Jarkko Stenius osaa kirjoittaa väkivallasta, koska on saanut itse niin monesti turpaansa

Väkivallan pitää olla aitoa. Sen, millaista väkivalta on, ja myös sen, mitä väkivallasta seuraa.

Kirjailija Jarkko Stenius, 46, tietää, mitä väkivalta on. Siksi hän tietää myös, mitä jännityskirjoista puuttuu.

Kirjamarkkinat ovat nykyään täynnä toinen toistaan virtaviivaisempia trillereitä, mutta harvassa niistä kerrotaan, mitä väkivalta tekee henkisesti sen osapuolille tai miten kokemukset vaikuttavat vielä kauan varsinaisten tapahtumien jälkeen. Harva tietää sitäkään, millaisessa henkisessä ristiaallokossa elävät sellaiset ihmiset, joille väkivalta ja sen kohtaaminen ovat työtä.

Mutta Stenius tietää. Hän on entinen MM-tasolla otellut thainyrkkeilijä ja paljon myös elämän pimeää puolta kokenut ihminen.

Tätä tunne- ja kokemusmaailmaa hän halusi hyödyntää kesällä ilmestyneessä romaanissaan Bangkokin veritiikerit.

Stenius tuli kirjoittajana tunnetuksi kolme vuotta sitten ilmestyneellä Nyrkkisankari-omaelämäkerrallaan.

Musertavan armoton kirja kertoi, kuinka Stenius pääsi urheilu-urallaan kansainväliselle huipulle huolimatta siitä, että hänen oma elämänsä oli päihteiden ja väkivallan täyteistä kaaosta.

Tarinaan mahtui jopa lyhyt käynti Ranskan muukalaislegioonassa. Stenius ei kuitenkaan lopulta tehnyt palvelusitoumusta, koska ”äärimmäistä kovuutta” etsinyt nuori mies piti legioonan peruskoulutuskautta fyysisesti liian helppona. Hän halusi jotakin muuta, ja sen jonkin muun tuntui tarjoavan ura thainyrkkeilijänä.

Kamppailu-urheilu ja alkoholi olivat Steniukselle kaiken heikkouden kieltämistä, pakoa tunteista ja oman elämän solmukohdista, mutta lopulta pakenemisenkin oli päätyttävä.

2000-luvun puolivälissä Steniuksen keho ei enää kestänyt harjoittelua ja ottelemista. Hän nousi kehään viimeisen kerran Thaimaassa 2005. Ottelu ja siihen valmistautuminen muistuttivat enemmän itsetuhoisuutta kuin urheilua. Silti Stenius voitti ottelunsa.

Urheilu-uran jälkeen jäljelle jäivät enää ”jurrisekoilut” pahoinpitelytuomioineen.

Mutta Stenius osasi kyseenalaistaa valintojaan. Hän haki 2008 ammattiapua ja sai merkittävimmän oivalluksensa thaimaalaisessa buddhalaisluostarissa. Meditaation, tunteiden tunnistamisen ja myötätunnon opettelu auttoi pois pahan olon kierteestä.

Viitisen vuotta sitten, suunnanmuutoksen jälkeen, entinen nyrkkisankari ilmestyi televisiohaastatteluihin, podcasteihin ja lehtijuttuihin siististi pukeutuneena, sekoilevan elämän jättäneenä ja levollisena.

Hänen viestinsä oli yksinkertainen: kukaan heikkoutensa kieltävä ei voi olla sankari.

Tällaiset tarinat suunnanmuutoksesta voivat päättyä toisinkin, vanhaan elämään palaamiseen, Stenius myöntää. Mutta hänen kurssinsa on pitänyt. Lahtelaisessa ravintolassa, kahvikupin ääressä, istuu edelleen vaikuttavassa kunnossa oleva mies.

– Ei tämä todellakaan ole mennyt niin, että yhtäkkiä kaikki on hyvin. Välillä on tullut tehtyä virheitä, mutta kommellukset ovat harventuneet ja pienentyneet.

Kovaan lajiharjoitteluun ei ole enää paluuta eikä tarvetta, suhde alkoholiin on tervehtynyt. Elämä on rakentunut pala palalta uuden näköiseksi. Esimerkiksi keikkahommat ravintoloiden ovilla Stenius on lopettanut, koska työ otti etenkin henkisesti enemmän kuin antoi.

– Se on ensinnäkin valvomista, ja sitten näet ihmisiä huonoimmillaan perjantai- ja lauantai-iltaisin. Siinä menee usko ihmisiin.

Stenius vetää nyt seminaareja ja antaa yksityisopetusta sekä kamppailulajien harrastajille että tavallisille kuntoilijoille. Opetuksessaan hän yhdistää lajiharjoitteluun kehonhuoltoa ja henkistä valmennusta.

Ja sitten on kirjoittaminen. Steniuksen ensimmäinen romaani, Thaimaahan sijoittuva Bangkokin veritiikerit ilmestyi kesällä.

Se on poikkeuksellinen romaani paitsi miljööltään myös kuvatessaan vivahteikkaasti henkilöhahmojensa ristiriitaista, psyykkisesti vaurioitunutta sisäistä maailmaa.

Poikkeuksellinen se on myös juoneltaan ja huumorissaan: harvan trillerin päähenkilöitä kuvaillaan ”dementoituneiksi raajarikoiksi”, kuten Stenius tekee. Hänen päähenkilönsä ovat menettäneet lähimuistinsa ja fyysisen terveytensä kontaktiurheilun ja väkivallan seurauksena.

– Autenttiseen tunnemaailmaan syvälle meneminen on se pesäero, jota olen yrittänyt saada aikaan muiden kirjoittajien ja itseni välille.

Kokemus fyysistä tilanteista auttaa tekemään parempaa kirjallisuutta, Stenius sanoo.

– Monissa hyvienkin kirjoittajien kirjoissa toimintakohtaukset ovat hirveän huonoja, ne ovat kuin koululaisten ainekirjoituksista. Mutta jos kirjoittaja ei ole koskaan saanut itse turpaan, ei hän voi koskaan sitä ymmärtääkään.

Myös romaanin teema, Thaimaan ihmiskauppa, nousee Steniuksen omista havainnoista. Hänen mukaansa moni kieltää sen olemassaolon, ja siksi hän päätti tuoda sen suoraan lukijoidensa syliin.

– Halusin nostaa kissan pöydälle ja olla samalla tavalla poikkiteloin kuin siinä, että tuon meditointia kamppailulajeihin, Stenius sanoo.

Kirjoittaminen ei ole entisen huippu-urheilijan keholle armollista työtä. Koneen ääressä istuminen on pahimmillaan tuskallista.

Kirjoittamiseensa Stenius suhtautuu kuin urheiluun ja itsensä kehittämiseen: hyvään tulokseen pääseminen vaatii harjoittelua.

– Olen nyt ihan hyvä kirjoittaja, mutta se ei ole tullut minään taivaan lahjana. Kirjoittaminen on kehitetty ja harjoiteltava taito, hän sanoo.

Stenius aikoo jatkossakin kirjoittaa. Ainakin esikoisromaanille on tulossa jatkoa.

Tapahtumiin heittäytyminen ja esimerkiksi oman aggressiivisuuden käsitteleminen kirjoittamisen kautta on hänestä edelleen palkitsevaa. Kirjoittaminen on myös tapa antaa jotakin takaisin.

– Pystyn käyttämään siinä omia muistojani ja kokemuksiani ja tuottamaan ihmisille mukavaa viihdettä ja ehkä jotain ajatuksiakin. Sehän on suorastaan täydellistä.

Jarkko Stenius, 46

Valmentaja ja kirjailija.

Otteli thainyrkkeilyssä MM-tasolla 1990-luvun puolivälistä alkaen, päätti urheilu-uransa lopullisesti 2010. MM-titteliottelu vuonna 2000 peruuntui vastustajan sairastumisen vuoksi.

Parisuhteessa.

Ei enää harrasta mitään. ”Harrastuksista on tullut työtä.”