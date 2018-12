Kolumni: Häpeä itsekkyyttäsi, lapseton ihminen

Tein Sitran hiilijalanjälkitestin, kuten yli puoli miljoonaa muutakin suomalaista. Testin tehneiden keskimääräinen hiilijalanjälki on 7,3 tonnia vuodessa. Minulla se on 12,2 tonnia.

Tulos hämmensi: Asun kerrostalossa, jota lämmitetään kaukolämmöllä. En omista kesämökkiä, enkä juuri heitä ruokaa roskiin. Ajan vähäpäästöisellä autolla, enkä silläkään erityisen paljon.

Syntini on lentäminen. Olen istunut kuluneen vuoden aikana yli 30 tuntia lentokoneessa. Se on maksimimäärä, jonka testi tuntee – ja ylittyi minulla heittämällä.

Testi ei kuitenkaan huomioi sitä, että olen tehnyt kaikkein suurimman ilmastoteon: minulla ei ole lapsia.

Tutkimuksen mukaan yhden teollisuusmaahan syntyvän lapsen hankkimatta jättäminen säästää 58,6 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Se on enemmän kuin parikymmentä mannertenvälistä lentoa.

Lapsettomuudessani ei ole kyse jalosta ympäristöteosta, mutta silti ihmetyttää kuunnella jatkuvaa lapsettomien syyllistämistä.

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen puheet synnytystalkoista ovat jo vanha juttu, viimeksi lapsettomia syytti itsekkäiksi Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. Hän paheksui, kun Ilta-Sanomien 30 000 vastaajan kyselyssä yksi ihminen oli perustellut lapsettomuuttaan sillä, ettei halua pilata ulkonäköään ja ”kärsiä jonkun muun takia”.

Jos lapsettomuus kerran on maailmalle hyväksi, mitä väliä sen syyllä on? Maapallon näkökulmasta on aivan sama, johtuuko päästöjen väheneminen urahaaveista, parisuhteen puuttumisesta vai terveydellisistä syistä.

Ymmärrän tietysti, että kyse on kahdesta eri asiasta. Rinne, Ylä-Anttila ja kumppanit ovat huolissaan siitä, kuka maksaa suomalaisen hyvinvointivaltion, kun syntyvyys laskee. (Ongelma tosin olisi korjattavissa lisäämällä maahanmuuttoa.)

Maailmanlaajuisesti syntyvyyttä taas halutaan rajoittaa, koska se on ympäristölle haitaksi. Onko ajatus siis se, että vauraassa Suomessa lasten hankkiminen on velvollisuus, mutta köyhät afrikkalaiset pitäkööt housut jalassaan?

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen tuottaja.