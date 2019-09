Kolumni: Me emme ole sitä, mistä tulemme – stereotypiat istuvat syvässä

Eteläeurooppalaiset sukujuureni ovat aina olleet isompi asia muille kuin minulle itselleni. Olen ollut lukemattomia kertoja tilanteissa, joissa muut ovat olettaneet tietävänsä minusta asioita taustani perusteella. Että pidän tulisesta ruoasta tai että olen temperamenttinen ihminen, noin esimerkiksi.

Monikansallisesta taustasta tulevat tuttavani jakavat tämän kokemuksen. Koko elämänsä ajan Suomessa asunut tuttavani antoi taannoin lehdelle haastattelun, ja jutun otsikossa ei mainittu hänen nimeään, vain hänen kansallisuutensa.

Kun lehdissä julkaistaan juttuja kaltaisistani ihmisistä, ihmisistä jotka ovat muuttaneet Suomeen lapsina ja elävät nyt aivan tavallista elämää, niiden viestinä tuntuu monesti olevan se, että maahanmuuttajataustasta huolimatta elämässä on onnistuttu, kouluja on käyty, on löydetty työpaikka ja niin edelleen.

Vaikka toisesta maasta Suomeen muuttaneista kertovien juttujen pyrkimys lienee päinvastainen, tällaiset näkökulmat ruokkivat stereotypioita.

Jos oletuksena on se, että siinä on jotakin poikkeuksellista tai ihmeellistä, että Suomeen muuttaneet ihmiset työskentelevät, tavoittelevat ja saavuttavat – siis ovat tavallisia ihmisiä ja elävät tavallista elämää – jaottelu ”meihin” ja ”muihin” on väistämätön.

Taustani takia minulta tiedustellaan vähän väliä, millainen on suhteeni suomen kieleen, millainen paikka Suomi on mielestäni asua, millaista kiitollisuutta tunnen Suomea kohtaan. Haastatteluissa saan väsymykseen asti vastata kysymyksiin, jotka eivät koske kirjallista tuotantoani, vaan minua, maahanmuuttajaa työni takana.

Uskon puhuvani useimpien kaltaisteni ihmisten puolesta sanoessani, että tällaiset kysymykset ovat olettavuudessaan ja ennakkoluuloisuudessaan hyvin häiritseviä.

En ajattele suhdettani suomen kieleen, täällä asumiseen enkä sukujuuriini yhtään sen enempää kuin kukaan muukaan. Se, missä olen syntynyt, ei kerro minusta välttämättä yhtään mitään, eikä kaikki sanomiseni ja tekemiseni suodatu kansallisuuteni lävitse.

Toisen ihmisen kohtaamista ilman ennakkokäsityksiä voi ja pitäisi harjoitella, erityisesti lehtitoimituksissa. Hyvä ensimmäinen askel voisi olla se, ettei oleta toisesta mitään, koska toinen ei ole yhtä kuin se, mistä hän tulee.

Kolumnisti on kirjailija ja tohtoriopiskelija.