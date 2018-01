Kolumni: IKaffe on uusi nyhtökaura - ja se ärsyttää

Juon kahvia keskimäärin kaksi isoa kuppia päivässä. Tummapaahtoista kahvia ja sekaan reilusti iKaffea. Se on ruotsalaisyritys Oatlyn kaurajuoma, joka on tehty erityisesti käytettäväksi kahvin seassa.

Se ei juoksetu kuumassa kahvissa, kuten osa kauramaidoista, mutta se vaahdottuu, mikä on osalle kahvittelijoista tärkeää. Maultaan se on täyteläisempää kuin täysmaito, vaikka rasvaa on vain kolme prosenttia. Aloin vaihtaa vähäiset luomutäysmaitoni siihen joskus viime keväänä, ja käytön myötä fanitukseni vain kasvoi. Ovathan sen pakkaustekstitkin hauskat.

Juomaa on hehkutettu ruokablogeissa ja sosiaalisessa mediassa, etenkin Instagramissa, ja olen sortunut hehkuttamiseen itsekin – virhe!

Viimeistä murua myöten -blogia pitävän Saara Atulan ”iKaffe on uusi nyhtökaura” -kommentti pysäytti minut viime viikolla. Atula oli kiertänyt Helsingin keskustassa kuusi ruokakauppaa, eikä haluttuja harmaita purkkeja näkynyt missään.

Hänen Instagram-tarinansa ehti nähdä yli 2 000 ihmistä, ja moni kommentoi samaa. Niin kuin avokadopastaa ja nyhtökauraakin, myös iKaffea haluaa yhtäkkiä puolet suomalaisista.

Jo marraskuun lopussa Talouselämä uutisoi, ettei Oatly pysty vastaamaan tuotteidensa kysyntään, joka on yhtäkkiä kolmin–nelinkertaistunut.

Joulun jälkeen lähikauppaani ei saatu iKaffea kuin vasta tänä keskiviikkona, sen sijaan valmistajan perustuotteita on välillä ollut saatavilla. Se pelkästään ärsyttää. Tavallisia kaurajuomia tekee moni valmistaja, mutta kahvihetkeni täydellistäjää vain yksi.

Trendi-ilmiöksi nouseminen räjäyttää kysynnän mutta voi kääntyä lopulta myös tappioksi. Kun nyhtökauraa ei saanut pitkään aikaan mistään, osalta tutuistani lopahti kiinnostus, kun tarjolla oli kokeiltavaksi muitakin uusia lihattomia proteiinivalmisteita, Härkistä ja Mifua.

Nyt somessa jaetaan vinkkejä, mitä iKaffen tilalle, kun kysyntää tuntuu lisänneen meneillään oleva vegaanihaastekin. Moni on suositellut suomalaisen Kaslinkin kaurajuomaa. Tosin tätähän minun ei pitänyt kertoa julkisesti.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen toimittaja.