Jenni Rutosella oli koko ajan "sätky päällä" – yrittäjien uupumus on vaiettu ongelma

Vuoden 2018 loppiaisena yrittäjä Jenni Rutonen tunsi epämääräistä kipua vatsassaan. Hän säikähti ja meni päivystykseen.

Vika ei ollut vatsassa, vaan kyse oli koko kehon rasitustilasta.

Korusuunnittelijana työskentelevällä Rutosella oli mennyt lujaa koko edeltävän vuoden. Oli kansainvälisiä messuja, yritystukea ja investointeja. Rutonen suunnitteli koruja muun muassa Linnan juhliin ja teki pitkää päivää työpajassaan Kuopiossa.

Joululomalla hänen piti levätä, mutta se ei enää onnistunutkaan.

– Sätky oli päällä koko ajan, en osannut rauhoittua. Uupumus alkoi vaikuttaa myös nukkumiseen. Heräilin aamuyöstä enkä päässyt syvään uneen, Rutonen, 34, kertoo.

Päivystyksessä käytyään Rutonen löysi netistä tiedon Kelan tukemasta kuntoutusjaksosta, joka oli suunnattu yrittäjille. Lääkäri puolsi kuntoutusta. Perusteena oli masennus.

Avun saaminen kesti kuukausia. Ensin piti löytää vapaana oleva terapeutti ja odotella Kelalta myönteistä päätöstä.

– Siinä valkeni, miten vähän apua on tarjolla. Julkiselle puolelle jonot olivat pitkät. Yksityisellä puolella lähetin viestiä useammalle terapeutille, mutta vain yksi vastasi.

Sairauslomalle Rutonen ei jäänyt missään vaiheessa. Taloudellinen riski tuntui yksinyrittäjästä liian suurelta.

– Jos olisin laittanut puljun kiinni kahdeksi kuukaudeksi, se olisi tehnyt ison loven liiketoimintaani. Moni asiakas olisi etsinyt toisen tekijän.

Iso osa pienistä ja keskisuurista yrittäjistä paiskii hommia terveytensä kustannuksella, koska esimerkiksi sairauslomalle jääminen tuntuu liian suurelta riskiltä. Yrittäjän sairauspäiväraha määräytyy yrittäjän eläkevakuutuksen vuosityötulon mukaan.

– Toisin kuin palkansaajan kohdalla, yrittäjän terveydestä ja jaksamisesta ei huolehdi kukaan, ellei hän tee sitä itse. Taloudelliset paineet luovat huolta, ja menestystä haetaan tekemällä entistä enemmän töitä, toteaa Suomen yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen.

Suomen yrittäjien teettämän Yrittäjägallupin (2017) mukaan vain neljä kymmenestä pk-yrittäjästä sanoo, ettei heillä ole jaksamisongelmia. 50 prosenttia ilmoittaa olleensa joskus ylirasittunut. Jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuunpalamista on 12 prosenttia.

Yrittäjien työssäjaksamista ei ole seurattu yhtä järjestelmällisesti kuin palkansaajien, joten luotettava vertailutieto puuttuu. Ei siis tiedetä, voivatko yrittäjät paremmin vai huonommin kuin ennen.

Tieto olisi Rytkösen mielestä tarpeen.

– Esimerkiksi yksinyrittäjien kasvu on työmarkkinoiden suurimpia trendejä. Sekin puoltaa sitä, että heidän hyvinvointiaan seurataan.

Suomen yrittäjien seuraava yksinyrittäjien tilannetta kartoittava kysely on tulossa julki ensi syksynä. Raportin kokoaminen on kesken.

Rytkönen sanoo, että burnoutin vaikutukset voivat olla yrittäjälle pitkät.

– Pahimmillaan yritystoiminta on rakennettava uudelleen alusta, koska se perustuu yrittäjän henkilökohtaiseen panokseen.

Siilinjärveläinen Jukka Puurunen, 53, koki burnoutin lähes 20 vuotta sitten. Puurunen lopetti uransa ruokakauppiaana Kuopiossa ja vaihtoi alaa.

Nyt on menossa kolmas yrittäjäura homekoiratutkijana. Henkilökuntaan kuuluvat labradorinnoutajat Luna, Aksu ja Rocky.

– Yksi mies elää tällä työllä, mutta hommat eivät paina liikaa. Elämänlaatuni on paljon parempi.

Puurunen sanoo, että hänen arvonsa menivät uusiksi, kun työ oli viedä terveyden.

– Lepopulssi oli yli sadan, ja kolesteroli pomppasi pilviin. Lääkäri kehotti miettimään, kannattaako sillä uralla enää jatkaa. Silloin heräsin todellisuuteen.

Puurunen kertoo seuranneensa sivusta nuoria yrittäjiä, jotka tekevät liikaa töitä.

– Kannattaisi kerran viikossa pysähtyä miettimään omaa hyvinvointiaan. Laittaa vaikka kalenteriin merkintä, että tässä kohtaa otan aikaa itselleni, Puurunen pohtii.

– Kannattaa myös verkostoitua oman alan yrittäjien kanssa. Töitä voi välillä ohjata kaverille ja jutella kollegojen kanssa, ettei jää omaan puseroon hautomaan.

Huhtikuussa 2019 Jenni Rutonen kirjoitti uupumuksestaan yhteisöpalvelu Linkedinissä. Otsikko oli ”Kuilun reunalta”. Rutonen kertoi lopettaneensa ilta- ja viikonlopputyöt kokonaan ja voivansa paremmin.

Myönteistä palautetta tuli paljon.

– En tajunnut aikaisemmin, miten iso juttu on puhua tästä ja miten monelle siitä on apua. Tuntuu, että uupumus on asia, josta moni yrittäjä vaikenee. Pelätään puhua omista heikkouksista.

Kesäkuun alussa Rutonen huomasi taas itsessään uupumuksen merkkejä. Takana oli kiireinen kevätsesonki.

Rutonen päätti unohtaa työt hetkeksi.

Hän pakkasi telttansa ja lähti kolmeksi päiväksi festareille.