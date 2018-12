Kolumni: Ihanko totta! Eikö joulupukki asukaan Ruotsissa?

Automatka Etelä-Ranskassa Bordeaux’sta Cognacin pikkukaupunkiin kesti runsaat kaksi tuntia. Marraskuun puolessavälissä aurinko paahtoi pilvettömältä taivaalta. Mittari näytti 22 lämpöastetta. Pellot ja viinitarhat viheriöivät kuin keskellä kesää.

Kuskini ihmetteli, ettei tällaista ole ennen nähty. Tavallisesti tähän aikaan on syvä syksy, sateista ja sumuista.

Olin Cognacissa festivaaleilla, joilla kerroin yleisölle Everstinna-romaanistani. Sen jälkeen oli kysymysten aika. Ensimmäisen kysymyksen esitti tyylikäs rouva, joka ihmetteli, missä Suomi sijaitsee.

Tyypillinen kysymys. Totuus on, ettei Suomesta tiedetä Euroopassa juuri mitään – paitsi ehkä Saksassa ja Venäjällä. Yllättävää on se, kuinka harva ruotsalainenkaan tietää oikeastaan mitään Suomesta tai on käynyt täällä.

Monesti kun kerron, että Suomi tunnettiin vuoteen 1809 asti Ruotsin itäisenä maakuntana ja että pääkaupunkimme oli Tukholma, ihmettely on aitoa. Ruotsissa olen kuullut vähintään sata kertaa repliikin: ”Olisi varmaan mielenkiintoista pistäytyä joskus Suomessa.”

Sama juttu Britanniassa, Portugalissa, Espanjassa ja Italiassa. Suomi, missä se sijaitsee? Balkanilla? Kun kerron enemmän Suomesta, seuraavaksi ihmetellään, miten kukaan voi elää niin pohjoisessa. Voiko Helsingissä törmätä jääkarhuun? Kun sanon, että joulupukki asuu Suomen Lapissa, ilmeet kirkastuvat. Ihanko totta! Eikö joulupukki asukaan Ruotsissa?

Kun vuosi sitten matkustin junalla läpi Yhdysvaltojen, oli aikaa jutella ihmisten kanssa. Kun kerroin olevani Suomesta monet kysyivät: ”Siis jostain Unkarista?” Täsmensin, että Skandinaviasta (vaikka Suomi ei kuulukaan Skandinaviaan). Lamppu ei syttynyt. Suomi on Ruotsin rajanaapuri. Ei mitään. Ja taas: voiko teillä metsästää jääkarhuja vapaasti?

Yhdysvalloista katsottuna koko Eurooppa on kaukaista joutomaata puhumattakaan sen pohjoisista osista!

Mutta Brasilia on poikkeus. Kaksi vuotta sitten matkustin bussissa São Paulosta Rio de Janeiroon. Kun kerroin olevani Suomesta, heti ensimmäinen matkakumppanini innostui: Suomessa on maailman paras koulujärjestelmä, ja kaikki köyhistä rikkaisiin opiskelevat samoissa kouluissa.

Hän ei ollut poikkeus. Melkein joka kerta kun sanoin sanan Suomi, esiin tuli koulutuksen korkea taso. Ihmettelin, mistä he tietävät tämän kaiken. Selvisi, että monissa maan sanomalehdissä oli ilmestynyt artikkelisarja, jossa oli kerrottu Suomen koulutusjärjestelmästä ja Pisa-tuloksista.

Rosa Liksom on kirjailija ja taiteilija. Hänen kolumnisarjansa päättyy.