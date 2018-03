Kolumni: Jos lastentarhanopettajat menisivät lakkoon...

Elokuva-alan suurimmassa tapahtumassa Oscar-gaalassa kuultiin paljon ylistyspuheita naisille. Puhuttiin jopa naisten vuodesta.

Juhlapuheisiin se sitten jälleen kerran jäikin. Kuten Ylen Janne Sundqvist huomioi analyysissään, 46 jaetusta Oscarista naisille meni 6 kappaletta. Jotenkin me, siis puolet väestöstä, onnistumme olemaan vähemmistö ainakin tietyissä piireissä.

Kauniisiin korulauseisiin ovat tottuneet myös lastentarhanopettajat, jotka hekin ovat pitkälti naisia. Itse olisin heidän asemassaan todella kyllästynyt juhlapuheisiin siitä ”kuinka hienoa ja tärkeää työtä teette”. Se, mihin en olisi kyllästynyt, olisivat kunnolliset palkankorotukset.

THL:n tilaston mukaan vuonna 2016 varhaiskasvatuksessa oli 68 prosenttia kaikista 1–6-vuotiaista. Mitä tapahtuisi, jos jokainen ylityöllistetty ja alipalkattu lastentarhanopettaja saisi kertakaikkisesti tarpeekseen ja jäisi maanantaina kotiin määrättömäksi ajaksi?

Tyttäreni päiväkotiryhmässä oli ainakin lastenlääkärin, juristin, ison liiton tiedottajan, putkimiehen, lentäjän ja atk-tukihenkilön lapsi. Se aamu, kun nämä kaikki jäisivät kotiin lapsiaan hoitamaan, olisi merkittävä päivä lakkohistoriassa. Kaikki voivat kuvitella, minkälaisen inhimillisen hädän aiheuttaisi, jos lastenlääkäri ei tulisi töihin. Tai kuinka paljon ottaisi päähän, jos lomalento olisi peruttu tai vessan lattia tulvisi eikä putkimiestä näkyisi. Atk-tukihenkilön poisjääminen olisi liian hirveä skenaario edes ajateltavaksi.

Koirahotellin työntekijän palkka nousee parissa vuodessa lähes lastentarhanopettajan tasolle. Sanon tämän nyt eläinrakkaana ihmisenä ja koiranhoitajia väheksymättä: Voiko joku oikeasti ihmetellä, miksi koulutetuista lastentarhanopettajista on pulaa? Niin kauan kuin lastentarhanopettaja on vastuussa mittaamattoman arvokkaista ihmiselämistä palkalla, jonka voisi saada myös Turrea ulkoiluttamalla, ei pula koulutetuista lastentarhanopettajista lopu.

Frances McDormand oli yksi niistä kuudesta, jotka Oscar-pystin saivat. Hän pyysi puheessaan kaikkia naisehdokkaita nousemaan ylös, jotta kollegat näkisivät heidät. Hän toivoi heille tapaamisia, joissa keskustellaan heidän projektiensa rahoittamisesta. Hän ei toivonut small talkia aiheesta juhlissa gaalan jälkeen.

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatusjohtajien on turha kirjoitella juhlapuheita sen jälkeen kun on herrasmiessopimuksella päätetty, että palkoilla ei kilpailla. Möläytyksestä syntynyt kohu on tietenkin hyvä asia. Ehkä joskus vielä lastentarhanopettajat saavat muutakin kuin lipeviä mainintoja linjapuheissa.

