Kolumni: Jari Sillanpää teki palveluksen koko Suomelle

Suomen suosituimmalla iskelmätähdellä on vakava päihdeongelma. Hän myöntää ongelmansa ja kertoo siitä haastatteluissa.

Laulaja yrittää vähentää päihteidenkäyttöään, mutta täysraittiiksi hän ei ryhdy – ei edes lupaile sellaista. Hän ei pyytele anteeksi vaan on rehellisesti sellainen kuin on, päihdeongelmainen.

Kansa rakastaa häntä. Keikoilla riittää väkeä, hänestä julkaistaan elämäkertakirja ja valmistellaan elokuvaa. Hän menestyy euroviisukarsinnoissa, saa Emma-palkintoja ja Iskelmä-Finlandian.

Mutta Kari Tapio (1945–2010) joikin viinaa.

Jari Sillanpää (1965–) on aivan kuin Kari Tapio, euroviisuja, palkintoja ja elämäkertaa myöten. Myös Sillanpäällä on vakava päihdeongelma, hän vain on paitsi alkoholisti myös narkomaani. Hän on kärähtänyt viime aikoina kahdesti metamfetamiinista.

Sillanpääkin meni haastatteluun ja oli rehellisesti sellainen kuin on. Hän ei pyytänyt anteeksi huumeidenkäyttöään ja sanoi, ettei ole varma, käyttääkö vielä vuoden päästä.

Anteeksi hän pyysi vain huumeissa autoiluaan, koska ratissa hän aiheutti vaaraa muillekin kuin itselleen.

Kansa ei rakastanut vaan raivostui. Keikkajärjestäjät peruivat konsertteja, fanit syyttivät vastuun pakoilusta. Tällä viikolla mediassa nostettiin paheksuvasti esiin se, että Sillanpää oli kehdannut nauraa lentokentällä.

Miksi Sillanpään rehellisyys loukkaa? Miksi hänen pitäisi näytellä anteeksipyyntöä ja vakuuttaa raitistuvansa, jos hän ei oikeasti ajattele niin?

Metamfetamiini on vaarallinen päihde, mutta niin on mallasviskikin, ja sen harrastajia ihaillaan. Päihtyneenä autoilu on tyhmää, mutta Suomessa on valittu rattijuopumuksesta tuomittuja jopa ministereiksi. Huumeet ovat laittomia, mutta onko se syy vihata riippuvuuteen sairastunutta ihmistä?

Toivottavasti Sillanpää saa päihteidenkäyttönsä hallintaan. Kari Tapio ei saanut.

Joka tapauksessa Sillanpää vei suomalaista huumekeskustelua hetkessä vuosikymmeniä eteenpäin. Narkomaani voi näyttää muultakin kuin elävältä ruumiilta, jolla roikkuu piikki kyynärtaipeessa.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen tuottaja.