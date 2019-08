Kolumni: Maailma pelastuu vihaamalla

Heinäkuun 24. päivänä ilmassa oli lentokoneita enemmän kuin koskaan aiemmin. Tutkapalvelu Flightradar24 havaitsi yhden päivän aikana yhteensä 225 000 lentoa. Määrä kuulostaa käsittämättömältä.

Ilmastonmuutoksesta ollaan huolissaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Tämä näkyy käytännössä siten, että ihmiset lentävät enemmän kuin koskaan aiemmin. Finnair takoo matkustajaennätyksiä.

Olen menettänyt jo kauan sitten uskoni siihen, että ihmiset vähentäisivät lentämistä. Enkä ole lentämisestä edes kovin huolissani. On ylipäätään kummallista, miten paljon lentämisestä puhutaan ilmastonmuutoksen yhteydessä siihen nähden, kuinka pientä osaa se näyttelee ilmastokatastrofissa.

On helpompaa osoittaa syyttävä sormi johonkin eksoottiseen, kuten lentokoneeseen, eikä esimerkiksi arkisiin vaateostoksiin. Tekstiiliteollisuus on kaikista teollisuuden aloista toiseksi saastuttavin. Sen edellä on ainoastaan öljyteollisuus. 2000-luvulla syntynyt, halpoja vaatteita kauppaava pikamuotiteollisuus on saanut ihmiset ostamaan kaksi kertaa enemmän vaatteita ja käyttämään niitä puolet vähemmän.

Kiertotalouteen erikoistunut Ellen MacArthurin säätiö on laskenut, että kaikista maailmalla valmistetuista vaatteista yli 70 prosenttia päätyy kaatopaikoille tai poltettavaksi. Säätiö on myös laskeskellut, että vaateteollisuuden päästöt laskisivat 44 prosenttia, jos kuluttajien jokainen uusi vaate saisi keskimäärin kaksi käyttökertaa lisää. Kuulostaa aika arkiselta, helpolta ja tehokkaalta.

On siis turha keskittyä puhumaan lentämisestä. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta kuluttajatasolla, pitäisi enemmän ottaa huomioon kokonaiskuva. Ylenpalttinen lentäminen on vain pieni osa 2000-luvun kulutuskäyttäytymistämme.

Tällä vuosituhannella kestämättömyydestä on tullut uusi normi, oli sitten kyse halvoista vaatteista, Ikean hyllyistä, halvoista lennoista tai parin vuoden välein uusittavasta älypuhelimesta.

Muutosta voi tehdä yksinkertaisilla kulutusvalinnoilla. Lentämisen tai vaatteiden ostamisen lopettaminen ei ole sen kummempaa kuin lihansyönnin.

Mutta miten oppia kaikesta kuluttamisesta pois? Kokeile vihaamista!

Itse vihaan käydä vaateostoksilla, enkä siis tee niin juuri koskaan. Kamalaa musiikkia, liikaa ihmisiä, kiusallisia sovituskoppeja.

Vihaan myös lentämistä, lukkoon meneviä korvia ja päänsärkyä. Minulle on aivan yhdentekevää, näenkö koskaan pyramideja tai kävelenkö New Yorkin ahdistavassa tungoksessa.

Pyramidit tulkoot luokseni, jos niissä on jotain nähtävää.

Kolumnisti on toimittaja, taiteilija ja dj.