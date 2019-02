Jonain päivänä poliisi tulee ja häätää prostituutioon pakotetun Itohan Okundayen, 28, Suomesta – "Älkää lähtekö Eurooppaan", hän neuvoo kotimaansa naisia

Itohan Okundayen, 28, toiveet tuntuvat keskivertosuomalaisen näkökulmasta liikuttavan pieniltä.

– Haluaisin elää ihan tavallista elämää. Tahtoisin opiskella itselleni ammatin ja käydä töissä. Haluaisin, että poikani saisi turvallisen ja hyvän lapsuuden, jollaista minulla itselläni ei ollut, Okundaye sanoo.

Tällä hetkellä haaveiden toteutuminen ei tunnu todennäköiseltä. Viisi vuotta Suomessa asunut Okundaye sai kolme viikkoa sitten käännytyspäätöksen. Minä tahansa päivänä poliisi voi saattaa Okundayen ja hänen poikansa lentokoneeseen kohti tuntematonta tulevaisuutta.

Okundayen tie on ollut samanlainen kuin tuhansilla muilla nuorilla nigerialaisilla. Oma maa ei anna mahdollisuuksia hyvään elämään. Haaveissa siintää Eurooppa, paremman tulevaisuuden maanosa.

Okundayea, kuten monta muutakin Afrikasta saapuvaa nuorta naista, Euroopassa odotti vain parittaja, pakkoprostituutio ja väkivalta.

Lääkärin ammatti oli Okundayen haave, kun hän oli lapsi. Se oli tosin kaukana moniavioisen perheen arjesta puolentoista miljoonan asukkaan Benin Cityssä Nigerian eteläosissa.

Okundayen isällä oli kuusi vaimoa, joista Okundayen äiti oli viides. Lapsia oli paljon, eikä koulunkäynti ollut helppoa. Jo pienestä Odundaye joutui auttamaan äitiään pyykkärinä, jotta perhe saataisiin elätettyä.

– Kuulin jatkuvasti aikuisten riitelyä. Aina ei ollut edes ruokaa, ja jouduimme lähtemään kouluun tyhjin mahoin.

Yläasteiässä Okundaye lopulta tajusi, että haaveet eivät koskaan toteutuisi. Hänestä ei koskaan tulisi lääkäriä, eikä hän edes pystyisi käymään koulua loppuun.

Oli sentään vielä yksi ajatus. Maanosa, josta kerrottiin pelkkää hyvää.

– Eurooppa oli minulle kuin Jumala. Katselimme lentokoneita ja mietimme, että siellä elämä muuttuisi täydellisesti.

Eurooppaan pyrkii joka vuosi tuhansia nigerialaisia, joista suurin osa on erilaisin lupauksin huijattuja nuoria naisia. Heidän todellista määräänsä ei tiedä kukaan.

Luotettavimmat ja tuoreimmat luvut ovat vuodelta 2016, jolloin Italian ulkoministeriön mukaan maahan saapui meriteitse yhteensä noin 14 000 nigerialaista naista ja yksin matkustavaa alaikäistä.

Tämäkään luku ei kerro koko totuutta. Osa nigerialaisista saapuu muita reittejä kuin meriteitse. Osa menee Italian sijasta Espanjaan ja Kreikkaan, vaikka Italia onkin nigerialaistaustaisten naisten suurin seksiin liittyvän ihmiskaupan keskus.

Joidenkin arvioiden mukaan Euroopassa on satatuhatta naista ja tyttöä, jotka ovat joutuneet seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi. Varmuutta ilmiön laajuudesta ei ole kenelläkään.

Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n mukaan noin 80 prosenttia kaikista meriteitse Italiaan tulleista nigerialaisnaisista on ihmiskaupan uhreja. Yli 90 prosenttia heistä tulee Edon osavaltiosta, jonka pääkaupunki on Okundayen entinen kotikaupunki Benin City.

Suomen yhdenvertaisuusvaltuutettu on arvioinut, että juuri nigerialaiset naiset ovat Euroopassa suurin maanosan ulkopuolelta tullut yksittäinen ihmiskaupan uhriryhmä. Kyseessä on siis erittäin laaja ja moneen Euroopan maahan ulottuva ilmiö.

Se oli kuin lottovoitto olisi osunut kohdalle. Okundaye oli vain 15-vuotias, kun kaukainen sukulaisnainen ehdotti hänelle matkaa Italiaan.

– En miettinyt päätöstä pitkään. Sehän oli suuri mahdollisuus! Okundaye sanoo.

Kovin monelle Okundaye ei matkasta kertonut. Hänen äitinsä tiesi, isä ei.

Okundaye saapui Italiaan huhtikuussa 2006. Etelä-Euroopan kevät ei keventänyt shokkia, joka oli edessä.

Luvattua työpaikkaa ei ollut. Puheet siivous- ja kodinhoitotöistä olivat olleet pelkkää valetta. Sen sijaan Okundayelle esitettiin 40 000 euron lasku matkasta Eurooppaan.

Sen kuittaamiseen oli vain yksi keino: katuprostituutio.

Velka ja pelko toistuvat nigerialaisnaisten kertomuksissa. Miltei kaikkien ihmiskaupan uhriksi Euroopassa joutuneiden nigerialaisten tarina on tässä suhteessa identtinen.

Suomen Maahanmuuttoviraston nigerialaisnaisten ihmiskauppaa käsittelevän raportin mukaan käytännön työn uhrien värväämisessä ja pakottamisessa hoitavat madamet, jotka usein ovat hieman vanhempia nigerialaisia naisia, monesti itsekin entisiä ihmiskaupan uhreja.

Uhreiksi värvättävät ovat tavallisimmin alle 20-vuotiaita tyttöjä. Naiskauppa Edon osavaltiosta Eurooppaan on jatkunut jo noin 30 vuotta, joten ainakin osa naisista tietää jo lähtiessään, että kauniilla lupauksilla kuorrutettu työ on todellisuudessa prostituutiota. Nuorilla naisilla ja tytöillä ei kuitenkaan ole mitään todellista käsitystä niistä olosuhteista, joihin he joutuvat.

Maahanmuuttoviraston raportin mukaan totuuden paljastuessa naiset ja tytöt pakotetaan usein pelottavan uskonnollisen rituaalin avulla lupaamaan, etteivät paljasta kenellekään ihmiskauppiasta eivätkä sitä, että tämä vaatii heiltä rahaa.

Suomen yhdenvertaisuusvaltuutetun ihmiskauppamuistion mukaan 40 000 euroa on nigerialaisnaisten kertomuksissa usein toistuva velkasumma. Lisäksi monia on peloteltu uhkaamalla väkivallalla heidän perheenjäseniään.

Okundaye oli 16-vuotias, kun hän saapui Italiaan. Monelle hänen tutulleen kävi huonosti.

– Jos tulit raskaaksi, et voinut mennä sairaalaan. Meille annettiin lääkkeitä, joilla asia piti hoitaa. Jotkut menettivät niiden vuoksi lopullisesti kykynsä saada lapsia. Jotkut kuolivat, Okundaye kertoo.

Vaarana olivat myös sairaudet ja hiv-tartunta. Väkivalta oli arkea.

– Eräs tyttö, joka oli myös kotoisin omasta osavaltiostani, tapettiin kadulle. Hän halusi lähteä kotiin, mutta madame pakotti hänet tienaamaan rahaa. Hänet puukotettiin hengiltä. Elimme kaikki koko ajan kuolemanvaarassa.

Ikänsä turvallisessa yhteiskunnassa elänyt suomalainen voi ihmetellä, miksi naiset eivät menneet puhumaan poliisille. Okundayea ajatus hymähdyttää. Ilman laillisia papereita maassa olleet naiset olivat täysin ihmiskauppiaiden armoilla.

– Jos emme lähteneet kadulle, meillä ei ollut rahaa asumiseen eikä ruokaan. Ei sellaisesta elämästä pääse irti ilman ulkopuolista apua.

Velan maksu ihmiskauppiaille kesti viisi vuotta. Kun Okundaye oli maksanut 40 000 euroa, se ei riittänytkään: häneltä vaadittiin vielä viisituhatta lisää.

Kun niin sanottu velka oli kuitattu, Okundayella oli edes pienet mahdollisuudet tehdä omia valintoja. Radikaalin muutoksen sai aikaan lopulta raskaus.

– Silloin ymmärsin, että enää en voi palata kadulle. Minun on pakko lopettaa lapseni vuoksi. Tiesin, että se olisi vaikeaa, mutta minun oli pakko.

Italiassa mahdollisuuksia uuden elämän rakentamiseen ei ollut. Ihmiskauppiaat olivat liian lähellä, eikä tukea ollut saatavilla. Jostakin Okundayen mieleen nousi Suomi, josta hän oli kuullut vain hyvää. Korkeatasoinen, maksuton koulutus kaikille lapsille, turvalliset kadut.

Alkuvuodesta 2014 Okundaye saapui Suomeen yksin. Hän ei tuntenut täältä ketään. Light-poika syntyi Helsingissä saman vuoden keväänä.

Viisi vuotta on nyt kulunut Suomessa – kenties aivan turhaan. Okundaye sijoitettiin Kristiinankaupungin vastaanottokeskukseen, vaikka hän olisi mieluummin asunut Helsingissä, jossa englannin kielellä on helpompi tulla toimeen.

Oleskelulupatilanteen väliaikaisuus on estänyt suunnittelemasta elämää pitemmälle. Nyt odotuskin on ohi. Kielteinen turvapaikkapäätös ja käännytys merkitsevät sitä, että Okundaye saatetaan lähettää kohti Italiaa milloin vain.

– Päätös tuli minulle täytenä yllätyksenä. Uskoin, että saisin jäädä Suomeen. En ollenkaan odottanut tätä, Okundaye sanoo selvästi järkyttyneenä.

Suomen viranomaiset eivät kiistä sitä, että Okundaye on ollut ihmiskaupan uhri. Hänet on otettu mukaan Suomen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään.

Käännytyspäätös perustuu siihen, että Okundayen ei katsota olevan ulkomaalaislain edellyttämässä ”erityisen haavoittuvassa asemassa”, eikä hänen ihmiskauppatapauksestaan ole Suomessa meneillään esitutkintaa.

Tulevaisuus on pimeän peitossa. Okundaye puistelee päätään, kun häneltä kysyy, mitä seuraavaksi.

– Pakkaan nyt tavaroitani. Minne menemme Italiassa ja mitä teemme siellä, en tiedä. En tiedä ollenkaan.

Sen Okundaye tietää, mitä hän olisi tehnyt toisin, jos menneisyyttä voisi muuttaa.

– En olisi koskaan lähtenyt Eurooppaan. Haluaisin kertoa tämän nyt myös nuorille ihmisille Nigeriassa. Älkää lähtekö, Okundaye sanoo.

Tämä onkin yksi niitä haaveita, joita Okundayella vielä on: estää muiden nuorten ihmisten joutuminen ihmiskaupan uhriksi.

– Jos sinä valkoisena suomalaisena menet sanomaan heille, että älkää tulko Eurooppaan, he eivät usko. Euroopasta uskotaan niin paljon hyvää, että he pitävät sinua valehtelijana. Tarvitaan niitä, jotka ovat itse kokeneet asian. Silloin he voivat ehkä uskoa.

Pelkkä tietokaan ei riitä. Nigerialaisille nuorille on luotava mahdollisuuksia opiskeluun ja elämän rakentamiseen omassa maassaan. Muuten Euroopan petollinen vetovoima ei lakkaa, Okundaye uskoo.

Okundaye on ollut poikkeuksellisen peloton uhri. FinnWID – naiset kehitystyössä -järjestö perusti hänen aloitteestaan Toisenlaisia tarinoita -kampanjan, jonka tarkoitus on lisätä suomalaisten tietoisuutta ihmiskaupasta. Okundaye on antanut sille kasvonsa.

Monet uhrit häpeävät kokemaansa, eivätkä halua puhua siitä julkisesti. Okundaye on puhunut kokemuksistaan muun muassa kouluissa ja kirkoissa.

– Kun tein päätöksen tulla julki, ei kertominen oikeastaan ollut vaikeaa. Rohkaistuin itsekin, kun kerroin elämästäni julkisesti. Siitä on tullut vahvuuteni, Okundaye sanoo.