Kirjastoissa on tuhansia teoksia, joita ei koskaan lainata – nämä kirjat ovat jääneet hyllyruusuiksi

Neekerille kengät sille on annettu / vääriin jalkoihin / ja nauhat umpisolmittu yhteen / Se tuo kenguruhyppelyä / Frutti di Marea ja punaviiniä karahvissa.”

Näin aloittaa Jari Tervo satiirisen runonsa Neekerille kengät runokokoelmassa Kaistan taivasta (1988).

Kirjojen lainauksissa näkyy, että toiset teokset kestävät aikaa huonommin kuin toiset. Tervon runoteos löytyy Kuopion pääkirjaston hyllystä, mutta sitä ei ole lainattu kertaakaan ainakaan kolmeen ja puoleen vuoteen. Tuolta ajalta on tiedossa teosten lainaushistoria, sillä kirjasto päivitti tietojärjestelmänsä kesällä 2015.

Sunnuntaisuomalainen kysyi Kuopion, Jyväskylän, Joensuun ja Lahden pääkirjastoista, paljonko niiden hyllyissä on tieto- ja kaunokirjallisuutta, jota ei koskaan lainata.

Kirjastoissa tällaisia nimekkeitä sanotaan nollalainoiksi tai ”hyllyruusuiksi”. Selvisi, että hyllyruusuja on neljässä kirjastossa tuhansittain.

Pelkästään Kuopion pääkirjaston käyttökokoelmasta nollalainoja löytyi yhteensä noin 3 700 nimekettä. Yhteen hyllymetriin mahtuu keskimäärin 42 kirjaa, joten nollalainoja on liki 90 hyllymetriä.

– Onko se niin paljon, asiakas- ja kokoelmapäällikkö Minna Koistinen hämmästyy ja mittailee katseellaan hyllyriviä.

Nimekkeiden määrä sinänsä ei ole yllätys, sillä nollalainoja seurataan jatkuvasti, kun kirjasto huoltaa kokoelmiaan. 3 700 nimekettä on pari prosenttia tällä hetkellä pääkirjastossa lainattavissa olevista kirjoista.

– Se on ihan normaali määrä. Jos kirjat jäävät systemaattisesti lainaamatta, ne poistetaan, Koistinen kertoo.

Joskus auttaa, että kirja yksinkertaisesti siirretään paikkaan, josta se on helpompi löytää.

– Pokkaritornia siirrettiin kerran kaksikymmentä metriä tietokirjojen suuntaan, kun ajateltiin, että se on liian keskellä lattiaa. Kävi niin, että kirjat alkoivat jäädä hyllyyn. Siirrettiin takaisin, ja taas alkoi hylly tyhjetä.

Mutta on myös teoksia, jotka eivät löydä yleisöään, vaikka niitä yritettäisiin markkinoida esimerkiksi some-nostoin tai kirjavinkkauksin.

Osioanalyysi testien arvioinnissa. Bertin päiväkirjat -sarjakuva ruotsiksi. Mandoliinin työpiirustukset. Koistisen kokoama otanta kertoo, että nollalainoja on moneen lähtöön: vanhentuneita tietokirjoja, vieraskielistä kaunokirjallisuutta, runoutta.

Osa nollalainoista on aineistoa, joka on tullut kirjastoon pyytämättä tai velvollisuudesta. Esimerkiksi nopeasti vanhenevia tilastoaineistoja tulee kokoelmiin valtion kustantamana.

Kuopion kaupunginkirjasto oli vuoden 2017 loppuun asti yksi Suomen maakuntakirjastoista, kunnes ne lakkautettiin. Niille oli jaettu erilaisia velvoitteita kuten pohjoismaisen kirjallisuuden kerääminen.

Niinpä Kuopioon haalittiin kasapäin islanninkielisiä romaaneja ja runoteoksia, joita ei lainattu. Niitä on poistettu kokoelmista, mutta edelleen niitä kummittelee listoilla muutamia kymmeniä.

Tulokset ovat samansuuntaisia kaikissa neljässä kaupunginkirjastossa.

– Vieraskielinen kirjallisuus on yliedustettuna. Ehkä markkinointia pitäisi tehdä enemmän asiakkaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, pohtii palvelupäällikkö Hanna Martikainen Jyväskylästä.

– Erikoissanakirjojen kysyntä näyttää käytännössä loppuneen. Tieto löytynee nykyään muualta, sanoo informaatikko Kai Sormunen Joensuusta ja viittaa internetiin ja siihen, että sanasto muuttuu nopeammin kuin mihin painettu sanakirja ehtii reagoida.

– Omakustanteet ovat meillä tämän hetken suurin nollalaina. Niitä on nykyään helppo julkaista, mutta niiden markkinoiminen on vaikeaa ja kustannusjälki kirjavaa, sanoo informaatikko Riikka Junttila Lahdesta.

Sen sijaan suomenkielisellä kertomakirjallisuudella menee mukavasti: sen osuus esimerkiksi Kuopion nollalainoista on ”vain” 250 nimekettä. Tietokirjallisuudessa niitä on 2 000.

Kotimaista kaunokirjallisuutta hankitaan eniten, joten hyllyruusut siivotaan tehokkaasti pois tilaa viemästä.

Poistettavat teokset päätyvät valtion ylläpitämään Varastokirjastoon, kirjojen vanhainkotiin. Tai jos nimeke on jo Varastokirjaston kokoelmissa, se menee kirjamyyntiin tai viime kädessä paperinkeräykseen.

Nämä vaihtoehdot ovat edessä myös Kuopion nollalainoilla.

– Hyllyruusut eivät saa rehottaa yleisen kirjaston käyttökokoelmassa ja viedä tilaa rakennuksissa, joista maksetaan vuokraa, Koistinen sanoo.

Runous on harvoin tekijöilleen kultakaivos, ja nollalainoissakin näkyy, että se on valikoidun yleisön laji: Kuopiossa nollalainoissa on enemmän runoteoksia kuin suomenkielistä kertomakirjallisuutta, vaikka runoteosten kokonaismäärä on mitätön verrattuna kertomakirjallisuuteen.

Jari Tervon esimerkki kertoo, että runoissa edes nimekkyys ei takaa kysyntää. Tervo päättää runonsa:

”Keittiössä se liukastuu / pizzaan / ja halkaisee kallonsa vessanpönttöön / Kumahdus kuullaan mantereella ja se herättää / levottomuutta / Lauantai-ilta Lauttasaaren Casa Maressa alkaa.”