Kirjailija Heikki Turunen arvelee tulleensa "vähän hulluksi" Helsingissä – uudessa runokirjassa on mukana nuoruusvuosien runoja, joita Turunen ei aina itsekään ymmärrä

Pohjoiskarjalaiselta kirjailijalta Heikki Turuselta, 73, ilmestyy pian Hehkuva sydän -niminen kokoelma runoja vuosilta 1961—2018.

Mitä kuuluu?

– Odottelen runokokoelman ilmestymistä. Viime viikolla sain luettua korjausvedoksen, nyt kirja on lähtenyt painoon. Se ilmestyy noin kuukauden sisään.

Missä tilanteessa sinusta tulee ulos runoja?

– Aloitin kirjoittamisen runoista. Istuin kannonnokassa metsässä poikana ja kirjoitin runoja. Velipojat nauroivat, että hulluhan tuo on, kun tuollaisia tekstinpätkiä tekee paperin reunaan. Olen kirjoittanut runoja aina, ne ovat minulle varaventtiili: kaikki ne tunnot, joita ihmiselle tulee, ei niitä voi purkaa proosaan. Kolme kirjoittamaani runokokoelmaa tuli muuten 1960-luvun lopulla kustantajalta takaisin sellaisella palautteella, että yliampuvaa, fraaseja ja kliseitä vilisevää tekstiä.

Tunnistatko vielä vanhojen runojesi nuoren miehen?

– Ajoittain en ihan pääse selville kaikista ajatuskuluista. 1960-luvun lopulla tottelin saamiani neuvoja ja ryhdyin modernistiksi, kirjoitin loppusoinnuttomia ja yltiömodernistisia runoja. Niitä en ihan ymmärrä.

Olet kirjoittanut siitä ajanjaksosta, jolloin maaseutu tyhjeni ja suomalaiset kaupungistuivat. Mihin asentoon maailma on nyt pyörähtänyt?

– Ääripisteeseen! Äskettäin katsoin televisiosta raportin, jonka mukaan metropolien hengitysilman saasteet ja savusumut tappavat ihmisiä. Onko kaikkien jumalauta pakko ängetä niihin kaupunkeihin, ja onko tämä enää mitään kehitystä?

Harmittaako koskaan, ettet jäänyt Helsinkiin?

– Ei totisesti harmita. Asuin siellä ja olin tehtaassakin töissä, ja vähän ehkä tulin hulluksi siellä. Vaikka 1960-luvulla siellä oli aika iisiä, niin oli tunne, etten mie tätä kestä, hiljaisten metsien poika. Onneksi pääsin pois.

Kirjoittaminen on kovaa työtä, mutta sinä olet kirjoittanut yli kolmekymmentä kirjaa. Miten se onnistuu?

– Kyllä halkojen tekeminen ja tukkimetsässä oleminen on paljon raskaampaa, mutta pahimmillaan kirjoittaminen on tuskaa. Minä olen ikäni kirjoittanut yöllä. Herään aamuyöstä, siinä yhden aikaan vaikka, ja olen sellaisessa euforisessa kirkastuksen tilassa, transsissa melkein, hurmiossa, kun kirjoitan. Sillä tavalla tulleesta tekstistä suuri osa on paskaa, joka ajan mittaan siilautuu käyttökelpoiseksi. Mutta kun päivä tulee ja on tyhjä pää, niin silloin alkavat ne vaikeudet.

Vaativatko pitkät hiuksesi jatkuvaa hoitamista?

– En mie niitä hoida! Pesen tietysti ja kampaan, kun alkaa silmille lupsahdella. Mutta en hoivaa, kasvavat kuin rikkaruohot.

Miten saat pääsi hiljenemään?

– Nuorempana ryyppäämällä. Se oli kauheaa aikaa. Olin tunnettu häirikkö, kusipää suoraan sanottuna. Mutta kun havahduin, että kirjoittaminen on tärkeintä, niin se jäi. Nyt teen metsätöitä, fyysistä työtä, pidän naapurit polttopuissa. Tykkään olla metsässä, puhun puille ja ne puhuvat minulle. Puut ovat ainoita ymmärtäjiäni.

Onko lukemisen aika jo ohi?

– Ei se ohi ole. En usko, että kirjat koskaan kokonaan katoavat, mutta pelottavasti on lukeminen vähentynyt, erityisesti nuorten miesten lukeminen. Lukemisen vähentyminen näkyy minullakin budjetissa.

Mikä on Suomen kaunein urbaani maisema?

– Kustantajan syyskauden avajaiset olivat Helsingin edustalla Klippanilla. Sieltä minä katsoin sitä empirekeskustaa, tornimaisia rakennuksia ja kaupungin silhuettia ja ajattelin, että onko tämä meidän pääkaupunki tosiaan näin hieno. Se henkii vanhaa historiaa ja kulttuuria. Vaikka kyllä se kelpaa hienoksi Joensuukin, pohjolan Budapest.

Onko tullut mieleen lopettaa kirjoittaminen?

– Ei, ei. En minä osaa olla kirjoittamatta. Jos pää jossain vaiheessa pimenee, niin varmaan jatkan vanhan liikkeen vauhdilla, mekaanisesti.