Kolumni: 1960-luvulla kuusikymppinen oli jo horisko

Hei, olen Antti, uusi kolumnistinne, 46-vuotias kirjailija. Olen kirjoittanut reilut parikymmentä romaania, ja muissakin kirjallisuuden lajeissa löytyy. Seuraan aktiivisesti eri medioita, yhteiskunnallista pöhinää ja urheiluviihteen käänteitä –

Ups.

Numerot kiepsahtivat väärinpäin! Saanko esitellä: olen Antti, 64-vuotias kirjailija. Olen kirjoittanut alun kolmattakymmentä romaania ja kolumnoinutkin urani varrella moniin lehtiin.

Politiikka, media ja urheilu kiinnostavat –

Oho.

Nimikin meni väärin! Otetaan uusiksi. Olen Anja, uusi kolumnistinne, 46-vuotias kirjailija ja toimittaja, kirjoittanut romaaneja, runoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Olen aktiivinen Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa –

Auts.

Nimen perässä se numero! Minä olen Anja, 64-vuotias kirjailija, julkaissut romaaneja, runoja ja tietokirjoja, tehnyt toimittajan töitä eri medioille, kahden tyttären äiti, maisteri ja terapeutti, Sörkan friidu ja feministi.

Käsi sydämelle, lukijani. Kuka näistä neljästä kiinnostaa? Antti, 46, Antti, 64, Anja, 46, vai Anja, 64?

Onko kolumnistin iällä ja sukupuolella merkitystä? Jos olet mies, sivuutatko helposti itseäsi vanhemman naisen pohdinnat? Entä pyritkö ymmärtämään itseäsi nuoremman naisen ajatukset?

Jos olet nainen, onko suhtautumisessasi eroa mitä tulee kirjoittajan sukupuoleen tai ikään? Pitääkö kirjoittajan sukupuoli ylipäätään tietää? Ja pitäisikö nimen perään aina liittää se numero?

"Will you still need me, will you still feed me, when I'm sixty-four", lauloi Paul McCartney vuonna 1967. Tuolloin

64-vuotiasta pidettiin jo horiskona, himmentyneenä kansalaisena.

Olin taannoin juhlissa, joissa tuota laulua laulettiin. Niin viisi–kuusikymppiset laulajat kuin päivänsankarikin olivat kaikki edelleen täysillä työelämässä, jotkut juuri vaihtaneet ammattia, toiset lähteneet vielä opiskelemaan uutta.

Minäkin palasin viisikymppisenä takaisin yliopistoon. Nyt olen kirjailijantyöni ohella työskennellyt terapeuttina jo vuosia ja erikoistunut hiljattain myös seksuaaliterapeutiksi.

Ratkaisuni on herättänyt uteliaisuutta. Monet ovat kertoneet itsekin rohkaistuneensa etsimään keski-ikäisenä uusia polkuja ja unelmia.

Me puhumme yhtäältä eläkeiän nostamisesta, toisaalta elämänikäisestä oppimisesta ja hiljaisen tiedon merkityksestä. Yhden ammatin ja uran elämä väistyy: tulevaisuus on monien polkujen ja moniosaajien. Mutta kuinka helposti väistyvät ikään liittyvät ennakkoluulot, suoranainen ikäsyrjintä?

Kolumnisti on kirjailija ja terapeutti.