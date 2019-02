Kolumni: Meille tyrkytetään C Morea, Elisa Aitiota, Ruutu+:aa, Viaplayta ja vain belsebuubi tietää mitä muuta – näin televisioala sössii digiloikkansa

Ostin marketin poistomyynnistä kirjan. Se oli ensimmäinen nide, jonka olen hankkinut kahdeksaan vuoteen. En kuitenkaan ole lopettanut lukemista. Päinvastoin, kuluneen kahdeksan vuoden aikana olen käyttänyt lukemiseen enemmän rahaa kuin koskaan aiemmin.

Olen ostanut 112 e-kirjaa ja kahdeksan digitaalista äänikirjaa – siis viisitoista kirjaa vuodessa. Kirjakauppaliiton mukaan keskimääräinen suomalainen ostaa vuosittain runsaat kuusi kirjaa.

Kirja-ala on tehnyt kohdallani tempun, josta haaveilevat kaikki perinteiset sisällöntuottajat, kuten televisioyhtiöt ja lehdet. He saivat minut vaihtamaan valmistuskustannuksiltaan kalliit paperiniteet digiversioihin ja vieläpä hankkimaan kirjoja aiempaa suuremmalla summalla.

Digiloikan salaisuus on yksinkertainen: tuotteesta tuli minulle hintansa arvoinen. Pidän saamaani palvelukokemusta jopa niin hyvänä, että mieluummin maksan e-kirjoista kuin lainaan ilmaiseksi paperiniteitä kirjastosta.

Käytän teleoperaattorin kirjakauppaa, josta saan yhdestä paikasta käytännössä kaikki suomeksi julkaistut teokset. Kilpailijoillakin on samanlaisia kauppoja, ja tarjonta on kaikilla laaja.

Maksaminen onnistuu yhdellä painalluksella eikä vaadi luottokortin etsimistä tai tunnuslukuja. Hinnoittelussa on huomioitu paino- ja jakelukustannusten säästyminen.

Samalla tulee helposti ostettua useampikin kirja.

On sääli, että toisin kuin kirjojen kustantajat, maksullisten televisiopalveluiden tarjoajat näyttävät sössivän digiloikkansa. Kuluttajille tyrkytetään C Morea, Dplayta, Elisa Aitiota, Fox Playta, Ruutu+:aa, Viaplayta ja vain belsebuubi tietää mitä muuta. Jokaisella firmalla on oma ohjelmatarjontansa ja vetonaulana omat alkuperäissarjansa, mutta kaikkea kiinnostavaa ei saa kerralla mistään.

Tilanne on sama kuin yksi e-kirjakauppa myisi vain Otavan teoksia, toinen Tammea ja kolmas WSOY:tä.

Rakas televisioala, ajatelkaa tekin ensin asiakasta, älkää itseänne. Raha kyllä seuraa perässä.

Kirjoittaja on Sunnuntaisuomalaisen tuottaja.