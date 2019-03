Kaupan myyjä paljastaa: Pakenemme tietynlaisilta asiakkailta varastotiloihin, jos vain ehdimme pelastaa itsemme

Seksuaalinen häirintä on vähittäiskaupan alalla vähintään viikoittaista. Miesasiakkaat tuppautuvat liian lähelle, tuijottavat, iskevät silmää tai puhuvat rinnoilleni. Tekisi mieli sanoa, että hei, minulla on silmätkin täällä puoli metriä ylempänä.

Tähänastisista pahin oli vanha setä, joka osti banaaneja ja halusi kertoa minulle, mihin ne voisi tunkea. Sellaisessa tilanteessa pitää vain yrittää koota ammattitaito ja pysyä asiallisena.

Nämä miehet ovat yleensä sellaisia keski-iän ylittäneitä setämiehiä, vähän peräkammarinpoikia. Jos heidän kanssaan osaa ja uskaltaa pitää puolensa, he jättävät rauhaan mutta etsivät toisen uhrin. Vaatii rohkeutta sanoa maksavalle asiakkaalle, että nyt riittää. Moni on liian kiltti. Meille on kyllä sanottu, että tarvittaessa pitää soittaa vartijat.

Tunnemme pahimmat ahdistelijat jo ulkonäöstä. Kun sellainen tulee kauppaan, jokainen pelastaa itsensä jos voi. Kaikki, jotka ehtivät, pyrkivät varastotiloihin tauolle.

Myös kaikesta valittavia tai erityisen epäsiistejä asiakkaita mennään usein karkuun. Kokeneet myyjät osaavat varoa.

Meillä käy asiakkaita, jotka haisevat. Eivät vain vähän pahalta vaan aivan kuolemalta. Mietin usein, eivätkö he itse tajua haisevansa.

Joskus tällainen asiakas ostaa tekstiilin ja sitten haluaakin palauttaa sen. Palautettava vaate voi haista aivan ulosteelta, mutta emme me voi sanoa sitä asiakkaalle. Palautus pitää vain ottaa vastaan ja panna vaate sitten suoraan roskiin. Ei sitä voi enää myydä uudelleen.

Jotkut asiakkaat eivät millään tajua myöskään sitä, että tuotteessa on ostorajoitus, esimerkiksi kaksi pakettia kahvia taloutta kohti.

Meille väitetään, että rajoitusta ei lukenut missään, vaikka lappuun ei varmasti voisi sen selvemmin kirjoittaa, että vain kaksi pakettia! Tai sitten selitellään, että toinen satsi tulee naapurille, tutulle tai kumminkaimalle.

Joudumme sitten kantamaan kassalta ylimääräisiä kahvipaketteja pois, kun kassaohjelma ei anna saman asiakkaan ostaa enempää. Emme me pysty sitä ohjelmaa ohittamaan, mutta asiakashan ei sitä hyväksy.

Puhumme asiakkaista keskenämme ja tunnemme vakituiset asiakkaat näöltä. Monille meillä on jopa lempinimet.

Puhumme myös kohteliaista ja mukavista asiakkaista, mutta tietysti eniten näistä ikävistä ja hankalista. Lempinimillä voi varoittaa kollegaa, että Ryysyrämä tai Pullaukko tuli kauppaan.

Kahvi ja jauheliha ovat asioita, jotka kuumentavat suomalaisten tunteita. Jos tarjouskahvi loppuu, syntyy hirveä huuto. Korvaava tuote ei käy, vaikka se olisi parempi kuin alkuperäinen.

Jos lihatalo ei pysty toimittamaan riittävästi jauhelihaa, sitä on turha yrittää selittää asiakkaalle. Ei, myyjänä se on minun vikani.

Tarjoustuotteita tilataan edelliskertaisen menekin perusteella, mutta joskus niitä meneekin enemmän. Emme me mitään selvänäkijöitä ole.

Kaikki on aina meidän myyjien syytä. Saamme kuulla olevamme idiootteja, imbesillejä, ääliöitä, äpäriä. Kun tämä on naisenemmistöinen ala, meitä tietysti myös tytötellään ja huoritellaan.

Pahinta on, ettei voi sanoa vastaan eikä tilanteesta voi oikein lähteä poiskaan. On pakko vain kuunnella. Haukkujen jälkeen on monesti pakko mennä taka-alalle vähäksi aikaa puhaltelemaan.

Palstalla eri alojen ammattilaiset kertovat asioista, joista ei voi puhua omalla nimellä.