Kolumni: Koulun talonmies antoi naisille spermaansa

Muutama vuosi sitten vanha opiskelukaverini Maria tuli vastaan Bulevardilla Helsingissä. Hän työnsi vaunuja. Pysähdyimme juttelemaan, ja onnittelin häntä mummiksi tulemisesta. Hän naurahti iloisesti, että tämä on hänen ensimmäinen lapsensa.

Maria oli rakastunut itseään 23 vuotta nuorempaan mieheen. Molemmat halusivat lapsen. Maria oli kuitenkin 49-vuotias ja menopaussi päällä.

Hän googlasi ja löysi Latvian Riiasta hedelmällisyysklinikoita. Klinikalla hänen hormonitoimintansa käynnistettiin uudelleen. Lainamunasoluun istutettiin hänen miehensä siittiö, ja hedelmöittynyt munasolu siirrettiin hänen kohtuunsa. Terve tyttö syntyi kolme viikkoa Marian viisikymppisten jälkeen.

Vielä runsas vuosikymmen sitten tällainen ei olisi ollut mahdollista. Täytyi tyytyä siihen, että yli viisikymppinen nainen ei voi synnyttää lasta.

Kun serkkuni synnytti 1980-luvulla ensimmäisen lapsensa 28-vuotiaana, häntä pidettiin vanhana ensisynnyttäjänä. Kun minä synnytin kaksikymmentä vuotta sitten 39-vuotiaana, minua pidettiin vanhana ensisynnyttäjänä. Nykyään yli nelikymppinen ensisynnyttäjä lähestyy uutta normaalia.

Lapsettomuudesta kärsivillä on tänään useita erilaisia tapoja hankkia lapsia. Adoptio on keinoista vanhin, mutta munasolujen ja siittiöiden ostaminen on jo arkipäivää.

Olin esiintymässä kirjastossa. Tilaisuuden jälkeen eteeni tupsahti Pirkko, jonka olin tavannut pari vuotta aikaisemmin kirjamessuilla. Hän odotti lasta. Juttelimme pitkään, ja Pirkko kertoi, että tulevan vauvan äiti on hänen siskonsa, joka ei voinut saada lasta. Pirkolla itsellään lapsia oli jo neljä.

Pirkko kertoi, että vauva oli saanut alkunsa moskovalaisella hedelmällisyysklinikalla. Häneen istutettiin kolme sisaren ja tämän miehen koeputkialkiota, joista yksi oli alkanut kehittyä. Pirkko synnyttäisi vauvan Suomessa.

Kerroin kohtaamisesta yli yhdeksänkymppiselle ystävättärelleni. Hän kommentoi, että ainahan erilaisia kommervenkkejä on kehitelty, kun vauvakuume on iskenyt.

Ystävättäreni muisteli kotitalouskoulunsa opettajatarta ja keittäjätärtä. He olivat salaa pariskunta, koska siihen aikaan olisi joutunut vankilaan siveettömyydestä, jos asia olisi tullut ilmi.

Naiset halusivat lapsen, mutta adoptio oli mahdoton. Niinpä koulun talonmies, josta oli tullut naisten ystävä, antoi naisille spermaa. Kuulopuheiden mukaan se valutettiin pienellä, pitkänokkaisella kastelukannulla keittäjättären sisään.

Syntyi poikavauva, ja seudun asukkaat naureskelivat, että sillähän on ilmiselvästi talonmiehen nenä ja suunseutu.

