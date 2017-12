Kolumni: Ennen oli pula, nyt riivaa paljous

Sitä on himputin vaikea vastustaa. Hyväkuntoinen ja lapselleni juuri oikeankokoinen Marimekon raitapaita. Todellinen kirpputorilöytö, ajaton klassikko.

Eihän sitä oikeastaan tarvitsisi, mutta kun se on niin halpa. Järjen äänen voi vaien­taa vakuuttelemalla, että kirpputorilta ostaminen on ekologisesti kestävää kuluttamista.

Aktiivinen kirpputorikulttuuri on johtanut siihen, että ostamisen kynnys on madaltunut. Uuden tavaran hankkimista ei tarvitse puntaroida tarkkaan, koska ylimääräiset tavarat voi aina heivata kirpputorille. Lisäksi käytetyn ja laadukkaan tavaran tarjonta on niin laajaa, että ostopäätös saattaa syntyä ilman todellista tarvetta.

Kannatan kierrättämistä ja kirpputoreja, mutta toisinaan lasten vaatekaappeja järjestellessä mietin, ettei kulutuskäyttäytymisessäni ole mitään järkeä. Jos lapsellani on 15 samaa kokoa olevat housut, on aivan sama, mitä ne ovat maksaneet ja mistä ne on ostettu. Niitä on yksinkertaisesti liikaa.

Viime vuosien trendejä ovat olleet raivaaminen ja karsiminen – puhutaan konmarittamisesta. Pula-aikana ihmiset yrittivät selvitä mahdollisimman vähällä, meidän sukupolvemme ei meinaa tulla toimeen paljouden kanssa. Tavaraa on jo niin paljon, että on syntynyt uusi, järjestämiseen erikoistunut ammattikunta.

Ostamme säilytyslaatikoita, joita nimeämme dymotarroilla. Järjestämme, lajittelemme, lokeroimme. Keskitymme tavaroiden säilytysjärjestelmiin sen sijaan, että patoaisimme kotiin vyöryvää tavaratulvaa.

Kuluvana vuonna talousvaikeuksissa ovat olleet sekä vaateketju H&M että Stockmann-konserniin kuuluva Lindex. Seppälä meni konkurssiin.

Heikon myynnin on perusteltu johtuvan alan murroksesta, mutta voisiko taustalla olla myös kulutuskäyttäytymisen alkava muutos?

Ennustan alkavan vuoden tavarataitotrendeiksi kolmea nousevaa ilmiötä. Siirrytään kohti minimalistista kuluttamista, eli ostetaan harkitusti ja laadukasta. Samalla somekirppisten suosio taittuu, koska moni on jo kyllästynyt viestirumbaan. Kun tavara ei enää liiku kirpputoreilla, minimalismin kierre vahvistuu.

Samalla opimme toivottavasti tärkeimmän: joskus voi jättää kokonaan ostamatta.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen toimittaja.