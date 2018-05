Kolumni: Miesten vapauttaminen armeijasta toisi paljon suuremmat säästöt

Lapsuudenperheessäni oli koti-isä ja uraäiti, joka vietti puolet vuodesta ulkomailla. Olin jo melkein aikuinen, kun ymmärsin, että useimmissa perheissä kuvio ei ole tämä.

Toki olin huomannut, että voimistelukilpailuissa oli usein kyynelehtimässä minun isäni ja kolmekymmentä äitiä. Silloin kuitenkin häpesin lähinnä isäni itkun laikuttamaa naamaa, joka erottui yleisöstä, koska hän oli niin paljon muita pidempi.

Minusta on aina tuntunut hassulta, että ihmisiä jaotellaan sukupuolen mukaan. Jos on pakko lokeroida, sukupuoli on typerä peruste valita lokero. Se tuntuu oikeastaan todella väsyneeltä. ”Miehet ovat tällaisia ja naiset tällaisia” -puheesta voisi jo päästä eroon.

Jaottelu tuntuu kuitenkin olevan monille tärkeää. Puolustusministeri Jussi Niinistökin (sin.) ehdotti naisten poistamista armeijasta vuodeksi säästösyistä. Itse olisin varmaan miehenäkin valinnut jotain muuta kuin armeijan, mutta se tuntui silti keljulta. Ilmeisesti heitto olikin enemmän kansan herättelyä keskusteluun, ja naiset olivat vain yksi ehdotus säästölistalla.

No, keskustellaan. Miksi juuri naiset? Mikseivät vaikka kaikki K:lla alkavat tai kaikki jotka eivät pidä parsakaalista? Eikö motivaatio olla armeijassa ole parempi peruste sinne pääsylle kuin sukupuoli?

Eikö sitä paitsi miesten vapauttaminen toisi paljon suuremmat säästöt? Miehiä on armeijassa paljon enemmän. Muutoinkin he tuntuvat olevan naisia painoarvokkaampia. Miten muuten olisi mahdollista, että yhden miesohjaajan sana vastaa kymmenen naisnäyttelijän sanaa?

Naisten vähättely ja suoranainen naisviha eivät ole kadonneet tasa-arvokeskustelun ansiosta vaan ovat joka puolella ympärillämme. Joskus asenteet näyttäytyvät väkivaltana, joskus koko sukupuolen näkemisenä hyvänä säästökohteena milloin missäkin. Moni haluaisi olla ajattelematta sukupuolta, mutta se on vaikeaa, kun sitä hierotaan naamaan joka käänteessä.

Juuri nähdyissä kuninkaallisissa häissä morsian teki historiaa keskellä patakonservatiivista brittihovia kävelemällä yksin osan matkaa alttarille. Morsiamen äiti ei kuitenkaan saanut saattaa tytärtään loppumatkaa, vaan siihen tarvittiin mies.

Kun ei ollut morsiamen isää, otettiin sulhasen isä. Olisivatko etäinen eno tai kahdeksanvuotias sukulaispoikakin olleet listalla ennen morsiamen lähintä ihmistä, äitiä?

Mitä hävittäisiin, jos ihmisiä kohdeltaisiin ensisijaisesti muina kuin sukupuolensa edustajina? Toisia kohdellaankin. Mies nimittäin saa useammin olla ihminen. Ei sukupuolensa edustaja vaan ihminen. Mahtaa olla kivaa.

Kolumnisti on käsikirjoittaja ja ohjaaja.