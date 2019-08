Jenni Janakan mielestä seksistä ei puhuta tarpeeksi suorituskeskeisesti

Kirjoittaja ja puhetaiteilija Jenni Janakka, 33, tunnetaan Röyhkeyskoulusta, jota hän kiertää pitämässä ympäri Suomen. Luennoillaan Janakka opettaa naisia olemaan rohkeampia. Alkuvuodesta häneltä ilmestyi myös Röyhkeyskoulu-niminen kirja.

Janakka tekee lisäksi seksiä ja seksuaalisuutta käsittelevää Himocast-podcastia yhdessä Kaisa Merelän kanssa.

Olet kertonut käyväsi treffeillä itsesi kanssa. Mitkä ovat parhaat treffit, jotka olet järjestänyt itsellesi?

– Erilaiset kulttuuririennot, taidenäyttelyt, teatteri, elokuvat. Ne ovat ihania, kun voi omaan tahtiinsa prosessoida näkemäänsä.

Mikä on röyhkeintä, mitä olet tehnyt?

– Irtisanouduin vakiduunistani tullakseni merkittäväksi suomalaiseksi kirjailijaksi. En tiedä, onnistuuko se koskaan, mutta matka on aloitettu.

Oletko koskaan ollut liian röyhkeä?

– Varmasti. Helmasyntini on kommunikoida ihmisille kiireessä liian napakasti. Sen voi helposti tulkita tuittuiluna, vaikka minulle se on vain tehokasta viestintää. Yritän opetella huomioimaan muut paremmin.

Puhut naisista muijina. Millaisilla termeillä naista voi kutsua ilman, että se on mautonta?

– Riippuu siitä, kuka sanoo ja millaisessa kontekstissa. Jos joku sanoo vaikkapa ”älä nyt jaksa, muija”, siinä kaikuu negatiivisuus ja naista vähättelevä asenne. Jos sanoo taas, että joku on ”upea muija”, niin se muija kuulostaakin mehukkaalta.

Röyhkeyskoulussa tarjotaan lääkettä kiltin tytön syndroomaan. Mitä vikaa on kilteissä tytöissä?

– Kilteissä ihmisissä ei ole mitään vikaa. Ongelmia tulee, jos aina laittaa muiden edut oman edun edelle.

Siskosi on keihäänheittäjä Sanni Utriainen ja isäsi entinen keihäänheittäjä Esa Utriainen. Kuinka pitkälle saat itse kepin lentämään?

– Parhaimmillaan olen heittänyt ehkä 25 metriä.

Olet käsikirjoittanut Hyviä ja huonoja uutisia. Mikä on viime aikojen paras uutinen?

– Se, että undulaattinaaraat suosivat älykkäitä uroksia komeiden sijaan. Se oli kiinnostava ja hersyvä uutinen, koska paritteluun johtava syy ei olekaan lintujen sulkapeite.

Näyttelit muun muassa elokuvissa Vares – Huhtikuun tytöt, 8-pallo ja Luokkakokous. Mihin Hollywood-urasi tyssäsi?

– Olen loputtoman kriittinen ja analyyttinen. Näyttelijä joutuu jossain määrin luopumaan näistä päästäkseen kauneimpaan ja rennoimpaan suoritukseensa. Tämä saattaa olla syy siihen, miksi minusta ei tullut merkittävää näyttelijää. Sama piirre tekee minusta hyvän kirjoittajan.

Jaat Himocast-podcastissa paljon henkilökohtaisia asioita. Mikä on suurin ahaa-elämyksesi seksin suhteen?

– Se, että jokaisella oma seksuaalisuus on uskomattoman tärkeä osa kehon ja mielen hyvinvointia.

Miksi seksistä puhumista pidetään nolona?

– Seksin tekeminen häpeälliseksi on tehokas hallinnan keino. Perinteisesti seksiin on liitetty paljon häpeän kokemuksia, ja siksi me nolostelemme sitä.

Puhutaanko seksistä liian suorituskeskeisesti?

– Me emme ole edes päässeet kunnolla suorituskeskeiseen puheeseen. Keskustelu siitä, mitä kaikkea seksi sisältää, mitä kehoissamme tapahtuu ja miten kohdata toinen ihminen olisi paljon ammentavampaa kuin pintaraapustelu, jossa puhutaan siitä, mikä näyttää seksikkäältä ja tapahtuiko sitä seksiä nyt vai ei.

Miksi itsevarmaa ja avoimesti seksistä puhuvaa naista pidetään pelottavana?

– Sen kun tietäisi. Olemme oppineet pitämään naista viehättävänä, jos hän on vieno, hiljainen ja siististi keimaileva. Itsevarma ja avoin nainen on ehkä outo.

Kerro paras blondivitsisi.

– Blondilla oli tamponi korvan takana ja hän kysyi: ”Missä kynäni on?”

Olen aina pitänyt itseäni blondina, mutta minulla ei ole koskaan ollut ongelmaa tunnistaa, mihin paikkaan kumpikin menee.