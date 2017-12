Kas tässä: A.W. Yrjänä kertoo vitsin

Muusikko Aki Yrjänä eli A. W. Yrjänä, 50, tunnetaan erityisesti CMX-yhteen sanoittajana, laulajana ja basistina. Häneltä on myös ilmestynyt useita runokokoelmia, ja esikoisromaani Joonaan­mäen valaat ilmestyi lokakuussa.

Yrjänän sanoituksia pidetään usein vaikeatulkintaisina. Hänen mukaansa se johtuu tavasta, jolla hän suhtautuu kirjoittamiseen.

– Löysin tyylini 17–18-vuotiaana, ja minulla on melko armoton lähestymistapa itseäni ja kuulijaa kohtaa. Onko jossain sellainen sääntö, että taiteellisen tekeleen pitää olla helppo, Yrjänä kysyy.

– Ei vatsalihasten simulointilaite mitään treeniä ole, sama se on aivojen kanssa. Tavallinen tapa tehdä lauluja on lähteä arjen tilanteesta, josta tehdään kielikuva jollekin isommalle. Minua on kiinnostanut lähteä liikkeelle symbolisesta. Jos symbolinen ajattelu ei ole tuttua, tekstini voivat vaikuttaa oudoilta, varsinkin kun ne tulevat lauluformaatissa.

Yrjänä ei päästä itseään helpolla myöskään romaanin kirjoittamisessa. Hänen esikoisromaaninsa vaati kolmen vuoden prosessin ja kuusi kirjoituskierrosta.

– Opin muun muassa sen, että romaanin kirjoittaminen on kamalaa hommaa. Ei kannata ryhtyä – ja haaveilen jo seuraavan kirjoittamisesta.

Osin vaikeaselkoisten tekstien johdosta Yrjänää pidetään joissain rock-piireissä tosikkona. Miehen huumorintajua on siis syytä testata: kerro basistivitsi.

– Basisti käveli Corona-baarin ohi. Se loppuu siihen.