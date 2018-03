Kaukaloiden kovanaaman esikuva on oma äiti – isäänsä ei tavannut lähes 30 vuoteen

Jääkiekkoilija Siim Liivik, 30, on kamppailijaksi ja kulttipelaajaksi kuvailtu keskushyökkääjä, joka on pelannut yli 450 liigaottelua. Hän on ollut voittamassa yhtä Suomen-mestaruutta ja yhtä hopeaa, mutta Liivikin henkilökohtaisia tilastoja komistavat enemmän jäähyminuutit kuin tehopisteet. Mediassa häntä on haukuttu muun muassa ”rotaksi” ja ”Liigan likaisimmaksi pelaajaksi”.

Liivik tunnetaan myös räppinimellään Märkä-Simo. Vuonna 2011 hän oli mukana rapduo Jaren & VilleGallen (nykyisin JVG) listaykköseksi nousseella Häissä-kappaleella. Hitti oli myös JVG:n vuoden 2013 kappale Voitolla yöhön, jossa Liivik räppää. Kiekkoilija esiintyy yhä välillä JVG:n keikoilla.

Liivik pelasi kuluneen talven kouvolalaisessa KooKoossa, jonka kausi päättyi kaksi viikkoa sitten Liigan runkosarjan toiseksi viimeiseen sijaan.

Liivik syntyi Viron sosialistisessa neuvostotasavallassa, siis Neuvostoliitossa, helmikuussa 1988. Muutama kuukausi pojan syntymän jälkeen hänen isänsä lähti armeijaan, eikä enää palannut Siimin tai hänen 20-vuotiaan äitinsä Katrinin elämään.

Liivik oli neljävuotias, kun perhe muutti Suomeen. He aloittivat elämän tyhjästä: koti perustettiin Vantaan Korsoon.

Esikuvikseen Liivik nimeää Nobelin rauhanpalkinnon saaneen Nelson Mandelan, nyrkkeilijä Muhammad Alin ja oman äitinsä.

– Äiti on luonut ajatusmallin, että mikään ei ole mahdotonta, jos kovasti tekee töitä. Hän on antanut minun toteuttaa unelmiani. Jääkiekko on mahdollistanut sen, että olen voinut auttaa äitini takaisin.

Liivik kertoo äidilleen myös vaikeista asioita. Läheiset välit ovat joskus aiheuttaneet närää kiekkoilijan tyttöystävissä.

– Kerron siitäkin äidille, sillä hän tajuaa niitä juttuja naisen näkökulmasta.

Katrin-äidin koti Helsingin keskustassa on ollut Liivikin tukikohta viime vuosina, kun oma osoite on vaihdellut. Nyt Liivik on hankkinut asunnon samasta talosta.

Ikä on tuonut Liivikille tarpeen selvittää juuriaan. Siksi hän tapasi pari vuotta sitten isänsä, jota ei ollut nähnyt lähes kolmeenkymmeneen vuoteen.

– En ole katkera, vaikka jossakin vaiheessa kaipasinkin isän mallia. Aikuisena tajuan, että ihmissuhteet menevät niin kuin ne menevät, Liivik sanoo.

– Oli hämmentävä nähdä, miten paljon meillä on samoja piirteitä ja eleitä.