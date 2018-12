Juice-kirjailija Antti Heikkinen haluaisi juoda Jeesuksen kanssa viinit ja kysyä, miten hommat oikein menivät

Kirjailija Antti Heikkisen, 33, kirjoittamaan elämäkertaan perustuva Juice-elokuva tuli teattereihin tällä viikolla. Nilsiässä asuvan Heikkisen esikoisromaani Pihkatappi (2014) palkittiin aikanaan Savonia-palkinnolla ja Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnoilla. Hänen uusin romaaninsa on syksyllä ilmestynyt veijaritarina Kehveli. Heikkinen oli myös käsikirjoittamassa Markku Pölösen tuoretta elokuvaa Oma maa, ja lokakuussa sai ensi-iltansa hänen ohjaamansa Sänky-näytelmä.

Moni muistaa sinut Juice Leskisen elämäkerrasta. Mikä on vaikeinta, kun kirjoittaa toisen elämästä?

– Luottamuksen saavuttaminen, jos kirjoittaa elävistä ihmisistä. Sama se toki on, kun tekee auktorisoitua elämäkertaa edesmenneistä ihmisistä. Silloin kohteesta kertovien ihmisten luottamus pitää saavuttaa, jotta heidät saa avautumaan.

Olet viidessä vuodessa kirjoittanut seitsemän kirjaa, näytellyt, käsikirjoittanut ja ohjannut. Mistä luovuutesi kumpuaa?

– Se on työtä muiden töiden joukossa. Pitää olla onnellinen, että on töitä, ja kiitollinen siitä, että näillä töillä voi elättää itsensä Nilsiässä. Kun saa tehdä työkseen jotakin, mikä aiemmin oli harrastus, mielellään sitä tekee.

Mikä on veikein Savon murteen sana?

– Varmarihousut. Savo on rikas murre.

Sinulla oli läheinen suhde mummoosi. Mikä oli tärkein asia, jonka opit häneltä?

– Menneen eli historian ymmärtäminen. Mummoni ei sitä suoraan opettanut, mutta hänen kauttaan olen sen oppinut. On sellainen sanonta kuin ”joka ei vanhaa tunne, ei uutta ymmärrä”. Minusta se on suuri viisaus. Siinä on onnellisuuttakin: Loppujen lopuksi ei voi kokea mitään, mitä joku toinen ei olisi jo joskus kokenut. Historia kiertää kehää, ja asioista, joista nyt vouhkataan, on puhuttu aiemminkin. Ihmisellä vain on lyhyt muisti. Mummoni, joka oli syntynyt vuonna 1922, kertoi minulle 1800-luvun nälkävuosista. Minullakin on siis toisen käden tietoa pienoisjääkaudesta, joten ihmetyttää, miten ilmastonmuutokseen ei ole havahduttu.

Mitä sinulla on aina jääkaapissasi?

– Silliä.

Sinua pidetään suomalaisen maaseutuelämän kuvaajana. Mikä maaseudulla on parasta?

– Parasta ovat ihmiset ja maisemat. Ja maaseudulla kuuluu rikasta kieltä, menipä mihin kolkkaan maata tahansa. Murteet ovat säilyneet paremmin kuin isoissa kaupungeissa.

Jos saisit valita kenet tahansa, kenen elämäkerran tekisit?

– Jeesus olisi aika mielenkiintoinen. Voisimme juoda viinit, dipata leipää ja jutella, miten ne hommat oikein menivät. Jeesus olisi jännittävä hahmo.

Kirjoittaja vai näyttelijä?

– Toivottavasti ei tarvitse ikinä valita, mutta jos on pakko, niin kirjoittaja. Pystyn olemaan tekemättä teatteria, mutta jos olen pitkään kirjoittamatta, alkaa päässä kuplia. Kirjoittamiseen minulla on suurempi kiima.

Mikä on elämän tarkoitus?

– Luulen, että se on selvittää, mikä on elämän tarkoitus kunkin omalla kohdalla.

Kahvi, tee, olut vai viini?

– Kahvia ensisijaisesti, toisena olutta.

Kuka suomalaisista Antti Heikkisistä on suosikkisi?

– Niistä, jotka tunnen, suosikkini on jyväskyläläislähtöinen näyttelijä Antti Tuomas Heikkinen, jolla on upea nousujohteinen ura. (Antti Tuomas Heikkinen näyttelee Juice-elokuvassa Mikko Alataloa.) Arvostan kaimaani taiteilijana ja ihmisenä. Hän käyttää nimeä Antti Tuomas sekaannusten välttämiseksi. Kovin usein minut on kirjoitettu lehtijutuissa Antti Heikkiläksi, ja se ärsyttää. Luulisi, että toimittajan tehtävä olisi edes varmistaa, että nimi on oikein.