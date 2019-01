Kirjallisuuspalkinnoilla ei makseta asuntolainaa, sanoo Sunnuntaisuomalaisen uusi kolumnisti Anja Snellman

Kirjailija Anja Snellman (ent. Kauranen), 64, tunnetaan romaaniensa lisäksi muun muassa haastatteluohjelmistaan. Nykyisin hän on myös yleis- ja seksuaaliterapeutti. Snellman aloittaa tänään Sunnuntaisuomalaisen kolumnistina.

Miltä tuntuu, että esikoiskirjasi ”Sonja O. kävi täällä” on yhä kulttikirjan maineessa?

– Tuntuu mukavalta, kun vuonna 1981 ilmestynyt esikoisromaanini on elossa. Saan siitä edelleen koululaisilta paljon palautetta, ja monet lukijat kommentoivat sitä eri yhteyksissä. Sonjaa ovat lukeneet jo monet sukupolvet. Se kertoo siitä, että naisten vahvoja tarinoita ja myös kielellistä ilottelua tarvitaan.

Olet kirjoittanut 25 romaania. Minkä kirjoitusprosessi on jäänyt erityisesti mieleesi?

– Olen julkaissut myös kolme runokokoelmaa. Monien teosteni prosessit ovat jääneet mieleeni, jotkin eritoten niihin liittyneen taustatyön vuoksi. Pelon maantiedettä varten olin Helena Rannan ohjauksessa oikeuslääketieteen laitoksella, Safari Clubia varten työskentelin Korkeasaaressa villieläinlääkärin apurina. Ihon aika, Syysprinssi ja Pääoma ovat henkilökohtaisia romaaneja, ja sen vuoksi erityisiä prosesseja.

Merkittävin kirjoittamiseesi liittyvä oivallus?

– Joskus kirjoittamisesta pidättäytyminen on tärkeämpää kuin kirjoittaminen.

Kumpi lämmittää mieltäsi enemmän: palkinnot vai myyntitilastot?

– Palkintoja en ole esikoisromaanini jälkeen saanut, mutta olen saanut kolme kunniamitalia ja yhden pystin. Nekin lämmittävät mieltä, mutta niillä ei makseta asuntolainaa. Siksi olisi tärkeää, että kirjoja ostettaisiin. Emme me kirjailijat pärjää muuten. Onneksi on yös apurahoitus ja kirjastokorvaukset.

Kirjoitat osittain ulkomailla. Miksi?

– Joskus on hyvä saada välimatkaa ja totaalista kirjoitusrauhaa. Olen kirjoittanut eniten Kreikassa ja Intiassa. Molemmissa maissa muutun vähän erilaiseksi ja saan etäisyyttä arki-itseeni.

Pitäisikö jokaisen kokeilla terapiaa edes kerran elämässään?

– En sanoisi, että pitäisi. Terapia on oma valinta, ja sellaisena siitä saa eniten irti. Kerran eräs asiakkaani sanoi minulle, että jos olisi tiennyt, miten ihanaa ja myös jännittävää terapia on, hän olisi tullut jo ajat sitten.

Kuuluuko seksi sanomalehteen?

– Seksistä ja seksuaalisuudesta laajasti ottaen on hyvä käydä asiallista keskustelua myös mediassa. Seksuaaliterapeuttina näen, miten vaikkapa Me too -keskustelu on vaikuttanut rohkaisevasti asiakkaisiini.

Uskotko kohtaloon?

– En usko. Mutta kirjojeni henkilöt voivat ja saavat uskoa.

Mistä et aio kolumnoida Sunnuntaisuomalaisessa?

– On parempi, etten sano ”ei koskaan”.

Kuka on suosikkikirjailijasi?

– Jos vastaisin kirjallisuuden maisterina, antaisin pitkän litanian herkkukirjailijoita, tarinaniskijöitä ja klassikoita. Kirjailijana seulani on intiimi ja tiukka: on vain muutama sielunkumppani, joiden kirjojen pariin palaan yhä uudelleen ja uudelleen. Kirjallisuus on paitsi hienoja ja arvoituksellisia tarinoita myös aisteja huumaavaa sanataidetta. Monet sielunsiskoni ja -veljeni kirjallisuudessa ovat runoilijoita tai lyyrisiä prosaitseja, kuten Marguerite Duras, Michael Ondaatje ja Sylvia Plath.

Jos voisit muuttaa maailmasta yhden asian, mikä se olisi?

– Jos pitäisin paavina uudenvuodenpuheen, korostaisin kuuntelemisen merkitystä: toisten ihmisten kuuntelun siinä missä oman sisäisen äänenkin.