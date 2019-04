Kolumni: Keski-ikäinen mies, älä kuole

Sanomalehtien kuolinilmoitukset olivat karua luettavaa, kun olin lapsi. Ei ollut harvinaista, että ilmoituksissa oli omien vanhempien ikätovereita, alle nelikymppisiä – etenkin miehiä.

Tänä keväänä ihmisiä on järkyttänyt Olli Lindholmin, 54, kuolema. Pääsiäisen aikaan kuoli Puolikuu-yhtyeen laulaja Kari Pesonen, 58. Samoja ikiä oli helmikuussa kuollut Matti Nykänen, 55.

Tapausten on kerrottu saaneen keski-ikäiset miehet huolestumaan terveydestään. Tuon ikäisen kuolema tuntuu nykymaailmassa äkilliseltä ja epäoikeudenmukaiselta. Eihän työikäisen kuulu kuolla!

Järkytys kertoo lyhyessä ajassa tapahtuneesta muutoksesta. Keski-ikäisten pahin tappaja on saatu kuriin, eikä muutaman vuosikymmenen takaisia aikoja enää osata tai haluta muistella.

Vielä 1970-luvun alussa iskeemisiin sydänsairauksiin, käytännössä sydäninfarktiin kuoli Tilastokeskuksen mukaan lähemmäs neljätuhatta työikäistä – siis alle 64-vuotiasta – miestä vuosittain. Nyt infarktiin kuolee runsaat 700 työikäistä miestä vuodessa.

Sydän- ja verisuonitaudit olivat työikäisten miesten yleisin kuolinsyy vielä 2000-luvulle saakka. Terveydenhuollon kehittymisellä on ollut vaikutuksensa, mutta suurin ansio kuuluu miehille itselleen. Miehet ovat alkaneet pitää huolta terveydestään.

Tasa-arvokeskusteluissa nostetaan välillä esille elinikä. Mitä tasa-arvoa se on, että miehet kuolevat nuorempina kuin naiset?

Kysymys on ehkä enemmänkin vitsi, mutta siinä on totuuden siemen. Naisten elinvuosia ei voi tasata miehille, mutta sepelvaltimotautikuolemien väheneminen on kasvattanut merkittävästi miesten laskennallista elinikää.

Suomalaisten miesten elinajanodote on kasvanut 1970-luvulta tähän päivään kolmellatoista vuodella. Miesten ja naisten välinen elinajanodotteen ero on samalla kaventunut kymmenestä viiteen vuoteen.

Hyvällä syyllä voi väittää, että sydän- ja verisuontitautikuolleisuuden vähentäminen on ollut merkittävä suomalainen tasa-arvoteko.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen tuottaja.