Jos ei sata prosenttia niin ainakin huomattavan suuri osa tapauksista tulee nykyään poliisin tietoon.

Tilanteeseen vaikuttaa se, että muun muassa opettajilla, terveydenhuollolla, lastensuojelulla, sosiaalityöntekijöillä ja muilla lasten kanssa työtä tekevillä on velvollisuus tehdä ilmoitus lasta koskevasta seksuaalirikosepäilystä.

Käsitys yksilön oikeudesta ruumiilliseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeudesta omaan kehoonsa on vahvistunut.

Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista puhutaan julkisesti paljon aiempaa enemmän, ja ne herättävät voimakkaita tunteita. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin mukaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten määrä on 20–30 viime vuoden aikana kuitenkin jopa vähentynyt.

– Jos katsoo vain julkista keskustelua, saa sen kuvan, että nämä rikokset olisivat räjähdysmäisesti lisääntyneet. Tämä on väärä johtopäätös. Kaikki viittaa siihen, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat vähentyneet, Ojala sanoo.

Rikoslain pykälät, jotka koskevat seksuaalirikoksia, eivät enää tunnu vastaavan kansan oikeustajua. Tähän viittaa muun muassa Uutissuomalaisen teettämä kysely, jonka mukaan 84 prosenttia suomalaisista haluaa muuttaa raiskauksen määritelmän suostumusperusteiseksi. Kysely julkaistiin vuodenvaihteessa.

Seksuaalirikoksia koskevaa lainsäädäntöä on viime vuosikymmeninä päivitetty tiuhaan. Lain lähtökohta on kuitenkin edelleen, että raiskaus on väkivaltarikos. Rikoksen määritelmään kuuluu siis väkivalta tai sen uhka. Suostumusperusteisuus tarkoittaisi sitä, että raiskaus määriteltäisiin seksuaaliseksi teoksi, joka tapahtuu ilman uhrin suostumusta. Tällöin poliisin tai oikeuden ei tarvitsisi enää pohtia sitä, paljonko väkivaltaa tai sen uhkaa tekoon on liittynyt – tai onko uhri vastustellut riittävästi.

Suomen väkivaltaa edellyttävä lainsäädäntö tulee vanhasta saksalaisesta mallista. Anglosaksisissa maissa suostumuksen puute on ollut raiskauksen määritelmä jo pidempään.

Saksa muutti lakinsa suostumusperusteiseksi vuonna 2016. Ruotsissa vastaava laki astui voimaan viime heinäkuussa.

– Suomessa lain muutokset ovat tähän saakka olleet pistemäisiä. Muutos suostumusperusteiseksi muuttaisi koko lain arvoperustaa, arvioi Utriainen.

Emilia nousee sohvalta, kävelee eteiseen ja panee oven varmuusketjun kiinni.

Sitten hän antaa itkun tulla.

Mitä ihmettä hän ajatteli? Miten hän oli niin hölmö? Tällaisestahan häntä oli aina varoiteltu, ja juuri niin kävi. Mitä isä ja äitikin sanoisivat?

Emilia tietää, mitä he sanoisivat, ja mitä kaikki muutkin sanoisivat. Oma syy.

Emilia menee suihkuun ja itkee. Sitten hän kaivautuu sänkyyn peiton alle ja itkee.

Lääkärintutkimusta ei koskaan tehdä, poliisille ei ilmoiteta, syytettä ei nosteta.

Kursivoitu kuvaus tavallisimmasta suomalaisesta raiskauksesta on muodostettu poliisin tilastojen, raiskauskriisikeskus Tukinaisen tekemien yhteenvetojen, oikeuden pöytäkirjojen sekä Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin selvitysten perusteella. Nimet Mikael ja Emilia on valittu, sillä ne kuuluvat Väestörekisterikeskuksen mukaan ikäluokan yleisimpiin etunimiin.

Vain joka viides ilmoitus johtaa tuomioon

Poliisille ilmoitetuista raiskauksista vain hieman yli 20 prosenttia johtaa tuomioon. Jopa kolmannes nostetuista syytteistä hylätään oikeudessa.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin mukaan raiskausten rikosprosessi on 2000-luvun aikana tehostunut siinä suhteessa, että yhä useampi poliisin selvittämä tapaus etenee syyttäjälle. Nykyisin syyttäjälle menee noin 97 prosenttia selvitetyistä tapauksista, kun osuus vuosituhannen alussa oli vain noin 60 prosenttia.

Syynä yhä useamman tapauksen etenemiseen syyttäjälle ovat todennäköisesti rikoslain ja poliisin toiminnan muutokset. Seksuaalirikoksia koskevaa lakia on tiukennettu toistuvasti 2000-luvulla.

Yhä useampi tapaus etenee nykyisin myös oikeuskäsittelyyn. Syyttäjälle päätyneistä raiskaustapauksista noin 70 prosenttia johtaa syytteeseen. Toisaalta yhä useampi oikeuskäsittely johtaa syytteen hylkäämiseen. Syyte hylätään tällä hetkellä lähes kolmanneksessa raiskausoikeudenkäynneistä.

Hylättyjen syytteiden entistä suurempi määrä johtuu hovioikeudenneuvos Timo Ojalan mukaan siitä, että oikeudet saavat ratkaistavakseen nykyisin toisentyyppisiä raiskaustapauksia kuin aiemmin.

Seksuaalirikoksissa näytön saaminen on usein hankalaa. Ennen, kun raiskauksista tehtiin ilmoituksia poliisille vähemmän, tavallisesti tietoon tulivat törkeimmät ja selvimmät tapaukset. Nykyisin ilmoituksia tehdään Ojalan mukaan myös huomattavasti lievemmistä tekomuodoista.

– Monesti näissä tapauksissa ei ole muuta näyttöä kuin uhrin ja epäillyn kertomukset.

Hänen mukaansa oikeusistuimet joutuvat Suomessa nykyisin entistä enemmän määrittelemään sitä, millainen seksuaalinen teko on rangaistava. Aiemmin seksuaalirikokset etenivät hyvin harvoin korkeimpaan oikeuteen. Tällä vuosituhannella korkein oikeus on Ojalan mukaan antanut jo yli 40 seksuaalirikoksia koskevaa ennakkopäätöstä.

– Tässä on tapahtunut merkittävä muutos. Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana korkein oikeus on antanut useita ratkaisuja siitä, kuinka raiskauksen tunnusmerkistöä tulee tulkita ja kuinka rangaistusta mitataan.