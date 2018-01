Jyväskyläläinen Amanda Ahola on meditoiva ihmisbarbie – "Tajuan olevani sairas"

Loppuvuodesta julkisuuteen tullut jyväskyläläinen Amanda Ahola, 21, on tähän asti tunnettu lähinnä kauneusleikkauksistaan ja rohkeista kuvistaan, joissa hän haluaa näyttää barbielta. Julkisuuskuvan vuoksi Aholaan liitetään monenlaisia stereotypioita.

– En jaksa yleensä edes alkaa oikoa ennakkoluuloja, koska kaikki pitäisi selittää niin pitkästi.

Hänelle on tehty 20 000 eurolla kauneusleikkauksia, joista viimeisimpään hän meinasi kuolla. Itsetutkiskelun ja meditaation avulla Ahola on vähitellen alkanut ymmärtää kärsivänsä dysmorfisesta ruumiinkuvan häiriöstä. Siitä kärsivä henkilö on vakuuttunut oman ulkonäkönsä epämuotoisuudesta, viallisuudesta tai rumuudesta.

– En ole niin sairas, ettenkö tajuaisi olevani sairas.

Onnea etsimässä

Ahola on innostunut nyt myös meditaatiosta. Hän on katsonut aiheesta Youtube-videoita ja tehnyt mindfulness-harjoituksia.

– Pyrin keskittämään kaiken energiani omaan elämääni ja positiivisiin asioihin.

Ahola on suunnitellut, että paljastavien kuvien lisäksi hän voisi alkaa jakaa sosiaalisessa mediassa myös pohdiskelevaa sisältöä.

– Olisi ihanaa, jos voisin auttaa ajatuksillani edes yhtä ihmistä. Itse olen löytänyt onnen ilman täydellistä ulkomuotoa.

Kauneusleikkauksia hän ei kuitenkaan aio lopettaa.

– Seuraavaksi aion leikkauttaa pakarat.