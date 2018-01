Kolumni: Luvassa tylsät ja jännittävät vaalit

Presidentinvaalit, ketä kiinnostaa! Kaikki tietävät, että Sauli Niinistö voittaa. Kuin katsoisi jääkiekon loppuottelua – uusintana.

Niin Niinistö kaiken järjen mukaan voittaakin – ja silti vaalit kiinnostavat kansaa.

Yleisradion vaalitentti 14. joulukuuta keräsi tv-ruutujen ääreen parhaimmillaan 1,2 miljoonaa katsojaa ja oli sillä viikolla kanavansa kolmanneksi katsotuin ohjelma. Edellisenä päivänä lähetetyllä MTV:n vaalitentillä katsojia oli lähes yhtä paljon.

Presidentinvaaleilla on suomalaisille arvoa riippumatta siitä, kuinka tasainen kisa käydään.

Vaalit ovat kansallinen rituaali, johon kuuluu ottaa osaa. Ne ovat häät ja hautajaiset. Lotto ja Linnan juhlat. Tuntematon sotilas ja Haluatko miljonääriksi?.

Ehkä kansa katsoo presidenttiehdokkaita ja näkee heissä itsensä. Tuollaisia me suomalaiset olemme. Vakavamielisiä, hetkittäin kiihkeitä mutta loppujen lopuksi aika kohteliaita.

On helppo keksiä syitä sille, miksi suomalaisten ei pitäisi olla enää niin kiinnostuneita presidentistä. Valtaoikeuksien karsiminen on tehnyt virasta monessa mielessä seremoniallisen.

Henkiselle johtajalle on tilausta, koska istuva eduskunta ei ole ollut parasta mainosta parlamentarismille. Loputon politikointi sote-uudistuksessa ja hallituksen arvovaltaa nakertanut loikkauskohu saavat ajattelemaan, että on ihan kiva, että politiikan huipulla on edes yksi henkilö puoluepoliittisten kähinöiden yläpuolella.

Mitä enemmän hallitus ja eduskunta sekoilevat, sitä enemmän Niinistö on alkanut vaikuttaa Moosekselta. Hän laskeutuu aika ajoin vuoreltaan, sanoo jotakin rauhoittavaa ja häipyy.

Emme tiedä, ratkesiko mikään ongelma, mutta parempi mieli siitä tuli.

Saksan viime syksyn liittopäivävaalitkin haukuttiin mediassa ennakkoon umpitylsiksi, koska liit­to­kans­le­ri An­ge­la Mer­ke­lin johtaman CDU:n kannatus oli niin ylivoimainen.

Silti vaalien äänestysprosentti nousi reippaasti. Merkelin puolue voitti odotetusti.

Suomen presidentinvaalien ainoa yllätys saattaakin olla se, että ennalta-arvattavuus ei haittaa tippaakaan äänestäjiä.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen toimittaja.