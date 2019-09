Kolumni: Ajattelin, että naamani saa ihmiset voimaan pahoin

Kun lehdissä puhutaan aikuisiän aknesta, kuvassa joku silkkiposki yrittää puristaa näkymätöntä finniä nenänpielestään. Nenänpielestä vielä! Eihän kärsän varjoon ja katveeseen jäävää näppylää edes huomaa.

Toisessa kuvatyypissä eteerinen kaunotar lepäilee kurkkunaamio kasvoillaan. Jos mallilla olisi oikeasti akne, karisisi tuo monalisamainen hymy. Kurkkuviipaleiden paino aiheuttaisi pikemminkin tuskanhuutoja tulehdustaan tykyttävien paukamien päällä.

Tv-viihteessä on nykyään tarjolla rooleja jo muutamille muillekin kuin XS-kokoisille pitkäsäärisille kaunottarille – ainakin M-kokoon asti. Ihmisen koosta ja ihonväristä riippumatta yksi on kuitenkin varmaa: julkkisten kasvot ovat kuulaita ja raikkaita. Aknea sairastavan se saa luulemaan, että on ainoa finnien rienaama.

Kasvojeni iho heittäytyi hankalaksi pari vuotta sitten. Vuoden häpesin naamaani, jota peittivät peukalonpään kokoiset paukamat ja isot märkätaskut. Piilouduin paksun meikkivoiteen alle, ahdistuin uimahallissa ja lopulta kotonakin, kun jouduin paljastamaan todelliset kasvoni. Ajattelin, että naamani saa ihmiset voimaan pahoin.

Ihoon myös sattui. Jähmetyin, kun puolisoni lähestyi spontaanisti suudellakseen. Pussailu teki poskettoman kipeää, samoin ihon rasvaaminen, meikkaaminen ja pahoina päivinä jopa hymyileminen.

Vasta toinen kosmetologi kehotti menemään ihotautilääkärille. Isotretinoiini-kuuri on auttanut, mutta poskieni arvet ovat uskoakseni tulleet jäädäkseen.

Johtuukohan se, ettei aknea juuri näy julkisuudessa, siitä, että ihmiset eivät kestä katsoa tulehtunutta ja märkivää ihoa? Vai hävettävätkö finnit niin, että me aknea sairastavat kätkemme kasvomme itse? Kumpi oli ensin, muna vai kana?

Kyse ei ole siitä, että akne olisi marginaalinen sairaus. Allergia- ja astmaliiton mukaan ärhäkästä, lääkärihoitoa vaativasta aknesta kärsii 30–50 prosenttia nuorista ja aikuisista. Noin viittä prosenttia tauti kiusaa vielä nelikymppisenäkin.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen toimittaja.