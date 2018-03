Kolumni: Latu(h)uraa ja politiikan (k)uraa

Toisessa maailmansodassa Sosialististen Neuvostotasavaltojen liitto voitti, mutta hyvänä kakkosena tuli maaliin pieni ja sisukas Suomi. Tuntemattoman sotilaan Vanhalan sanat voi vaihtaa Etelä-Korean olympialaisten 50 kilometrin pää(tös)kisan päätteeksi: Pieni ja sisukas Suomi voitti, kakkosena ja kolmosena tuli maaliin Suuri ja Mahtava Venäjä.

Tosin hopeamitalisti Aleksandr Bolshunov ei tullut hyvänä kakkosena maaliin vaan ruikutti Iivo Niskasen näytelleen hänen perässään huohottavaa ja väsynyttä. Bolshunovin pojan on hyvä tietää, miltä suomalaisista on tuntunut vuosikymmeniä, kun isompi ja vahvempi on hengittänyt niskaan. Itään päin voisi näyttää kieltä kääntämällä venäjäksi Iivon sukunimen. Ja kaupan päälle vielä pilailulateraalisesti, että itseään Niskasta ei saa helposti kiinni.

Harmi, että venäläiset olivat doupanneet lippunsa Kansainvälisen olympiakomitean varastoon ja saaneet vaihtariksi maattomat Olympic Athlete of Russia -liput. Mahtipontisempaa olisi ollut näyttää maailmalle korkeimmalle vedetyn Suomen lipun molemmin alapuolin oikeat Venäjän liput.

Suomalaiset haluavat Kekkosen sanoin olla suurvaltojen keskellä pikemminkin lääkärin kuin tuomarin roolissa, mutta maailmansodan pohjilta asti jännitteisen Venäjä–Saksa-jääkiekkopelin ratkaisi jatko(sota)ajalla erotuomari Aleksi Rantala: sakemanni jäähylle, ja Kaprizov tykitti Venäjän 4–3-voittoon.

Norjalaisten mitalisukseen takana ovat hyvin öljytyt pohjat. Suomi ei pääse puusta yhtä pitkälle. Luonnonvarojen lisäksi tarvittaisiin rahavaroja. Huippu-urheilujohtaja Mika Kojonkoski joutui turhan syväksi sylkykupiksi. Norjassa mies nosti mainetta ja maailmancuppia. Ansioilla nousivat omatkin raha-ansiot. Kun Suomessa odotuksissa ja tuloksissa menivät sukset ristiin, Kojonkoski lähti – mutta tuskin sopeutuu eläkkeelle.

Eläkkeestään on ilon osannut ottaa irti moni ex-ministeri ja -kansanedustaja. Räikeimpänä Suvi Lindén (kok.), joka on viime vuodet edustanut maailmalla. Kukaan ei vain tiedä mitä ja ketä. Liikemiehen kuolema Ugandassa nosti toimet eloon.

Lindén on syystäkin entinen viestintäministeri. Kovin kehnoa viestintä omasta roolista on ollut.

Olympiakomitea antaa kultamitalista eli vuosien työstä 50 000 euroa. Lindén saa aktiiviuransa jälkeen joka vuosi yli 70 000 euroa sopeutumiseläkettä. Oikeaan eläkeikään mennessä ilmaista rahaa kertyy yli miljoona.

Kannatti järjestellä ministerinä omalle golfklubille avustusta, kärähtää ja pudota eduskunnasta. Harvassa ammatissa käy niin, että kun nuorena hölmöilee, niin vanhana vaurastuu.

Hole in One!

Kirjoittaja on pakinoitsija jo kolmannessa polvessa.